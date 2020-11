Sabato 14 novembre troveremo sul piano astrale la Luna farsi nuova in Scorpione (dove staziona anche Mercurio e il Sole), mentre Urano sosterà nell'orbita del Toro. Marte permarrà in Ariete, così come Saturno, Giove e Plutone rimarranno stabili nel segno del Capricorno. Infine, Venere proseguirà il domicilio in Bilancia come Nettuno continuerà il transito in Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Pesci, meno roseo per Capricorno e Toro.

Sul podio

1° posto Acquario: passionali. La Luna in quadratura e Venere nel loro elemento riaccenderanno, con ogni probabilità, la fiamma della passione nella coppia in casa Acquario, a patto che i nativi evitino di sottolineare le manchevolezze del partner.

2° posto Pesci: lavoro a gonfie vele. Grazie a una spiccata parlantina condita da una buona dose di diplomazia, i nati Pesci riusciranno probabilmente a cavarsela ottimamente in qualsiasi discussione impervia sul luogo di lavoro, suscitando l'ammirazione dei vertici aziendali.

3° posto Scorpione: nuovi progetti. Nel giorno che apre il weekend, i nati Scorpione beneficeranno a piene mani della Luna che si farà nuova sui loro gradi, donandogli una nuova prospettiva verso il percorso professionale del prossimo futuro che li farà virare verso nuovi ed entusiasmanti progetti lavorativi.

I mezzani

4° posto Leone: decisioni. Il Novilunio in quadratura risulterà, c'è da scommetterci, una fase complicata ma estremamente costruttiva per i nati del segno, i quali potranno prendere delle decisioni drastiche circa i loro rapporti interpersonali.

In questa giornata, infatti, saranno molti i nativi che sceglieranno di troncare una relazione amorosa traballante o un rapporto amicale che ha fatto il suo tempo.

5° posto Cancro: determinati. Il primo segno d'Acqua in queste 24 ore beneficerà a piene mani del transito mercuriale nello Scorpione che, con tutta probabilità, lo aiuterà a mettere in campo un'invidiabile determinazione al lavoro, malgrado i pianeti generazionali si troveranno ancora in opposizione.

6° posto Ariete: malinconici. Sabato in cui la mente del primo segno zodiacale potrebbe tornare indietro nel tempo, ripercorrendo vecchie relazioni amicali e amorose che hanno lasciato l'amaro in bocca. Struggersi, però, non sarà una saggia mossa e, per evitare tale torpore emotivo, i nati nel segno dovrebbero dedicare del tempo a uno sport o un hobby.

7° posto Gemelli: relax. Il weekend in casa Gemelli inizierà presumibilmente con l'impellente voglia nativa di rilassarsi quanto più possibile, in modo da ripartire già da domani con un carica energetica rinnovata per affrontare le attività pratiche domenicali.

8° posto Vergine: a rilento. Il settore professionale di casa Vergine risentirà, c'è da scommetterci, di 24 ore poco stimolanti, in quanto sarà facile che i risultati anelati tardino ad arrivare, e ciò non potrà che minare l'entusiasmo del secondo segno di Terra.

9° posto Bilancia: umore flop. Il tono umorale dei nati sotto il segno della Bilancia non sarà dei migliori questo sabato, e la causa principale sarà da ricercarsi nel binomio Luna-Mercurio nel criptico Scorpione, il quale porterà a galla alcune latenti insoddisfazioni native.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: nervosi. Bisognerà probabilmente aspettare domenica per vedere un sorriso sui volti nativi, in quanto questo sabato avrà buone chance di risultare parecchio nervoso in casa Sagittario, specialmente nel ménage amoroso.

11° posto Capricorno: amore sottotono. Le frustrazioni e i fastidiosi ritardi legati alla sfera professionale potrebbe essere sfogati inconsapevolmente dai nati Capricorno nel settore sentimentale, con la mezza mela che ne avrà abbastanza e non gliele manderà certo a dire.

12° posto Toro: scontri verbali. Col terzetto Luna-Mercurio-Nettuno d'Acqua i nati Toro non risulteranno particolarmente lucidi nel loro eloquio, dando vita di conseguenza a dei controproducenti equivoci coi parigrado.

Tentare di spiegare le loro ragioni, però, potrebbe invece far alzare i toni nelle discussioni intraprese, quindi meglio tenere la bocca cucita questo sabato.