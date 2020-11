Come per gli alberi che in questi giorni stanno perdendo le gialle foglie, molte persone sotto l'influsso del movimento retrogrado dei pianeti sentono l'esigenza di liberarsi delle cose superflue, verso una nuova consapevolezza di sé. La settimana si conclude nel migliore dei modi per il Cancro che vede finalmente realizzarsi un progetto a lungo atteso; posizione molto diversa quella del Leone: tensioni sul lavoro e stress porteranno a discutere con il partner. Di seguito la classifica in ordine decrescente, segno per segno.

In fondo alla classifica

12° posto Toro: sono diversi giorni che portate dietro di voi strascichi di nervosismo accumulato: pressioni lavorative, oggetti che non funzionano in casa e discussioni in famiglia.

Non permettete a questo stress di avere ripercussioni sulla vostra salute, dedicare del tempo a voi stessi e alle vostre passioni sarà una valida soluzione per avere una valvola di sfogo.

11° posto Ariete: le energie sono scarse, una brutta notizia lavorativa porta malumore e insoddisfazione. Potrete tuttavia riscoprire una rinnovata passione per la sana alimentazione e cura del corpo. Ripartire da voi stessi rimane la soluzione migliore per far passare questo periodo no.

10° posto Leone: per il segno di fuoco si prospetta un periodo altalenante in amore, a giornate di nervosismo si alternano altre di grande passione con il partner. In particolare, domenica, alcuni di voi si troveranno a discutere per futili motivi, ricordate di contare fino a 10 prima di rispondere!

9° posto Vergine: una prova per cui vi eravate a lungo preparati non è andata a buon fine, questo porta malumore. Il consiglio è di non demordere, la prossima settimana ha in serbo per voi grandi sorprese.

Dall'ottava posizione alla quinta

8° posto Pesci: i primi freddi vi hanno messo k.o. fisicamente, ricordate di prendervi cura della vostra salute.

Un amore del passato potrebbe tornare a bussare alla vostra porta, non prendete decisioni affrettate.

7° posto Sagittario: i vostri amici sono la vostra salvezza, non preoccupatevi di chiedere una loro sincera opinione sui dubbi che vi attanagliano. Chi è in cerca dell'anima gemella potrebbe avere piacevoli sorprese.

6° posto Gemelli: l'arrivo dell'autunno ha portato a tanti nativi del segno novità in ambito sentimentale, chi ha intrapreso da poco una nuova relazione deve cercare di mantenere un atteggiamento positivo per superare alcune incomprensioni iniziali. In ambito lavorativo alcune situazioni sembrano sbloccarsi in vostro favore.

5° posto Acquario: molti Acquario sono già entrati nello spirito natalizio e con esso riaffiorano tanti ricordi del passato, lasciatevi riscaldare dal tepore della nostalgia senza farvi bruciare da essa. Non abbiate remore nel chiedere una mano per le incombenze domestiche.

Ai primi posti

4° posto Bilancia: Venere nel segno porta una maggiore propensione al romanticismo, per chi è in cerca dell'anima gemella si prevede un periodo particolarmente fortunato che durerà fino a metà mese circa.

Bene anche in ambito economico, alcuni investimenti daranno finalmente i frutti sperati.

3° posto Scorpione: chi festeggia il compleanno in questi giorni potrebbe riscoprire piacevolmente la gioia di festeggiare nella semplicità e nel calore familiare. Questo weekend sarete allegri, pieni di energia e particolarmente produttivi: è il periodo ideale per non procrastinare.

2° posto Cancro: dopo interminabili giornate di duro lavoro finalmente potrete godere dei frutti dei vostri sacrifici. Per chi studia e lavora si consiglia di prendersi finalmente una giornata di riposo meritata.

1° posto Capricorno: sotto l'influenza di Mercurio si prospetta per il segno di terra una ventata d'innovazione, voglia di realizzarsi e propensione a risolvere velocemente operazioni burocratiche.

Alcuni riceveranno una chiamata da una persona cara che non sentivano da tempo, sarà una bella sorpresa poter riallacciare i rapporti.