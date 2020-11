L'Oroscopo di domenica 8 novembre si presenta colmo di novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Saturno, di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Nettuno, la Luna in quadratura a Urano, Mercurio in quadratura a Saturno e Venere in opposizione a Marte.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 8 novembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di domenica 8 novembre: nervosismo per Ariete, Cancro sospettoso

Ariete: sarà una giornata un po' altalenante per il vostro segno. Dovrete affrontare stati umorali diversi e lottare contro il malumore. Per fortuna, gli amici vi aiuteranno a non perdere il sorriso. L'oroscopo di domani consiglia di concentrarvi sui vostri hobby preferiti. Potreste usare questa domenica per riposare e per rispolverare vecchie passioni assopite. Se riuscirete a coinvolgere il partner, sarà ancora più divertente. Attenzione a non cadere nella monotonia.

Toro: sarà il momento adatto a spiccare il volo e a inseguire i vostri sogni. Gli ostacoli, che avrete davanti a voi, vi sembreranno insormontabili, però, con un pizzico di volontà, riuscirete a superare tutto.

La fiducia nel rapporto di coppia sarà una delle vostre risorse principali. L'oroscopo suggerisce di parlare a cuore aperto al partner. Confessare i vostri sentimenti più profondi vi farà sentire meglio con voi stessi e con gli altri. Potreste ricevere una bella sorpresa da parte di una persona inaspettata.

Gemelli: diventerete un po' sospettosi nei confronti del mondo circostante. Tenderete a non fidarvi di nessuno e a chiudervi in voi stessi. Gli affetti più cari cercheranno di spronarvi e di darvi un motivo per cui lottare, ma voi avrete bisogno di un po' di tempo da trascorrere in solitudine. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non ergere un muro troppo alto tra voi e il mondo circostante.

Ben presto, infatti, vi renderete conto di aver bisogno del calore dei vostri amici per tornare a essere felici.

Cancro: il rapporto con il partner non sarà facile da gestire. Tenderete a discutere molto facilmente e non riuscirete a trattenere il vostro desiderio di puntualizzare. L'oroscopo suggerisce di non fare troppa pressione sulla persona amata. Essere troppo insistenti, infatti, potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. Nonostante la concentrazione non ottimale, proverete a organizzare la prossima settimana lavorativa e a conciliare la gli impegni inderogabili con quelli di tipo sociale.

Previsioni zodiacali di domenica 8 novembre: Leone intuitivo, Bilancia empatica

Leone: vi fiderete ciecamente del vostro intuito e tenderete a mettere in un angolo il vostro lato più razionale.

Purtroppo, saranno diverse le situazioni che vi spingeranno a cadere in errore. L'oroscopo consiglia di ammettere i vostri sbagli e di scusarvi con le persone coinvolte. Non sarà difficile ottenere il loro perdono, ma dovrete evitare prese di posizioni senza senso e inutili spavalderie. Il vostro cuore batterà per una persona, però, non sarà il momento giusto per tentare un approccio romantico.

Vergine: non chiederete grandi cose da questa giornata, vorrete solo poter vivere dei momenti sereni in famiglia. Avvertirete il bisogno di allontanare tutte le preoccupazioni e di trascorrere del tempo con le persone più care. L'oroscopo suggerisce di provare a staccare la spina dagli impegni rimandabili.

Dovrete imparare a fare un'accurata selezione in modo da poter stilare una lista delle vostre priorità. Attenzione a non sottovalutare il vostro stato di salute: una bella dormita vi infonderà tutta l'energia perduta!

Bilancia: sarete degli ottimi ascoltatori e proverete una profonda empatia nei confronti degli altri. Non vi servirà molto per comprendere le sue esigenze e per provare a semplificargli la vita. Purtroppo, vi renderete conto di non avere lo stesso trattamento di favore da parte della persona amata. Il primo istinto sarà quello di puntare i piedi e di esigere una situazione, però, un approccio più morbido potrebbe davvero fare la differenza. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non tenervi tutto dentro.

Scorpione: avrete tanta voglia di fare durante questo 8 novembre. Non starete un attimo fermi e sarete pronti a coinvolgere le persone amate. La vostra iperattività potrebbe dare fastidio a tutte quelle persone che affrontano, in modo passivo le difficoltà. L'oroscopo suggerisce di non dare ascolto alle critiche e di andare dritti per la vostra strada. Il partner, a fine serata, potrebbe avere una sorpresa per voi: siate curiosi, ma senza essere insistenti. Attenzione a non farvi travolgere dai peccati di gola.

Astrologia di domani 8 novembre: Sagittario teso, Acquario curioso

Sagittario: cercherete di vivere con serenità questa domenica. Purtroppo, le preoccupazioni per il vostro futuro lavorativo avranno la meglio.

Vi sentirete tesi e poco inclini al dialogo. L'oroscopo suggerisce di provare a discuterne con i vostri affetti più cari. Ciò non farà cambiare la situazione, ma sicuramente vi farà sentire più liberi. Il partner avrà delle dolci parole da rivolgervi! Vi farà sentire meglio con voi stessi e vi donerà tutto il coraggio necessario per iniziare, con grinta, la nuova settimana.

Capricorno: i recenti cambiamenti vi faranno sentire disorientati. Cercherete qualcosa che vi ricordi i momenti felici e che vi spinga a immergervi in nuove avventure. Avrete bisogno di credere in voi stessi e nelle vostre risorse. L'unico modo per riuscirci sarà quello di mettervi in gioco e di non arrendervi davanti alle prime difficoltà.

Il partner sarà una presenza costante in questa giornata. Forse, non riuscirete a rivelargli ciò che, davvero, sentire nel cuore, ma sarà solo una questione di tempo.

Acquario: avvertirete una forte nostalgia nei confronti delle vostre vecchie abitudini sociali. Avrete voglia di rivedere i vostri amici e di trascorrere del tempo nei vostri luoghi preferiti. Purtroppo, l'attuale situazione sanitaria renderà difficile tutto questo. L'oroscopo consiglia di cercare qualche hobby da poter praticare in casa. Potreste sorprendervi del numero di attività che avrete modo di esercitare. Inoltre, l'uso dei social network vi consentirà di rimanere in contatto con i vostri amici.

Pesci: sarete travolti dall'amore per la moda e per le cure estetiche.

Non sarà necessario fare dei grandi ritocchi, vi basterà prendervi cura di voi e concedervi qualche piccolo sfizio. I colori avranno un grande potere su di voi: prediligete tonalità vivaci e sbarazzine. Questo vi farà sentire più energici e determinati. In amore sarete passionali e pronti a donarvi, totalmente, al vostro partner. Forse emergeranno delle vecchie questioni irrisolte, ma con un po' di pazienza potrete risolvere tutto.