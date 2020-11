L'oroscopo di giovedì 5 novembre sarà caratterizzato da alti e bassi per tutti i segni zodiacali. Sarà una giornata che porrà delle sfide interessanti e che richiederà molta energia per essere superata. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in opposizione a Urano e Mercurio in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo del 5 novembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di giovedì 5 novembre: Toro istintivo, Cancro selettivo

Ariete: non sarete molto inclini al perdono degli errori altrui. Tenderete a prendere tutto molto sul personale e rispondere a tono a ogni insinuazione. Sul posto di lavoro, sarete irascibili e determinati a sbaragliare la concorrenza. Forse, dovrete affrontare più ostacoli del previsto, ma alla fine otterrete ciò che vorrete. L'oroscopo suggerisce di essere un po' meno tesi in ambito sentimentale. Un atteggiamento rigido e poco aperto, infatti, potrebbe indurre il partner a credere di non essere desiderato.

Toro: l'istinto sarà una delle vostre risorse maggiori. Si opporrà alla ragione e vi spingerà a compiere qualcosa di inaspettato.

Se deciderete di seguirlo, dovrete farvi carico di una serie di rischi da non sottovalutare. L'oroscopo consiglia di riflettere attentamente sulle mosse da fare perché, in caso di errore, potreste perdere qualcosa di importante. Sul lavoro sarete spinti dal desiderio di migliorare la vostra situazione economica.

Ciò necessiterà impegno e tanta pazienza.

Gemelli: deciderete di far emergere il lato più vanitoso del vostro carattere. Avrete una cura quasi maniacale per l'aspetto fisico e vi diletterete a scegliere i vestiti giusti ad ogni occasione. Ciò, oltre a rendervi più affascinanti, vi farà sentire meglio con voi stessi e vi infonderà tanta autostima.

Qualcuno potrebbe parlarvi alle spalle e accusarvi di essere superficiali, ma voi saprete rispondere a tono. Le previsioni zodiacali suggeriscono di lasciare spazio, nella vostra giornata, a del tempo da passare con il partner.

Cancro: verrete travolti da un'ansia eccessiva. Non sarà facile accettare le difficoltà del momento e proverete a cercare una via di fuga. Vi chiuderete in un mondo tutto vostro dove sarà la fantasia a primeggiare. L'oroscopo, però, consiglia di non esagerare con l'immaginazione: vi sarà più utile trovare un modo per essere felici nella realtà di tutti i giorni. Attenzione a non farvi influenzare negativamente da persone che tendono a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto.

Previsioni zodiacali di giovedì 5 novembre: Vergine esigente in amore, Scorpione preoccupato

Leone: sentirete il bisogno di fare un po' di pulizia all'interno della vostra vita. Che si tratti di oggetti o di persone indesiderate, ogni più piccola selezione vi farà sentire meglio. Avvertirete una sensazione di leggerezza a livello dello stomaco e la tensione inizierà a lasciare il vostro corpo. Se riuscirete a coinvolgere il partner, troverete il tutto ancora più utile e divertente. L'oroscopo consiglia di non farvi prendere troppo dalla situazione e di non separarvi da cose legate a bei ricordi.

Vergine: sarete molto esigenti nei confronti del partner. Cercherete di trarre il meglio dalla vostra relazione, ma sarete poco tolleranti verso le sue decisioni.

Questo potrebbe creare una spaccatura all'interno del rapporto sentimentale. Per cercare di recuperare la situazione, potreste organizzare qualcosa di carino da fare insieme. Non ci sarà bisogno di dare vita ad attività spericolate, vi basterà scegliere il film giusto e ordinare una cena appetitosa da gustare insieme.

Bilancia: vi renderete conto di essere stati un po' troppo sedentari nell'ultimo periodo. Avvertirete l'esigenza di tornare a praticare un po' di sport. Le previsioni zodiacali suggeriscono di iniziare gradualmente per non avere ripercussioni negative. Fare tutto da soli, però, si potrebbe rivelare noioso e poco stimolante. Se ne avrete occasione, potreste provare a coinvolgere qualche amico e a dare vita ad un programma legato all'attività fisica.

Attenzione a non sottovalutare l'importanza della dieta.

Scorpione: il futuro vi apparirà come un enorme salto nel vuoto. Vi renderete conto di essere molto preoccupati per l'avvenire, ma cercherete di fare il punto della situazione. Avrete risorse e strategie per riuscire a riprendere il controllo della situazione, dovrete solo trovare il coraggio di usarle. L'oroscopo consiglia di non tenervi tutto dentro, sfogarvi con il partner o con un amico, infatti, vi aiuterà a vedere la situazione da un nuovo punto di vista. Inoltre potreste ricevere preziosi consigli.

Astrologia del 5 novembre: Capricorno energico, novità per i Pesci

Sagittario: farete di tutto per mostrarvi forti agli occhi degli altri.

Non sopporterete l'idea che le persone amate possano intravedere le vostre debolezze. Questo atteggiamento, però, vi causerà un'ansia eccessiva e un forte abbassamento del tono dell'umore. Per fortuna, qualcuno di speciale riuscirà a comprendere il perché del vostro comportamento e cercherà di aiutarvi. Saranno piccoli gesti che saranno in grado di fare davvero la differenza nel vostro cuore.

Capricorno: la vostra energia sarà irrefrenabile. Vi sentirete pronti a sfidare al mondo e non ci sarà ostacolo che potrà fermarvi. In amicizia sarete leali e fedeli, ma non sopporterete la mancanza di sincerità. Tenderete ad esternare facilmente i vostri sentimenti, anche senza aspettarvi nulla in cambio.

L'oroscopo consiglia di ritagliarvi dei momenti da dedicare solo ai vostri hobby. Trascurare il riposo, infatti, potrebbe rivelarsi una pessima mossa perché inciderà profondamente sul vostro umore.

Acquario: sarete preoccupati per qualcosa legato alla vostra salute. Saranno momenti difficili e carichi di tensione, ma cercherete di non far trapelare nulla. Davanti ai vostri cari, vi mostrerete spavaldi e coraggiosi. Potreste avere qualche difficoltà a comunicare con la parte più profonda di voi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non creare maschere o inutili barriere. Sarà fondamentale essere sinceri con voi stessi e con le persone amate.

Pesci: sarete pronti ad apportare dei cambiamenti importanti alla vostra vita.

Deciderete di partire dalle piccole cose perché riterrete che anche i gesti minimi possano fare la differenza. In amore vi sentirete aperti a nuove esperienze. Non escluderete, a priori, un potenziale partner, ma sarete molto esigenti nella ricerca di determinate caratteristiche. Sul posto di lavoro vi sembrerà di avere il controllo della situazione, però, dovrete rimanere sempre vigili e attenti.