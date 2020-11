L'Oroscopo di domenica 15 novembre è pronto a svelare come andrà l'ultima giornata di questa settimana. In primo piano spiccano le previsioni astrologiche dei dodici segni dello zodiaco al completo. Tra i simboli astrali considerati a massima fortuna questa domenica troviamo il Toro e il Cancro, favoriti in amore e nei rapporti in generale. Un po' messi da parte invece saranno i nativi della Bilancia, sottoposti a influenze astrali abbastanza negative in merito alle finanze.

Il firmamento di domani mostra la presenza del Sole e della Luna in Scorpione, quest'ultima pronta a trasferirsi nel segno del Sagittario.

Nel comparto dell'Ariete troviamo stabile il pianeta Marte, nel frangente in opposizione a Venere in Bilancia. Urano in Toro intanto risulterà nel periodo sotto opposizione da Mercurio. Resta immutata la presenza dei pianeti a passo lento, tipo Giove, Saturno e Plutone fermi nel settore del Capricorno.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai segni zodiacali dall'Ariete fino ai Pesci dando spazio alle nuove previsioni zodiacali, segno per segno.

Oroscopo di domenica 15 novembre: l'Ariete non deve dare nulla per scontato

Ariete - Questa domenica evitate di dare tutto per scontato ma cercate di essere più incisivi, pignoli e meticolosi del solito. In ambito familiare, dovreste programmare tutto con grande precisione per evitare un eccessivo stress.

In ambito affettivo, avrete ottime occasioni soprattutto se amanti dell'avventura. Se avete la possibilità di agire in ambito finanziario, la giornata risulta essere favorevole a patto di saper approfittare delle occasioni che vi si presenteranno. Se single, avrete sicuramente modo di concretizzare un agognato desiderio.

Toro - Troverete delle ottime soluzioni in merito a delle problematiche familiari e questo stimolerà al meglio l'andamento del vostro fine settimana. In amore, riceverete molte manifestazioni d'affetto, come anche in privato: tutto andrà bene se riuscirete ad essere un tantino più concentrati del solito.

Stimoli nuovi si affacciano all'orizzonte per chi è single: è arrivata l'ora di scrollarsi di dosso le cose che non vanno come vorreste e di tuffarsi nelle novità. Il consiglio degli astri: non dovete mai aver paura di dire quello che pensate. In ambito affettivo, cercherete la dolce compagnia della partner a fine serata.

Gemelli - Sarete molto saldi nei vostri principi e sfrutterete al meglio ogni piccola possibilità di realizzazione. In ambito affettivo gli aspetti astrali sono piuttosto favorevoli, sia che voi siate single o viviate una relazione di coppia. Un consiglio: non fate mai il passo più lungo della gamba! Continua per alcuni la fase positiva iniziata da poco: le opportunità valide saranno molte ma dovrete essere assai selettivi scegliendo soltanto quelle che possano rendere immediatamente.

In ambito generale sarete molto attivi e precisi, anche se qualcuno tra voi non avrà sicuramente tanta voglia di affrontare argomenti nuovi.

Cancro - In questa giornata di fine settimana riceverete una bella sorpresa oppure un'ottima notizia da un amicizia molto cara. In ambito familiare, un imprevisto piacevole vi renderà entusiasta del periodo. In tanti avrete modo di conoscere una nuova persona, intelligente, socievole e decisamente assai interessante. Chi è in stato singolo invece dovrebbe evitare di essere troppo precipitoso, mantenendosi calmo e cauto. Se dovessero sopravvenire problemi o intoppi di qualsiasi tipo, una persona amica vi aiuterà dando con piacere il proprio appoggio.

Previsioni zodiacali di domani, 15 novembre: alla Vergine giova più decisione nelle cose da fare

Leone - Questa domenica dovrete essere positivi, accontentandovi, anche perché non mancheranno le occasioni per aumentare l'autostima. In ambito delle amicizie assumerete un rango più importante, o comunque di maggior rilievo. In ambito affettivo invece prenderete delle decisioni impegnative ma certamente costruttive. Le previsioni zodiacali del giorno 15 novembre indicano che sarà necessaria grande sincerità in ambito di coppia per rinsaldare un rapporto attualmente in difficoltà. Sarebbe meglio non dire tutte le cose che pensate, altrimenti rischierete di perdere la fiducia di chi amate. Un consiglio: dite al partner che siete d'accordo su quell'argomento scottante...

Vergine - Gli Astri di questa giornata di domenica consigliano di mostrarsi più decisi nelle cose da fare o nelle decisioni da prendere. In ambito familiare, dovreste anticipare gli eventi se vorrete riuscire ad ottenere quello che vi siete prefissati. Intanto sarete molto fortunati in amore, soprattutto se siete dei single: è in arrivo un colpo di fulmine a ciel sereno! Intanto dovreste evitare di essere troppo diffidenti, dando più fiducia alle persone che vi circondano. Con un piccolo sforzo otterrete grandi risultati, potrete rilassarvi concedendovi delle pause. Un consiglio: sviluppate le vostre ultime idee.

Bilancia - In questa fase le stelle vi suggeriscono di controllare bene le vostre entrate e relative uscite di denaro.

Soprattutto, siate vigili sui prossimi acquisti, giusto per non intaccare troppo il vostro bilancio personale. Bene comunque in ambito lavorativo: nel settore riceverete delle proposte interessanti, ovviamente da ben valutare prima di decidere. Intanto potreste tentennare su una decisione da prendere nel vostro ambito familiare: evitate di essere precipitosi ma valutate bene le varie opportunità ed i relativi contro. In amore, se single, evitate di dire sempre quello che pensate; piuttosto cercate di addolcire il vostro modo di esprimervi.

Scorpione - In questa ultima giornata della settimana riceverete degli elogi inattesi. Questo fatto vi caricherà di nuovo spirito di iniziativa. In ambito sentimentale, farete degli incontri importanti sia per la vostra vita affettiva che per la vostra voglia di essere felici.

Se siete già in coppia, giocherete come con il gatto e il topo con il partner in merito a parecchie cose non vi soddisfano nel rapporto. Vorreste sempre qualcosa di più dalla persona amata: presto raggiungerete un traguardo importante. Se siete single, sicuramente avrete modo di conquistare una nuova conoscenza. Un consiglio: parlate poco della vostra vita privata...

Astrologia di domenica 15 novembre: al Capricorno serve più incisività e determinazione

Sagittario - In questa giornata vi sentirete iperattivi e vorrete fare mille cose tutte insieme. Nel tempo libero, la vostra esuberanza coinvolgerà anche chi vi circonda. In ambito sentimentale, deciderete di trascorrere la giornata e relativa serata con gli amici di sempre e non lo farete subito presente al partner in modo da fare un bella sorpresa.

Potreste restare sorpresi da un atteggiamento positivo di un famigliare o parente stretto nei vostri confronti e questo stimolerà a dare il meglio di voi. In alcuni casi sarete un po' gelosi, non concedendo tregua alla persona amata: il consiglio è di cercare di dare più fiducia a chi si ama.

Capricorno - In questa fase le stelle suggeriscono di dover essere più concentrati e precisi del solito, per meglio sopperire alle difficoltà del vostro quotidiano. In ambito generale sarete molto efficienti e assai precisi. In merito all'amore, non potrete più nascondere il vostro sentimento nei confronti di una persona dolce e generosa. Dovrete comunque fare molta attenzione alle spese fronteggiate nel quotidiano.

Per mantenere al meglio le risorse servirà un po' più di oculatezza negli acquisti. Nel complesso tutto procede bene e vi avviate verso una stabile solidità. In famiglia le vostre risorse creative aiuteranno a migliorare il rapporto con partner e figli.

Acquario - In questa giornata gli influssi planetari aumentano la vostra autostima e la fiducia nelle innate potenzialità. Saprete come muovervi in ambito famigliare o nelle amicizie, senza commettere alcun errore di valutazione. In ambito affettivo generale, ogni tanto spendere qualche soldo in regali vi farebbe bene. In qualche caso chi avete a fianco vi giudica un po' stretti di manica e forse anche un po' avari. Gli influssi planetari intanto, in questa giornata vi sono amici, quindi i rapporti affettivi con familiari e persone stimate viaggeranno alla grande.

Potreste anche ricevere un invito piacevole a fine pomeriggio. Intanto dovreste fare attenzione alle cose superflue, occupandovi maggiormente dei veri obiettivi.

Pesci - Le previsioni zodiacali di domenica 15 novembre, indicano un finale di settimana abbastanza impegnativo. Un vostro atteggiamento impositivo in famiglia potrebbe mettervi in cattiva luce e portare i vostri familiari a reagire in malo modo. Nel tempo libero, avrete un pizzico di fortuna in più da sfruttare per risolvere un problema con una amicizia di vecchia data o con un parente stretto. Un consiglio: non pretendete troppo ma siate realisti e sinceri sempre. Qualcuno di voi avrà modo di schiarirsi le idee in ambito affettivo: comprenderete al volo le esigenze del partner e sicuramente vi farete in quattro per soddisfarle tutte.