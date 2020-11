Mercoledì 4 novembre troviamo sul piano astrale Mercurio riprendere il moto diretto nella Bilancia - dove sosta anche Venere - mentre la Luna ed il Nodo Lunare stazioneranno in Gemelli. Giove, Saturno e Plutone rimarranno stabili in Capricorno, così come Urano proseguirà l'orbita in Toro. In ultimo, Nettuno resterà sui gradi dei Pesci come Marte continuerà la sosta in Ariete.

Oroscopo giornaliero favorevole per Leone e Acquario, meno entusiasmante per Capricorno e Ariete.

Amore sottotono per l'Ariete

Ariete: amore sottotono. Semaforo acceso sul rosso per quanto potrebbe riguardare le faccende di cuore per i nati sotto il segno dell'Ariete, che non riusciranno a passare sopra alle provocazioni della dolce metà.

Fortunatamente, però, potranno contare su effemeridi più proficue nel versante professionale, dove qualche gratifica giungerà inaspettata.

Toro: silenziosi. Venere e Marte illumineranno, con ogni probabilità, ciò che in coppia i nativi non tollereranno ma, con duetto Sole-Luna in posizione poco conciliante, preferiranno rimanere in silenzio ad osservare, tenendo per loro le conclusioni che ne trarranno.

Gemelli: loquaci. Mercurio nella Bilancia, che ritroverà il moto diretto questo mercoledì, fungerà presumibilmente da propulsore per le doti dialettiche dei nati Gemelli, i quali sfrutteranno tale spiccata parlantina nel menàge amoroso.

Cancro: rinnovamenti. Il primo segno d'Acqua in queste 24 ore potrebbe essere investito da una gran voglia di rinnovamento, specialmente per ciò che concernerà l'ambiente domestico, dove si prodigheranno nell'organizzare diversamente la sistemazione dei mobili o tinteggiare di un nuovo colore le pareti.

Lavoro a gonfie vele per il Leone

Leone: lavoro a gonfie vele. Mercoledì in cui da un lato i nati Leone metteranno probabilmente le faccende di cuore in secondo piano, ma dall'altro riusciranno con gran facilità a trovare le soluzioni adeguate ai contrattempi professionali con cui dovranno fare i conti.

Vergine: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze pratiche a cui dovranno, con tutta probabilità, adempiere in queste 24 i nati del segno che, per scongiurare il fantasma dello stress, farebbero meglio a rinviarne alcune a giorni meno oberati di attività da ultimare.

Bilancia: intuizioni. Col corroborante trigono che la Luna in Gemelli formerà con Mercurio diretto sui loro gradi sarà presumibilmente la sfera lavorativa a trarne i maggiori vantaggi in questa giornata, dove per i nativi giungeranno ottime intuizioni in tal senso.

Scorpione: concilianti. Il Sole e Nettuno nel loro Elemento si guarderanno amorevolmente questo mercoledì ed a giovarne, c'è da scommetterci, sarà il settore sentimentale dei nativi che riusciranno ad essere naturalmente affabili verso la dolce metà.

Pesci letargici

Sagittario: imbronciati. Quel sorriso capovolto stampato nel viso dei nati Sagittario, in questa giornata di metà settimana dove dovranno fare i conti con la Luna opposta, non sarà probabilmente il miglior biglietto da visita quando usciranno con gli amici storici, che rimarranno perplessi dai loro umore ballerino.

Capricorno: risultati flop. Giornata da prendere con le pinze per quanto riguarderà il fronte lavorativo in casa Capricorno, dove guadagni e risultati anelati saranno presumibilmente ridotti al lumicino, con inevitabile frustrazione al seguito.

Acquario: spensierati. Il terzetto Luna-Mercurio-Venere nel loro Elemento giocherà sfacciatamente a loro favore nella giornata di domani, dove i nati Acquario riusciranno a ritrovare una spensieratezza che non bussava alla loro porta da qualche tempo.

Pesci: letargici. La voglia di rapportarsi col mondo circostante, partner incluso, potrebbe venir meno questo mercoledì, dove molti nati del segno sceglieranno di entrare in un mood letargico, con soltanto la loro persona al centro di ogni attenzione.