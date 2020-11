L'Oroscopo di sabato 7 novembre sarà caratterizzato da grandi cambiamenti per tutti i segni zodiacali. Alcuni si concentreranno sul loro benessere personale, mentre altri preferiranno dare attenzioni agli amici e al partner. Nella volta celeste di domani sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in quadratura a Mercurio, Venere in opposizione a Marte e Mercurio in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'oroscopo di domani 7 novembre per i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 7 novembre: Toro frizzante e Cancro produttivo

Ariete: il rapporto con il vostro partner si incrinerà a causa di alcune incomprensioni. Il nervosismo legato a situazioni esterne si riverserà anche in ambito sentimentale e questo renderà il dialogo ancora più tempestoso. L'oroscopo suggerisce di non usare le parole per provocare l'altro, ma di cercare di riportare la pace. Provate a mettervi nei suoi panni e a comprendere il perché delle sue azioni. Avrete bisogno di trascorrere del tempo con le persone care e con la famiglia.

Toro: avrete bisogno di trovare un modo per spezzare la monotonia. Non sarà facile, per voi, accettare la nuova routine, ma cercherete di arginare gli ostacoli con un sorriso.

Potrebbe essere un'ottima occasione per scoprire nuove passioni e per mettervi alla prova con voi stessi. In amore sarete carichi di passione e di affetto verso il partner. Cercherete di dare vita a un rapporto di coppia armonico e basato sulla comprensione reciproca. Attenzione all'invidia da parte di persone poco sincere.

Gemelli: sarete tentati di tirarvi indietro davanti alle difficoltà. La stanchezza eccessiva, infatti, potrebbe spingervi a mollare. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di tenere duro ancora per un po'. Avrete bisogno di recuperare le forze e di dedicarvi a qualcosa che vi infonda nuova energia.

A questo proposito, il rapporto con gli amici potrebbe essere molto utile. Inoltre l'amore ricevuto vi farà sentire meglio con voi stessi e con gli altri. Una buona parola detta al momento giusto potrebbe fare la differenza.

Cancro: sarà una giornata molto produttiva perché, finalmente, avrete un percorso sicuro da seguire. Deciderete di mettere a frutto tutte le vostre risorse e non vi farete fermare da alcun ostacolo. Saranno poche le persone su cui contare. Cercherete amici degni di fiducia e leali nei vostri confronti. In amore l'ansia per il futuro avrà la meglio e vi spingerà a compiere scelte un po' avventate. L'oroscopo consiglia di riflettere attentamente prima di compiere mosse che potrebbero cambiare, drasticamente, la vostra quotidianità.

Previsioni zodiacali di sabato 7 novembre: Leone innamorato e crescita personale per Scorpione

Leone: i sentimenti verso il partner diventeranno sempre più intensi. Avrete tutti i sintomi di un rapporto appena iniziato: farfalle nello stomaco, sudorazione fredda, tremore al suo contatto. Vi sentirete più felici che mai però, di tanto in tanto, alcuni pensieri negativi oscureranno la vostra gioia. Avrete paura di non riuscire a far funzionare questa relazione. Ciò potrebbe incidere negativamente sul vostro dialogo. Un'eccessiva tensione, infatti, non vi permetterà di essere davvero voi stessi.

Vergine: sarà il momento giusto per rivoluzionare la vostra vita. Vi basterà poco per sentirvi meglio con voi stessi, ma deciderete di non poter continuare a vivere in modo statico.

Proverete ad aggiungere un po' di colore alla vostra giornata e vi divertirete a giocare con l'arredamento. L'oroscopo suggerisce di concentrarvi per donare quel tocco di freschezza all'ambiente domestico. Forse non tutti capiranno che siete fieri dei risultati ottenuti. Attenzione a non lasciarvi travolgere dal desiderio di perfezione.

Bilancia: sarà una giornata un po' complessa dal punto di vista sentimentale. Avrete la sensazione che il vostro partner non vi stia dicendo tutto. Inoltre sentirete il bisogno di ricevere dei gesti romantici, che però non arriveranno. L'oroscopo consiglia di parlare a cuore aperto con la persona amata. Non sarà una conversazione facile, ma potrebbe risolvere la maggior parte dei vostri dubbi.

Inizierete già a pianificare l'organizzazione della settimana successiva. Cercherete di essere ordinati e metodici.

Scorpione: questo 7 novembre ruoterà attorno alla vostra crescita personale. Deciderete di voler migliorare alcuni aspetti della vostra vita e per farlo riterrete giusto partire da voi stessi. L'oroscopo consiglia di non essere troppo critici con sé stessi. Puntate a massimizzare le vostre abilità, ma non buttatevi giù se le cose non vanno come sperato. Il partner sarà una figura positiva e propositiva, ma non potrebbe comprendere fino in fondo il vostro desiderio di cambiamento.

Astrologia di domani 7 novembre: Capricorno battagliero e Pesci alla ricerca dell'amore

Sagittario: vi sembrerà di essere sotto a un incantesimo d'amore.

Il partner avrà il pieno controllo delle vostre emozioni. Gli basterà un sorriso per smuovere qualcosa all'interno di voi. Cercherete di aumentare il feeling di coppia e di allontanare possibili discussioni. Ciò vi spingerà ad avere un atteggiamento passivo e poco incline al dialogo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non rinunciare a esporre il vostro punto di vista. Si potrebbe creare, infatti, uno sbilanciamento all'interno della coppia.

Capricorno: non sopporterete chi verrà guidato dal risentimento e dal pregiudizio. Tenderete a essere battaglieri e a voler avere sempre l'ultima parola. In alcune circostanze, forse, traviserete il fulcro della situazione e passerete dalla parte del torto.

L'oroscopo consiglia di non agire in modo impulsivo. Prima di parlare o di fare qualunque cosa sarà necessario avere una visione chiara del punto di vista altrui. Sarà utile trovare una valvola di sfogo che possa aiutare a tenere a bada la vostra esuberanza.

Acquario: dal punto di vista affettivo sarete ricchi di buone intenzioni. Cercherete di essere sinceri con le persone che vi circondano e di dare un aiuto a chi è in difficoltà. Purtroppo dovrete scontrarvi con invidie e gelosie. Ci sarà chi si divertirà a criticarvi e a buttarvi giù di morale. L'oroscopo suggerisce di concentrarvi solo sulle persone che realmente contano per voi. Fate una selezione accurate ed escludete chiunque voglia recarvi sofferenza.

La situazione resterà immutata in amore.

Pesci: la responsabilità sarà una delle caratteristiche che più ricercherete in un potenziale partner. Infatti sarete stufi di dovervi confrontare con persone superficiali e poco inclini al confronto. Vorrete avere accanto qualcuno che possa comprendere le vostre esigenze e che sia interessato a scoprire sempre qualcosa di nuovo. Non sarà una ricerca facile. Dovrete scartare molti potenziali pretendenti e forse dire di no a qualcuno di fisicamente attraente. Attenzione a non ferire i sentimenti altrui.