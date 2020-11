L'oroscopo di venerdì 13 novembre avrà in serbo intense emozioni per tutti i segni zodiacali. C'è chi affronterà questa giornata con grinta e chi preferirà concentrarsi sul romanticismo. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Luna e Venere, di Giove e Saturno, di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Nettuno, la Luna in opposizione a Marte, Mercurio in opposizione a Urano e Venere in opposizione a Marte.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo di domani 13 novembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di venerdì 13 novembre: crescita personale per Gemelli e Cancro propositivo

Ariete: la vita è composta di alti e bassi e, nella giornata di domani, avrete modo di sperimentare una vasta gamma di emozioni. Vi sentirete incerti riguardo al vostro umore: da una parte vorrete intraprendere nuovi percorsi, ma dall'altra avrete timore di consumare le energia per qualcosa che non vi sarà utile. L'oroscopo di domani consiglia di non vivere di rimpianti e di seguire il vostro cuore. Davanti a eventuali errori, potrete rimediare grazie al vostro carattere determinato e coraggioso. La vostra famiglia potrebbe avere un ruolo importante in questo.

Toro: sarete propensi a concentrarvi solo sul presente.

Il futuro, infatti, vi apparirà oscuro e nebuloso. Anche nel rapporto sentimentale, darete la precedenza al momento attuale. Preferirete godere delle sfaccettature del vostro partner senza pensare a come si svilupperanno successivamente. Sarete dei fidanzati leali e pronti a tutto pur di far sorridere la persona amata.

L'oroscopo suggerisce di non sottovalutare le piccole discussioni sul posto di lavoro. Cercate di risolvere subito per non rischiare seguiti sgraditi.

Gemelli: cercherete di migliorare il vostro stile di vita grazie all'introduzione di abitudini più salutari. Sarete lieti di coinvolgere amici e parenti nell'inizio di questo nuovo percorso, ma non tutti condivideranno le vostre stesse idee.

L'oroscopo suggerisce di essere rispettosi verso il pensiero altrui e di non esercitare eccessive pressioni. Sarà importante non perdere di vista i vostri obiettivi e continuare ad impegnarvi. In amore, darete poco spazio ai gesti romantici, ma sarete sinceri e generosi verso il partner.

Cancro: il vostro spirito d'iniziativa vi aiuterà a confrontarvi con il mondo del lavoro. Sarete pronti ad esporvi e a mostrare a tutti le vostre idee. Dovrete mettere da parte la vostra timidezza perché qualcuno potrebbe cercare di mettervi i bastoni tra le ruote. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di circondarvi di persone fidate. L'amicizia sarà una risorsa fondamentale per voi perché costituirà motivo di gioia e serenità.

In amore, invece, dovrete affrontare qualche piccola discussione. Per fortuna, dopo poco, tutto tornerà alla normalità.

Previsioni zodiacali di domani 13 novembre: Vergine innamorata e Bilancia tecnologica

Leone: potrete contare su un amico leale che vi sarà accanto in ogni momento. Tenderete a buttarvi giù davanti alle difficoltà, ma i suoi consigli saranno preziosissimi. Questo 13 novembre potrebbe nascondere delle belle sorprese, ma dovrete avere la forza di non chiudervi in voi stessi. In amore, non avrete voglia di dedicarvi a una relazione profonda e duratura, preferirete mantenere rapporti superficiali e basati sulla libertà individuale. Attenzione a non intrappolare i vostri sogni nel cassetto.

Vergine: ci saranno grandi novità in ambito sentimentale. Vi sentirete liberi di esprimervi con il partner e di far emergere tutti i vostri sentimenti. Parlare di certi argomenti, potrebbe creare qualche tensione nella coppia, ma sarete in grado di superarle senza problemi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non escludere le amicizie dalla routine quotidiana. Anche se gli impegni sono tanti, con la giusta organizzazione, riuscirete sempre a ritagliare un angolino per la vostra vita sociale.

Bilancia: l'uso della tecnologia occuperà la maggior parte della vostra giornata. La userete per studiare, lavorare e sentire gli amici. Se usata nel modo corretto, potrebbe aumentare la vostra produttività, però, dopo qualche ora, avrete bisogno di passare un po' di tempo all'aria aperta.

L'oroscopo di domani consiglia di concedervi una lunga passeggiata nel parco. Sarà un'occasione per ritrovare la pace interiore e per osservare, di persona, le bellezze della natura. In amore, la situazione rimarrà stabile.

Scorpione: avrete delle grandi capacità comunicative. Sarete pronti ad ascoltare il prossimo e i vostri consigli saranno molto preziosi. Verrete ammirati per la vostra dolcezza, ma anche per la determinazione che vi contraddistingue. L'oroscopo suggerisce di non abbattervi, ben presto ci saranno delle novità molto importanti sul versante lavorativo. Per ora, sarà necessario stringere i denti e impegnarvi in tutto ciò che farete. Le strade che adesso appariranno buie e complesse, in futuro, potrebbero essere fonte di soddisfazione e di denaro.

Astrologia del 13 novembre: Capricorno romantico ed entusiasmo per Pesci

Sagittario: inizierete con il piede giusto questa giornata. Forze, non otterrete i risultati sperati, ma avrete modo di riconciliarvi con il vostro io più profondo. I rapporti lavorativi costituiranno motivo di crescita, non solo sul versante professionale, ma anche si quello personale. L'oroscopo suggerisce di non farvi prendere dalla fretta. Dovrete lavorare con calma e produttività. Anche se vi sembrerà di non fare passi avanti, bene presto, potrete raccogliere i frutti del vostro impegno. Attenzione ai malanni di stagione.

Capricorno: il partner sarà colmo d'affetto per voi. Il romanticismo rappresenterà la colonna portante di questa giornata.

Crederete ciecamente nella vostra storia d'amore e farete di tutto per farla crescere rigogliosa. Le difficoltà vi sembreranno più gestibili grazie alla presenza della persona amata, ma attenzione a non nascondere la testa sotto la sappia. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di risolvere eventuali problemi alla radice e di non farvi trascinare da inutili pensieri negativi.

Acquario: dovrete usare tutte le vostre forze per riuscire a gestire la situazione in famiglia. Ci saranno numerose richieste, ma poca collaborazione. L'oroscopo di domani consiglia di mantenere i nervi saldi e di provare a riorganizzare la vostra routine quotidiana. A volte, un dialogo sereno, ma chiarificatore, può portare dei grandi benefici!

La cucina eserciterà un'attrazione speciale su di voi. Vi divertirete a sperimentare nuove ricette e a cucinare dolci deliziosi. Potrebbe essere anche un modo per coinvolgere tutta la famiglia e riportare la serenità.

Pesci: nessuno sarà in grado di fermare il vostro entusiasmo. Finalmente, dopo tanto tempo, sarete pronti a raccogliere i frutti del vostro duro lavoro. Avrete modo di diventare i padroni assoluti del vostro percorso professionale. L'oroscopo consiglia di non tenere questa felicità solo per voi, ma di condividerla anche con i vostri amici. Un po' di sano allenamento fisico vi aiuterà a incanalare nel mondo giusto le energie. Con il partner, avrete modo di vivere momenti d'amore e di dolcezza.