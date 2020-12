Le previsioni relative alla prossima settimana, quella che andrà da lunedì 4 a domenica 10 gennaio 2021 rivelano ottimi propositi per il segno zodiacale dell'Ariete e il Capricorno mentre sarà una settimana di ripresa per il Toro e lo Scorpione. Leone fortunato, settimana interessante per i single della Vergine. Scopriamo quale sarà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Oroscopo settimanale dal 4 al 10 gennaio, da Ariete a Cancro

Ariete: settimana trionfante per il segno zodiacale dell'Ariete. Lunedì e martedì saranno giornate 'sprintose', tuttavia a metà settimana sarà possibile riscontrare qualche piccolo imprevisto, ma nulla di grave.

Il fine settimana sarà alquanto tranquillo: attese serate rilassanti.

Toro: rinascere dopo un periodo buio non è di certo facile; tuttavia la vostra determinazione vi porterà lontano, soprattutto in ambito professionale. Rimanete sempre sulla stessa via, ben presto anche voi avrete le vostre meritate soddisfazioni.

Gemelli: è tempo di incrementare il vostro profilo lavorativo, siete in attesa di raccogliere i frutti del vostro duro lavoro. Tuttavia vi manca ancora qualcosa: un pizzico di ambizione e un po' più di ottimismo per raggiungere i vostri obiettivi più lontani.

Cancro: siete pronti ad una svolta, in particolar modo in ambito sentimentale. Chiudere una storia o un amicizia passata è difficile e spesso rimanete troppo legati ai ricordi che possono far male.

Questa sarà, per il Cancro, una settimana ricca di novità e di opportunità che vi daranno modo di intraprendere nuovi inizi.

Previsioni zodiacali della settimana da Leone a Sagittario

Leone: questa settimana la fortuna sarà particolarmente favorevole per il segno zodiacale del Leone. L'importante sarà ricordarsi di rimanere sempre con i piedi per terra e mai puntare ad ambizioni troppo lontane o improbabili.

La parola d'ordine per la prossima settimana sarà “non eccedere”.

Vergine: non date giudizi troppo affrettati di fronte alle prime apparenze. Ricordate che, spesso, molte situazioni possono risultare l'opposto di quello che sembrano. La settimana in arrivo sarà una settimana alquanto interessante, soprattutto per i single in cerca di nuove amicizie.

Bilancia: difficilmente cambiate il vostro punto di vista e molte volte non ascoltate i buoni consigli seguendo solo il vostro intuito. A volte, in alcuni casi, è meglio lasciare da parte il vostro lato testardo e ascoltare di più chi cerca soltanto di aiutarvi.

Scorpione: avete attraversato diversi periodi difficili ma adesso è arrivato il momento di prendere la situazione in mano e ripartire più forti di prima. Dedicate molto tempo al lavoro, tuttavia dovete cercare anche uno spazio da dedicare ai vostri affetti familiari, soprattutto in questo periodo.

Sagittario: necessitate di staccare dalla routine e prendervi una pausa. Lo stress quotidiano sta notevolmente influendo sulla vostra salute psicofisica e sul vostro umore. Forse è arrivato il momento di programmare la vostra prossima vacanza.

Oroscopo della settimana da Capricorno a Pesci

Capricorno: date sfogo alla vostra creatività e cercate nuove ispirazioni. La settimana in arrivo sarà una settimana nuova e piena di buoni propositi soprattutto in ambito professionale. L'unica nota importante sarà quella di non perdere mai lo spirito intraprendente e la voglia di iniziativa.

Acquario: alcune circostanze sul luogo di lavoro stanno influendo negativamente sul vostro stato d'animo. Ricordate sempre il fatto di poter contare su molte qualità apprezzabili e di non sottovalutarvi mai neanche di fronte a chi si trova professionalmente in una posizione più alta della vostra.

Pesci: non rimanete disinvolti di fronte alle apparenze. Ricordate che, anche se si vuol bene o si ama tanto una persona, questo non significa permettergli di approfittare della vostra bontà.

Ricordate che tutti hanno dei limiti e anche voi avete i vostri: cercate di non farli oltrepassare.