L'oroscopo dell'8 novembre 2020 è pronto a rivelare come si conclude questa prima settimana del mese corrente. Che tipo di giornata vi aspetta in amore, lavoro e salute? Il vostro segno zodiacale gode dei favori delle stelle oppure deve pazientare ancora un po'? In primo piano, l'astrologia della giornata di domenica 8 novembre e le previsioni delle stelle su amore, lavoro e salute, dedicate ai 12 simboli dello zodiaco.

L'oroscopo su amore, lavoro e salute: da Ariete a Cancro

Ariete - I rapporti di coppia che hanno avuto dei grossi problemi nei giorni scorsi sono ancora in alto mare. Anche se credevate di aver chiarito tutto, purtroppo non è così.

Questa non è la giornata giusta per un altro chiarimento, poiché non troverete molta disponibilità nell'altra persona. In campo lavorativo, anche se è domenica, state pensando a come portare avanti certi progetti. Cercate di non cadere vittima del nervosismo, il vostro fisico potrà risentirne.

Toro - Questa volta l'avete combinata grossa e dovete aspettare che i bollenti spiriti si plachino. Per alcuni nativi del Toro qualcosa migliorerà, grazie a un chiarimento o un gesto inaspettato. L'energia e la vitalità non vi mancano, quindi potete iniziare a progettare qualcosa di meglio per il vostro lavoro. L'unica nota storta della giornata è la parte finanziaria, forse in questa settimana ci sono state delle spese superflue.

Avete già preteso abbastanza dal vostro fisico, quindi è il caso di riguardarvi e di rilassarvi di più.

Gemelli - In amore impegnatevi a dare il meglio di voi stessi. Per i cuori solitari non è il momento giusto per trovare l'anima gemella. Dovete aspettare ancora un po' ed essere cauti, se non volete rivivere le stesse esperienze del passato.

In campo professionale ci sono persone disposte a puntare tutto su di voi ed è proprio su questo che dovete contare. Se avete una attività in proprio, cercate di accogliere a braccia aperte alcuni cambiamenti. È opportuno riprendere alcune cure lasciate in sospeso e concentratevi di più sull'educazione alimentare.

Cancro - Giornata positiva per coloro che cercano un amore, meno positiva per chi viaggia in cattive acque a causa di relazioni multiple. A tal proposito, l'oroscopo consiglia di riflettere con razionalità e di fare bilanci su queste relazioni multiple. In parola povere: dovete scegliere quella storia d'amore che vi dà più emozioni. Anche se è domenica, la vostra mente è sul lavoro. Forse state pensando a qualche progetto importante, un investimento oppure alle spese da sostenere nella prossima settimana. Se avete un progetto molto oneroso, forse è meglio rinunciarvi e dare più spazio a qualcosa di concreto. Non è un periodo spumeggiante per la salute, perciò è proprio il caso di tenere sotto controllo i vostri stati emotivi.

Previsioni astrali per domenica 8 novembre: da Leone a Scorpione

Leone - La vostra voglia di condividere qualcosa con un'altra persona amata porta benefici al vostro rapporto. Se siete di natura infedeli, cercate di stare alla larga da persone che non potrebbero mai accettarvi o che non la pensano come voi sulle avventure di una notte. Se in questa settimana avete subito scossoni in campo lavorativo, molto probabilmente non vi siete ancora ripresi e potreste essere ancora scioccati da tali cambiamenti. State lontani da chi potrebbe crearvi ansie o nervosismo. Dedicatevi a qualche hobby, almeno vi aiuta a tenere la mente occupata.

Vergine - Giornata all'insegna della passione e dell'affetto, tuttavia, dovete impegnarvi di più se non volete litigare con il vostro partner o un membro della famiglia.

Le coppie ancora in crisi devono fare molta attenzione, se non vogliono mettere la parola fine alla relazione. Puntate tutto sulla vostra immagine professionale e fate in modo che chi vi sta intorno capisca la vostra serietà e impari a rispettarvi di più. Avete molta energia nel vostro corpo che vi aiuta a superare questo periodo critico, quindi avanti tutta.

Bilancia - Molti nativi della Bilancia hanno una matta voglia di innamorarsi. Attenzione, però, a non cadere tra le braccia della prima persona che promette mari e monti, visto che a parole sono tutti bravi. L'insicurezza degli ultimi tempi vi sta rendendo più fragili e meno lucidi nel giudicare le persone. Tutti questi cambiamenti vi hanno portato un carico di responsabilità in più sul lavoro, che non è facile da gestire.

Con la prudenza si può risolvere tutto e verso la fine del mese potrete riprendere un progetto importante lasciato a metà. Dal punto di vista fisico avete bisogno di staccare un po' la spina e rilassarvi di più.

Scorpione - Giornata impervia per i sentimenti. Per un motivo o per un altro non riuscite a essere chiari con gli altri. Alcune coppie fanno fatica a sopportare questo periodo critico e preferiscono separarsi piuttosto che affrontare la realtà. Aspettate che le acque si calmino e che il dolore faccia il suo corso, dopodiché tentate un riavvicinamento. Sul fronte lavorativo dovete usare la massima cautela, se non volete delusioni. Visto i tempi che corrono, azzardare progetti non sarebbe maturo da parte vostra.

La salute sembra procedere bene, continuate con la prevenzione.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo dell'8 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario - I single di questo segno devono attendere con pazienza i tempi migliori, in cui poter sfoggiare il proprio fascino e magari trovare l'anima gemella. Certe cose non si possono programmare. A fine mese, le cose miglioreranno per tutti e riuscirete anche a raggiungere un vostro equilibrio interiore. Chi sta aspettando una chiamata di lavoro deve pazientare ancora un po'. Chi ha un'attività autonoma deve cercare di tenerla in piedi e di resistere contro le intemperie della vita. Se vi becca un malanno stagionale, non abbiate paura perché svanirà in fretta con le cure giuste e con il dovuto riguardo.

Capricorno - Attenzione ai ritorni di fiamma, preparatevi ad affrontare il passato. Chi ha difficoltà a gettare il passato alle spalle si ritrova a fare i conti con dei sentimenti che credevano assopiti. Non fatevi abbindolare, alcune storie non hanno futuro. In campo lavorativo, i ritmi sono lenti ma le soddisfazioni non mancheranno. In serata, la stanchezza prende il sopravvento.

Acquario - Siete persone molto riflessive. Preferite ragionare con la vostra testa piuttosto che ascoltare la voce del cuore. Se ci sono delle cose da chiarire, questa è una giornata perfetta. Non c'è niente di peggio che lasciare un pensiero campato in aria. Potreste rifiutare un impiego, se non vi soddisfa e questo potrebbe essere un atto di coraggio, visto che questo è un periodo ancora critico per l'economia.

Abbiate più cura della vostra salute, rimediate a qualche problema che avete sempre accantonato.

Pesci - Ci sono ancora tensioni con il vostro partner, ma a breve tutto si risolverà e potrete finalmente vivere una vita tranquilla e serena. In campo lavorativo, questo è un periodo giusto per osare e per mettersi in gioco. Non tutti colgono al volo questa opportunità perché sopraffatti dalle insicurezze e dai dubbi. Favorite le terapie che fanno stare bene. Abbiate più cura della vostra forma fisica e non abbuffatevi.