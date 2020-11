L'oroscopo di lunedì 9 novembre avrà in serbo tante emozioni e novità per tutti i segni zodiacali. Sarà una giornata ricca di momenti interessanti e di accesi confronti. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Nettuno, Mercurio in quadratura a Saturno e Venere in opposizione a Marte.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 9 novembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di lunedì 9 novembre: Toro passionale e bisogno di serenità per Cancro

Ariete: inizierete col botto questa nuova settimana. Il vostro carattere vivace e frizzantino vi consentirà di guardare solo il lato positivo delle cose. Non vi farete scoraggiare da eventi imprevisti e cercherete di dare il massimo nell'attività lavorativa. In amore, forse, potreste avere qualche piccolo problema con il partner. Non si tratterà di niente di serio, vi basterà usare le parole giuste per risolvere tutto. L'oroscopo suggerisce di usare tutte le vostre risorse per dare vita a qualcosa di nuovo e di produttivo.

Toro: cercherete di tenere sotto controllo i vostri sentimenti, ma non riuscirete a mettere a freno la vostra passione.

L'attrazione per il partner sarà più forte della paura di rimanere delusi. Proverete a vivere a pieno questa giornata e a intrappolare, in un angolo remoto della vostra mente, le possibili conseguenze. L'oroscopo consiglia di parlare a cuore aperto con i vostri amici. I loro suggerimenti, infatti, potrebbero aiutarvi a fare il punto della situazione.

Però, l'ultima parola spetterà sempre a voi.

Gemelli: apportare dei cambiamenti alla vostra organizzazione quotidiana, vi consentirà di essere più produttivi. Non sarà facile cambiare abitudini acquisite da tempo, ma se veramente lo vorrete, non ci sarà ostacolo che potrà fermarmi. Un po' sottotono sarà la situazione sentimentale.

Non riuscirete ad entrare in sintonia con il vostro partner e tenderete ad assumere un atteggiamento scostante e distaccato. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non perdere la pazienza perché questo potrebbe farvi stare peggio.

Cancro: il lavoro vi metterà molto sotto-pressione e per questo avrete bisogno di staccare la spina. I social network e i giochi al computer non vi daranno alcun aiuto, molto più utile sarà uscire per una lunga e rilassante passeggiata nel parco. Avrete modo di schiarirvi le idee e di non farvi buttare giù dagli impegni eccessivi. Al vostro ritorno, vi sentirete rigenerati e pronti a riprendere in mano la situazione. Sarete sinceri e leali nei confronti del partner, ma vi aspetterete, da lui, lo stesso rispetto!

Previsioni zodiacali di domani 9 novembre: insicurezza per Vergine e Scorpione goloso

Leone: la solitudine non farà per voi! Sentirete il forte bisogno di trascorrete del tempo con persone care. Purtroppo, gli impegni lavorativi vi porteranno via gran parte della vostra giornata e sarete costretti a chiudervi in casa. Per fortuna, la compagnia dei vostri animaletti domestici vi farà tornare il sorriso. Occuparvi di loro e vivere insieme momenti teneri sarà di grandissimo aiuto. Il livello di stress si abbasserà e vi sentirete abbastanza lucidi per vivere una serata in armonia.

Vergine: in questo 9 novembre, l'insicurezza la farà da padrona. Dovrete confrontarvi con i vostri dubbi più profondi e cercare una soluzione per eliminarli.

L'affetto delle persone care potrebbe aiutare a farvi sentire più sereni con voi stessi e con gli altri, però, sentirete il bisogno della presenza di un interesse romantico. L'oroscopo, al momento, sconsiglia questo tipo di approcci. Non dovrete rimanere single a lungo, però, prima di muovervi in questo senso, sarà preferibile trovare una vostra stabilità.

Bilancia: l'amore non avrà più segreti per voi. Ricoprirete il partner di attenzioni e cercherete di far evolvere il vostro rapporto sentimentale. Purtroppo, alcune incomprensioni potrebbero disturbare la favola da sogno che avevate immaginato. La consapevolezza di ciò corrisponderà a un'intensa doccia fredda, ma vi basterà poco per tornare con i piedi per terra.

L'oroscopo di domani consiglia di analizzare, con attenzione, i comportamenti del partner. Inutile sopportare inutili fastidi!

Scorpione: l'arte culinaria vi conquisterà completamente. Non potrete fare a meno di sfogare la vostra creatività in cucina. Creerete dei manicaretti deliziosi e coinvolgerete l'intera famiglia in assaggi sorprendenti. La scoperta di nuove ricette vi spingerà a superare i vostri limiti e ad osare con la fantasia. Attenzione, però, a non usare il cibo come valvola di sfogo. La golosità, se ben calibrata, vi farà sentire felici e in armonia con il vostro corpo. L'importante sarà non esagerare.

Astrologia di lunedì 9 novembre: discussioni per Sagittario e solitudine per Pesci

Sagittario: la situazione in famiglia potrebbe assumere dei toni poco rassicuranti. Ci sarà tensione nell'ambiente domestico e cercherete in tutti i modi di dissiparla. Purtroppo, il diffuso nervosismo vi spingerà ad allontanarvi e a ritagliarvi dei spazi solo per voi. L'oroscopo consiglia di non usare parole provocanti e rabbiose, rispettate lo stato d'animo altrui e non esercitate eccessive pressioni. In poco tempo, tutto tornerà nella norma e potrete tornare a godere dell'affetto dei vostri famigliari.

Capricorno: l'incertezza del futuro si paleserà, in modo brusco, davanti ai vostri occhi. Parlerete con amici e parenti per avere l'illusione di potervi appigliare a qualcosa, ma l'unica soluzione sarà aumentare la fiducia in voi stessi.

L'oroscopo suggerisce di non perdere la speranza e di stringere i denti. Ci saranno molte cose che potrete fare per migliorarvi e per apprendere nuove competenze. In amore sarete aperti a nuove esperienze, ma non vorrete intraprendere una relazione superficiale.

Acquario: il vostro desiderio di modificare l'ambiente domestico potrebbe causare qualche danno. Attenzione a come vi muoverete all'interno della casa perché la fretta non sarà una buona consigliera. L'oroscopo di domani consiglia di non svolgere cose che non vi sentirete in grado di poter fare, più sicuro e utile sarà delegare determinate mansioni a professionisti competenti. Il cambiamento, però, potrà avvenire anche tramite l'acquisto di nuove decorazioni e arredi.

L'importante sarà trovarvi a vostro agio con l'abitazione.

Pesci: alcuni amici potrebbero richiedere la vostra attenzione. Sentirete il bisogno di stare da soli, ma non potrete sparire dalla mente dei vostri cari. L'oroscopo consiglia di parlare apertamente con loro. Spiegategli i vostri sentimenti e mettete da parte eventuali paure. Il sentirvi fragili e vulnerabili, infatti, non corrisponderà a una realtà effettiva, ma sarà solo una vostra percezione. Il partner sarà pronto ad aiutarvi e ad accompagnarvi nell'inizio di un nuovo percorso di crescita personale.