Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Il Segreto e le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 20 a sabato 26 dicembre rivelano che Mauricio verrà attaccato dal capitano Huertas. Matias, invece, correrà da Alicia prima che venga aggredita, mentre Emilia e Francisca Montenegro continueranno a essere in contrasto a causa di Isabel.

Huertas contro Mauricio: le trame de Il Segreto dal 20 al 26 dicembre

Maqueda e Tomas faranno tutto il possibile per introdurre dei miglioramenti nella sicurezza in miniera. Inigo invece sarà preoccupato per via delle strane telefonate e del denaro che sta continuando a ricevere, in quanto non sa ancora chi è il mittente.

Le trame delle prossime puntate de Il Segreto, in onda dal 20 al 26 dicembre, rivelano che Emilia continuerà a essere in ansia per lo stato di salute del suo padre. In più, la figlia di Raimundo noterà che tra Isabel e Francisca non scorre buon sangue. Per tale motivo, la donna deciderà di chiedere spiegazioni alla Montenegro, anche se invano.

Intanto Don Filiberto verrà raggiunto dal capo degli Arcangeli, il quale gli imporrà di accettare la loro proposta. In seguito, il prete sceglierà di entrare nella setta, con il compito di ingaggiare una persona di spicco nella società.

Alicia rischierà di essere vittima di un'aggressione per via delle idee che ha esposto durante un comizio: fortunatamente arriverà Matias a evitare il peggio, anche se la ragazza ed Encarnacion rimarranno molto scosse.

Tomas si recherà da Alicia per consolarla, ma si renderà conto che la giovane Solozabal sospetterà che anche lui, involontariamente, sia responsabile dell'aggressione. Infine Mauricio verrà attaccato dal capitano Huertas.

Nuova discussione tra Emilia e Francisca: le trame de Il Segreto al 26 dicembre

Rosa, che ritornerà in anticipo insieme ad Adolfo dal viaggio di nozze, quando vedrà sua sorella Marta ancora a Puente Viejo andrà subito su tutte le furie.

Nel frattempo Francisca cercherà di mettere in guardia Emilia nel momento in cui la Los Visos si mostrerà molto amichevole con lei.

Le anticipazioni sulle trame delle nuove puntate de Il Segreto in onda dal 20 al 26 dicembre rivelano che Mauricio riuscirà a chiarire la situazione con Alicia, la quale capirà che il sindaco non ha brutte intenzioni. Inoltre quest'ultima si mostrerà preoccupata per Tomas, che non risponderà alle sue telefonate.

A questo punto il rapporto tra i due rischierà di entrare in crisi a causa del ruolo che ricoprono all'interno della società. Successivamente il giovane De Los Visos, dopo aver appreso che Maqueda ha ricevuto un’offerta per la miniera, origlierà il dialogo che quest'ultimo avrà con un acquirente.

Onesimo, invece, avrà le prove che dimostrano l'innocenza di Tiburcio nella vicenda con Estefania, la quale susciterà la rabbia di Dolores. Don Filiberto cercherà di indurre Tomas a entrare nell’organizzazione segreta degli Arcangeli e gli suggerirà di allontanarsi da Alicia. Per finire, Emilia avrà una nuova discussione con Francisca.