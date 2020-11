L'Oroscopo di martedì 3 novembre annuncia importanti oscillazioni per tutti i segni zodiacali. Sarà una giornata incerta, ma che presenterà anche delle brillanti opportunità. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione tra Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in opposizione a Urano, la Luna in trigono a Venere e Mercurio in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'oroscopo di domani 3 novembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di martedì 3 novembre: stress per Ariete e Gemelli tra le braccia del partner

Ariete: lo stress a cui sarete sottoposti renderà più fragile il vostro stato di salute. Tenderete a sentirvi stanchi e con poche energie da sfruttare. Cercherete di trarre il meglio dalle vostre capacità, però a un certo punto della giornata dovrete ammettere di aver bisogno di riposo. L'oroscopo di domani consiglia di mettere da parte i senti di colpa e di concedervi un rilassante pisolino pomeridiano. Al risveglio, sarete pronti a spaccare il mondo e a dimostrare il vostro valore.

Toro: sarete molto esigenti nei confronti del vostro partner. Proverete ad attirare, in ogni modo la sua attenzione. Purtroppo, i problemi quotidiani potrebbero renderlo più distratto e meno incline alla comprensione.

Il primo istinto sarà quello di arrabbiarvi e di far sentire la vostra voce, ma l'oroscopo di domani suggerisce di mettervi alla ricerca di una strategia alternativa. Le dimostrazioni d'affetto, infatti, si riveleranno molto più utili e sensate.

Gemelli: deciderete di voler rivoluzionare qualcosa all'interno della vostra quotidianità.

Proverete a introdurre del sano allenamento fisico, ma non sarà facile cambiare le vecchie abitudini. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di fare un passetto alla volta. Solo con la pazienza e la serenità potrete ottenere buoni risultati. In amore, non sarà facile nascondere i vostri veri sentimenti.

Vi sentirete spinti, da una forza incontrollabile, tra le braccia della persona amata.

Cancro: i pensieri saranno dei grandi consiglieri e potrebbero trasformarsi in veri maestri di vita, ma attenzione a non far accumulare quelle negativi. L'oroscopo, infatti, consiglia di mantenere un atteggiamento ottimista ed energico. Le difficoltà, affrontate con il sorriso, avranno un impatto molto meno invasivo all'interno della vostra quotidianità. Per fortuna, potrete contare sulla presenza degli affetti a voi più cari: vi daranno una carica non indifferente.

Previsioni zodiacali del 3 novembre: Leone deluso e Scorpione intraprendente

Leone: l'atteggiamento di una persona a voi vicina vi ferirà molto.

Tenderete a chiedervi il perché del suo comportamento, ma non saprete darvi una spiegazione soddisfacente. L'oroscopo suggerisce di non lamentarvi: cercate di distrarre la vostra mente e di lavorare su attività produttive. In amore, ci saranno delle belle sorprese, ma dovrete essere pronti a cogliere le occasioni giuste! Anche sul lavoro ci saranno dei piccoli cambiamenti che potrebbero regalare una svolta alla vostra carriera.

Vergine: tenderete ad avere un atteggiamento molto brusco nei confronti degli altri. Farete fatica a confrontarvi con pensieri diversi dai vostri e pretenderete di avere sempre ragione. Questo atteggiamento sarà legato a un nervosismo eccessivo. Sarà il segnale che vi comunicherà la necessità di riposare e di cambiare rotta.

Parlarne, per voi, non sarà facile perché avrete la sensazione di esporvi al giudizio altrui. Però, se lo farete, riceverete consigli preziosi e comprensione!

Bilancia: l'ansia sarà un elemento costante di questo 3 novembre. Cercherete di arginarla in tutti i modi possibili, ma l'unica cosa che potrete fare sarà affrontarla. L'oroscopo di domani suggerisce di non temere il confronto con i vostri sentimenti. Questo sarà motivo di crescita e di miglioramento. In amore, sarete pronti a parlare a cuore aperto con il vostro partner. Toccherete temi importanti e, dalle sue risposte, vi farete un'idea precisa delle sue sensazioni ed emozioni.

Scorpione: avrete voglia di allontanarvi dalla monotonia quotidiana.

La solita routine, infatti, potrebbe mettervi di cattivo umore e spingervi a essere un po' più intraprendenti. Sul lavoro, soprattutto, non avrete paura a lasciarvi andare. Cercherete di sfruttare tutte le vostre risorse e di farvi notare dai superiori. Con i colleghi non riuscirete a stabilire un rapporto d'amicizia perché tenderete a considerarli rivali. Un gesto inaspettato, però, potrebbe sorprendervi.

Astrologia di domani 3 novembre: Capricorno positivo e romanticismo per Pesci

Sagittario: sarete dei grandi lavoratori e non vi fermerete davanti a niente. Il vostro senso del dovere riuscirà anche ad avere la meglio sul bisogno di riposo. L'oroscopo di domani suggerisce di non portare il vostro corpo e la vostra mente oltre i limiti consentiti.

Cercate di organizzarvi la giornata in modo da poter dedicare anche dei piccoli ritagli di tempo al relax. Il rapporto con le persone sarà fondamentale, ma tenderete a sottovalutare questo aspetto.

Capricorno: gli impegni quotidiani vi getteranno nello sconforto più totale. Vi renderete conto di avere troppe cose da gestire e di non poter fare tutto da soli. Per fortuna, il partner sarà pronto ad aiutarvi in ogni circostanza. Vi dimostrerà tutto il suo affetto e vi donerà dei gesti molto speciali. Vi sentirete fieri del vostro rapporto amoroso e cercherete di mettere in luce tutte le vostre emozioni positive. L'oroscopo suggerisce di non farvi distrarre da invidie e gelosie.

Acquario: sarete pronti ad affrontare la giornata con determinazione.

Avrete degli obiettivi ben precisi da realizzare e non permetterete a nessuno di mettervi i bastoni tra le ruote. La vostra grinta, però, non sarà in grado di oscurare la gentilezza che vi caratterizza. Cercherete i consigli del partner per riuscire a risolvere alcune spinose situazioni. Le sue saranno parole preziose e ricche di motivazione, ma spetterà solo a voi prendere la giusta decisione!

Pesci: sarete totalmente presi dal rapporto con il partner. Fantasticherete, farete progetti e rifletterete su un futuro insieme. Vi renderete conto di essere un po' troppo in anticipo, ma amerete perdervi in questi pensieri. Alla persona amata, almeno per il momento, preferirete non dire nulla. Sul lavoro, avrete molte idee originali da proporre.

Forse non tutte verranno ascoltate, ma avrete modo di raccogliere i frutti del vostro impegno.