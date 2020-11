A dicembre troveremo sul piano astrale tre passaggi planetari importanti: il Sole viaggerà dal domicilio del Sagittario al Capricorno, mentre Saturno con Giove si sposteranno dal segno del Capricorno all'Acquario.

Oroscopo mensile favorevole per Sagittario ed Acquario, meno conciliante per Toro e Capricorno.

Toro destabilizzato

Ariete: lenti miglioramenti. L'uscita del duetto Giove-Saturno dal Capricorno è senz'altro un'ottima notizia in casa Ariete ma, con ogni probabilità, i nativi dovranno attendere la metà di gennaio per scorgere qualche piccolo miglioramento professionale. Il subentro del Sole di Terra dal 21 e di Marte che, sui loro gradi perderà i propri influssi (a causa dell'avvicinamento in Toro), potranno rivelarsi i principali fautori di questo dicembre d'attesa in tal senso.

Giorni fortunati: 3, 13 e 14.

Toro: destabilizzati. Il mese che chiuderà il 2020 avrà buone chance di rivelarsi particolarmente ostico per il primo segno zodiacale, in special maniera nella settimane centrali dove ogni dialogo intrapreso o scelta lavorativa sarà messa in discussione, per partito preso, da capi e colleghi. Ciò, com'è facile intuire, creerà probabilmente una certa destabilizzazione nelle loro giornate dicembrine e sarà meglio trovare un compromesso nella professione, in modo da alleggerire il clima. Giorni fortunati: 23, 26 e 30.

Gemelli: incontri. Dicembre partirà, c'è da scommetterci, con tre settimane all'insegna della routine lavorativa e pratica per i nativi, che faranno la spola tra casa e famiglia.

Giunti all'ultima settimana, però, Giove nel loro Elemento guarderà in cagnesco Nettuno d'Acqua e Mercurio di Terra, mettendo sul loro percorso nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi utili per il loro percorso professionale ma, allo stesso tempo, rendendoli inclini ad equivoci e gaffes con gli stessi.

Farebbero bene a puntare su una buona prima impressione, limitando al massimo le parole, almeno inizialmente. Giorni fortunati: 9, 13 e 30.

Cancro: un ultimo sforzo. L'anno si chiuderà con Saturno e Giove che abbandoneranno l'opposizione, rispettivamente il 20 e il 17 dicembre, ma ai nati Cancro servirà probabilmente un ultimo sforzo prima di avvertirne gli influssi meno pressanti.

Difatti, il Luminare diurno sbarcherà in opposizione dal 21 mettendo in risalto nuove e vecchie manchevolezze native al lavoro. Ci sarà, quindi, ancora bisogno che il primo segno d'Acqua non abbassi la guardia, perché i parigrado non saranno ben disposti nei loro confronti. Giorni fortunati: 1, 30 e 31.

Inizio mese a gonfie vele per lo Scorpione

Leone: ambiziosi. Quando un duetto imponente come Saturno-Giove passa dalla neutralità all'opposizione in contemporanea, come accadrà a dicembre in casa Leone, si vengono a creare una o più sfide esistenziali (Saturno) avvallate da situazioni inaspettate e da forte ambizione (Giove). Certo, non sarà una passeggiata affrontare il nuovo che avanza ma, con tutta probabilità, i felini potranno contare sullo splendido supporto di Venere in Sagittario dal 16, che gli donerà un pizzico di determinazione supplementare.

Giorni fortunati: 15,16 e 31.

Vergine: finanze da revisionare. Il bottino economico di casa Vergine potrebbe essere messo sotto revisione in questo mese, specialmente per la prima e seconda decade del segno. Con l'opposizione Urano-Mercurio ed il supporto saturniano, che verrà meno dal 20, qualche spesa extra o una mora potrebbero giungere d'improvviso al loro cospetto. La mossa più saggia sarà risparmiare quanto più possibile, mettendo da parte la loro mania di grandeur. Giorni fortunati: 1, 7, 13.

Bilancia: in crescendo. Più passeranno i giorni e maggiori saranno le possibilità che i nati Bilancia scorgano dei miglioramenti professionali in questo mese di dicembre, i quali potrebbero palesarsi con un pensionamento anticipato (per i meno giovani) o una nuova posizione lavorativa (per i più giovani).

In entrambe le categorie d'età, fortunatamente, il bottino economico sarà in risalita. Giorni fortunati: 10, 19 e 20.

Scorpione: inizio mese a gonfie vele. Venere sui loro gradi e Nettuno in Pesci, sino al 15 dicembre, attutiranno la perdita di Mercurio (già dal 2 in Sagittario) rendendo, c'è da scommetterci, la prima metà del mese ugualmente sfavillante, professionalmente parlando, in casa Scorpione. Sarà bene, però, sfruttare al meglio la prima quindicina per cimentarsi in eventuali colloqui professionali e/o sistemare pendenze burocratiche, perché nella seconda parte di dicembre i nativi potrebbero risultare meno volenterosi. Giorni fortunati: 5, 10 e 14.

Mutamenti per il Capricorno

Sagittario: istinto progettuale.

Dai mesi primaverili il settore lavorativo è stato costellato da persone poco competenti e ritorni finanziari al di sotto dei loro standard abituali, ma i nati Sagittario potrebbero avvertire un trend migliore quando Giove e Saturno passeranno nell'amico Acquario. L'ultima settimana avrà ottime possibilità di rivelarsi la più interessante, col terzo segno di Fuoco che scorgerà qualche nuovo spiraglio professionale in cui catapultarsi e progettare il proprio futuro prossimo. Giorni fortunati: 2, 20 e 21.

Capricorno: mutamenti. Da qualche mese, i nati Capricorno hanno avvertito diversi sentori in termini di cambiamenti professionali che, sino a novembre, sono stati pochi e non troppo invasivi.

Da dicembre, però, tali mutamenti potrebbero divenire più imponenti e destabilizzanti per i nativi, che dovranno trovare la grinta necessaria per metabolizzarli al più presto. In caso contrario, coi pianeti generazionali che gli volteranno le spalle, le carte in tavole al lavoro verranno mischiate in fretta ed il rischio di trovarsi con un pugno di mosche in mano diverrà alto. Giorni fortunati: 21, 24 e 27.

Acquario: la svolta attesa. Quanta sofferenza e quante angherie hanno dovuto sopportare i nativi sul luogo di lavoro negli ultimi mesi, ma la bella notizia di dicembre sarà lo sbarco di Saturno dal suo domicilio notturno (Capricorno) a quello diurno (Acquario). I valori del parterre planetario, se a ciò sommiamo anche Giove d'Aria dal 17, vireranno verso il loro Elemento donando ai nati del segno la svolta professionale tanto attesa.

L'unico neo sarà rappresentato dal Sole in Capricorno, che gli intimerà di non cimentarsi in investimenti, perché il rischio di spendere più del necessario sarà dietro l'angolo. Giorni fortunati: 17, 20 e 28.

Pesci: tutto da dimostrare. Semaforo acceso sul giallo in casa Pesci a dicembre, dove i nati del segno dovranno fare i conti con Urano e Mercurio, opposti tra loro, e Giove dal 17 in Acquario che parrà aumentare i loro timori professionali. Tali paure, legate al luogo di lavoro, saranno figlie del lassismo messo in campo spesso e volentieri nei mesi scorsi che adesso, gioco forza, dovrà lasciare spazio ad un mood volitivo. Così facendo, il dodicesimo segno zodiacale darà dimostrazione del suo valore e, di conseguenza, non rischierà che l'azienda lo liquidi in quattro e quattr'otto, trasformando il "giallo" del semaforo in un rassicurante "verde".

Giorni fortunati: 2, 17 e 19.