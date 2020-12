L'Oroscopo di venerdì 1°gennaio 2021 annuncia con soddisfazione la nuova classifica con le previsioni astrali d'inizio anno. Come sempre, anche oggi la scaletta quotidiana rappresentata dalle stelline e relativi approfondimenti interessano in esclusiva i soli simboli da Bilancia a Pesci. Bene, dopo le dovute premesse che ne direste di dare qualche chicca in merito all'imminente avvio del nuovo anno? In bella mostra un evento astrologico di notevole interesse, soprattutto nei riguardi dei sentimenti: il transito della Luna nel comparto del Leone di giovedì 31 dicembre i cui effetti prenderanno piede proprio i primi due giorni di gennaio 2021.

Quindi, si prospetta un inizio anno improntato quasi tutto sull'amore? In parte è proprio così: infatti ad avere una marcia in più, parlando sia di coppie che di single, in primis gli amici nativi del Capricorno e del Sagittario. Il premuroso segno di Terra potrà contare su uno splendido venerdì con Sole, Mercurio e Plutone nel segno e la Luna speculare positiva al 85%. Altresì, periodo quasi tutto da investire nel recupero di eventuali situazioni affettive in crisi per coloro del Sagittario, favoriti dall'ottimo aspetto di Marte, nel contesto in trigono a Venere presente nel segno.

Vista la situazione generale, l'Astrologia pone un freno all'eventuale entusiasmo di coloro appartenenti a Scorpione e Acquario: le previsioni astrali sul primo dell'anno non sono troppo positive per i due simboli zodiacali appena citati, considerati alla pari in periodo da due stelle.

Per cominciare partiamo con il valutare la classifica del giorno e in seguito dare voce all'oroscopo del 1°gennaio 2021 segno per segno: target i sentimenti e il lavoro nel primo giorno dell'anno.

La classifica del 1°gennaio 2021

Il nuovo anno è in procinto di arrivare ed è certamente un giorno molto atteso da tutti noi. La fine di un periodo instabile, per non dire disastroso (sappiamo tutti il perché) sta per terminare; adesso ci si aspetta un cambiamento radicale e positivo per i prossimi mesi: è questo l'augurio e la speranza.

Tornando al nocciolo della questione, è pronta da valutare la nuova classifica stelline giornaliera, nel contesto impostata sulla giornata del 1°gennaio 2021. Perciò, sapere in anticipo cosa regaleranno gli astri in merito al periodo di prossimo arrivo è fondamentale per organizzare, programmare, valutare. In parte è stato già anticipato qualcosa della scaletta del periodo con l'annuncio dei segni favoriti, adesso non rimane che andare al sodo.

Il report astrologico espresso come da prassi dall'oroscopo di venerdì e interessante in esclusiva i soli segni da quello della Bilancia fino ad arrivare a quello dei Pesci:

★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: NESSUNO;

★★: Scorpione, Acquario.

Previsioni zodiacali 1° gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★. Il venerdì sotto analisi in questo contesto si presume possa essere una giornata leggermente tediosa con poche novità su cui puntare. A momenti potrebbe risultare addirittura un po' stancante, comunque mai negativa totalmente. Secondo le stelle del momento, per quanto riguarda la situazione generale, il primo dell'anno potrebbe comunque regalare piccole - anche se insignificanti - buone soddisfazioni.

In amore vietato sentirsi "arrugginiti" o con umore piatto: mettete al bando tensioni e stress, rilassatevi con chi o con cosa sarà in grado di giovare alla vostra serenità. Anche se con un po' di impegno, riuscirete tranquillamente a mettere al sicuro i programmi annotati in agenda, o almeno a far si che possano iniziare nel migliore dei modi. Single, avrete più di un'occasione per mettere alla prova la vostra abilità e il vostro potere di seduzione: forza e coraggio, fatevi belli e agite. Attenti però, in questo nuovo 2021 troverete qualcuno che fa sul serio, certamente in grado di dare passionalità al cuore e serenità alla mente. Nel lavoro, si consiglia di investire più tempo e nuove energie. Dunque una continuazione dell'attuale anno, però su linee sicuramente più proficue.

Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. In arrivo un inizio anno decisamente fuori dai soliti schemi, diciamo pure abbastanza nervoso. Vi diciamo subito che, vista la qualità delle effemeridi sul periodo, l'inizio di gennaio non sarà bello, questo spiega le due stelle assegnate in classifica. Per quanto riguarda l'amore, bisognerà che siate tranquilli e pazienti. In pratica saranno ben poche le chance di successo sia in coppia come anche per coloro "solitari": vietato lasciarsi sfuggire confidenze che potrebbero compromettere la qualità del rapporto. A tal proposito un proverbio abbastanza eloquente recita: "Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio". Il consiglio di oggi: pensate prima di parlare, eviterete senz'altro fraintendimenti o inutili discussioni.

Nel lavoro, diversità di punti di vista potrebbero generare incomprensioni. Quest'ultime saranno protagoniste di questa giornata: cercate di chiarire prima di tornare a casa con eventuali bronci e musi lunghi. Voto 6.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del 1°gennaio 2021 al Sagittario indica una giornata decisamente affascinante su molti aspetti. Valutato in generale come "quasi perfetto", in amore il periodo evolverà serenamente, specialmente con il partner. Con la persona amata pianificherete tante attività e momenti sicuramente molto allettanti. Situazioni piccanti elettrizzeranno al solo pensiero: pronti a divertirvi come mai prima d'ora? Un’onesta autocritica poi, potrebbe essere il primo passo da fare per una eventuale riconciliazione con la persona amata.

Ammettere serenamente i propri errori (nel caso fossero presenti) sarebbe la cosa migliore da fare. Single, non è un ottimo momento per avviare nuovi legami, a condizione che siano fin dai primi passi improntati alla sincerità. Infatti le stelle sono pronte ad esaudire le vostre preghiere: in giornata vi attende (forse) un incontro importante, capace di rivoluzionare il senso della vostra vita: che sia la volta buona? Nel lavoro intanto, tenetevi pronti a (ri)mettervi in gioco: la meta proposta dai pianeti potrebbe essere davvero allettante. Diciamo che bisogna solo aspettare che i tempi siano maturi. Voto 9.

Oroscopo venerdì 1°gennaio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. Un primo dell'anno senza macchia e, a grandi linee, sicuramente molto gradevole a voi del segno.

Dopo un anno da gettare "alle ortiche" viste le tante delusioni, ecco finalmente una giornata tutta da gustare: che sia indice di fortuna e positività per l'anno che sta per cominciare? Noi lo auguriamo con tutto il cuore, poi... Diciamo che avrete tante possibilità di fare cose pensate ma mai messe in pratica: interessanti? Questo non dipende dalle stelle ma solo da voi. Se non altro, a molti l'inizio dell'anno nuovo porterà in dono briciole di gioiosità e magari anche qualche flirt altamente infuocato (magari!). Per ciò che concerne la parte puramente sentimentale del periodo, si consiglia di puntare sulle cose concrete o sugli obiettivi da realizzare col partner. In effetti potrebbe succedere veramente di tutto in questo avvio di 2021: avventure passionali, attrazioni fatali o colpi di fulmine a ciel sereno, pronti a "fregarvi" in un batter d’occhio!

Bene anche così: la vita è questa e va vissuta al momento. Nel lavoro, ci saranno sicuramente le basi per migliorare e crescere. Nuovi progetti e/o iniziative vantaggiose sono in arrivo per molti. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Partirà decisamente al rallentatore questo vostro inizio anno, sottoposto alla dura legge dell'Astrologia a questo giro contrario al segno. Il vostro stato mentale, già di suo abbastanza ingarbugliato, metterà in subbuglio le normali relazioni. Anche senza motivi validi sarete impassibili e puntigliosi verso alcune persone, forse anche qualcuno dei vostri familiari o amici: aria tempestosa in vista? Diciamo che manca ancora un po' di sano autocontrollo, perciò non sarete particolarmente contenti di alcune situazioni verso le quali potreste interagire con una certa aggressività.

In amore la vita di molti nativi potrebbe subire drastici cambiamenti, specialmente in quelle situazioni già in crisi. Le scelte (anche dolorose!), se necessarie dovranno essere fatte subito, a qualsiasi costo: ne andrà della serenità vostra e di chi amate. Single, occhio che questo venerdì potrebbero esserci persone pronte a fare dietro-front, oppure a dire "stop" riguardo alcune situazioni che a voi stanno particolarmente a cuore. Nel lavoro invece, potreste sentirvi messi da parte e questo favorirà la poca voglia di lavorare: cercate di reagire. Voto 6.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del 1°gennaio 2021 prevede possa maturare un venerdì abbastanza buono, anche se sottoscritto con le quattro stelle della normalità. La giornata d'inizio anno sarà quindi sufficientemente positiva, senz'altro degna di essere vissuta al meglio.

Insomma, se vi piace quello che state programmando in questo periodo portatelo pure avanti con fiducia, di certo gli astri daranno il supporto sufficiente. Per quanto riguarda l'amore, chi stesse vivendo una storia incerta, magari anche un po’ nevrotica, da questo momento in poi dovrà cercare di vincere la ritrosia e tentare un eventuale recupero, magari iniziando a programmare un viaggio o una breve vacanza, ovviamente da fare in sicurezza non appena le attuali circostanze lo permetteranno. Single, avrete modo di approfondire una nuova ed interessante conoscenza: le previsioni del giorno consigliano prima di tutto di sorridere alla vita, sempre bella e degna di essere vissuta; poi fare ciò che il cuore desidera, non quello che la testa vorrebbe faceste.

Nel lavoro, giorno discreto e produttivo quanto basta per la maggior parte di voi. Visto il buon cielo, senz'altro arriveranno piccole ma importanti soddisfazioni. Voto 8.