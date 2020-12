L'Oroscopo di domani 2 dicembre è pronto a dare conto sul probabile andamento riservato dalle stelle al secondo giorno del mese. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro nel frangente sotto la positiva protezione della Luna, attualmente posizionata nel comparto dei Gemelli ma prossima a transitare in Cancro. L'Astrologia applicata al periodo in oggetto, in questo caso suggerisce quali saranno i segni positivi e quelli invece costretti a sudare le classiche "sette camice" a causa di astri poco efficienti. Ansiosi di conoscere in anteprima come andrà la giornata? Ebbene, diciamo subito che la giornata sotto analisi in questo frangente preannuncia un ottimo periodo per due segni in particolare, scelti con sapienza tra i seguenti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Secondo quanto estrapolato dalla Carta Astrale saranno Cancro e Toro ad avere la meglio tra i sei segni sotto la lente di ingrandimento.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di mercoledì segno per segno.

Classifica stelline 2 dicembre

Pronti a dare un'identità ai segni più fortunati del giorno dedicato alla parte centrale della settimana? Ovviamente, punto centrale di riferimento è sempre la nostra puntualissima classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 2 dicembre. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

In anteprima abbiamo già svelato i segni più fortunati del giorno, adesso è ora di mettere bene in evidenza tutti gli altri segni rimanenti.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Cancro - Luna nel segno;

: Cancro - Luna nel segno; ★★★★★: Toro;

★★★★: Vergine;

★★★: Gemelli, Leone.

★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 2 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★.

L'oroscopo del 2 dicembre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata non troppo buona, giusto per non dire che è stata classificata come pessima. Purtroppo per molti la negativa opposizione di Mercurio e anche della Luna all'indirizzo del vostro Marte si farà sentire eccome! In primis tale situazione prenderà piede inasprendo inizialmente i rapporti a carattere affettivo/sentimentale per poi passare anche al resto dei comparti.

In amore, Venere vi ignorerà completamente: la cosa più importante per voi in questo momento sarà farsi comprendere dal partner senza bisogno di alzare la voce. Fiducia, entusiasmo e creatività vi guideranno verso un modo diverso di imporvi, caratterizzato da maggiore sicurezza in voi stessi e nelle vostre potenzialità. Single, se questa giornata non dovesse evolvere come da voi programmato, in particolare se non doveste incontrare quella persona che da tanto rappresenta il vostro chiodo fisso, allora significa che avete sbagliato in qualcosa. Nel lavoro, un momento di stanchezza è del tutto normale, non fatevene un dramma e cercate di prepararvi ad un periodo di relax. Intanto, sistemate le cose più urgenti e poi non prendete nuovi impegni professionali altrimenti rischierete di non dare il meglio di voi.

Voto 6.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì indicano che partirà e chiuderà in grande stile questo giro di boa infrasettimanale. Avrete a disposizione una grande carica di entusiasmo, pertanto siate pronti per progettare il futuro come e con chi piace a voi, magari dando il via a qualcosa di unico e interessante. In amore, potrete permettervi di tutto e di più! Avete buona vitalità e curiosità verso esperienze stimolanti, vi sentirete bene con voi stessi e con il partner. Insomma, avrete le qualità giuste per esprimervi al meglio! Buone notizie per tutti coloro che sono innamorati: la serata sarà deliziosa, intrigante e maliziosa quanto basta per renderla elettrizzante.

Single, potrete contare su piccoli, incoraggianti cambiamenti nell'ambito domestico, vivacizzato da un'atmosfera favorevole al dialogo ed ai nuovi progetti condivisi. I pianeti sopra il vostro capo vi consentiranno di realizzare un progetto importante, riguardante i vostri sentimenti. Nel lavoro, in questa giornata avrete tante belle proposte in linea con i vostri obiettivi ed il vostro aspetto comunicativo verrà messo in risalto. Ricordate sempre che proprio attraverso la comunicazione si riescono ad ottenere esiti sorprendenti. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo svela un frangente senz'altro "sottotono". Quindi questo mercoledì è stato valutato nelle predizioni zodiacali con le solite tre stelline riservate ai periodi sottoposti alla svogliatezza, alla noia ed in qualche caso anche allo stress.

In linea generale diciamo che la giornata in analisi si presume possa portare più intoppi e contrattempi che momenti positivi. In amore, mercoledì un po' complicato da contrasti planetari, a cominciare dalla Luna, indispettita per via del transito in Cancro. Avrete dei grandiosi obiettivi da raggiungere, ma da meditare con calma e da perseguire tassativamente da soli. Visto che sarete più emotivi del solito, non date peso ad eventuali comportamenti fuori dalle righe attribuibili al partner. Un eventuale vostro comportamento contraddittorio o troppo nervoso potrebbe portare a vivere frangenti alti e bassi nel periodo. Single, il vostro sesto senso vi farà meditare a lungo prima di prendere delle decisioni.

Per ora le risposte saranno indeterminate ed avrete la tendenza ad essere inflessibili. E’ probabile che le emozioni non vadano di pari passo con la ragione e questo potrà rendervi, anche se per poco tempo, insicuri ed attaccabili. Nel lavoro, se nella giornata che sta iniziando vi sentirete di dover criticare gli altri, allora vuol dire che avete perso la speranza di raggiungere uno dei vostri obiettivi più importanti, ma niente paura. Ci saranno sicuramente i vostri colleghi che potranno darvi la forza che vi servirà per tornare sulla strada giusta. Voto 7.

Oroscopo mercoledì 2 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì indica un periodo preventivato vincente su molti fronti, ottimamente garantita dall'arrivo della Luna nel segno.

A vincere sarà soprattutto una buona stabilità generale, se non per tutto il periodo, certamente per gran parte di esso. La buona sorte vi vedrà favoriti nella messa in campo di progetti: qualcuno finalmente potrà gustare un desiderio atteso da tanto tempo. In amore, sarà una giornata super perché sarete coccolati dalla Luna nel vostro segno. Il vento dell'ottimismo potrebbe incoraggiarvi a mettere in cantiere un progetto desiderato da molto, dribblando le precedenti prudenti esitazioni. Con la vostra indiscussa abilità addolcirete gli spigoli della persona amata e colmerete le vostre lacune nella vita a due con un programma serale molto speciale. Single, se avete voglia di conoscere una persona in particolare datevi da fare, non perdete altro tempo.

Questo sarà il giorno giusto: avrete una notevole comunicativa ed un grande charme. Nel lavoro, lucidi e razionali come non mai, non perderete un colpo. Fiducia e creatività vi guideranno verso un modo diverso di imporvi, caratterizzato da maggiore sicurezza in voi stessi e nelle vostre potenzialità. Voto 10.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani prevede flemma, noia e poca energia su cui puntare. Quasi sicuramente, la giornata al centro della settimana porterà in dote la poco invidiabile spunta relativa al "sottotono". Diciamo pure che per tanti di voi nativi la giornata si manterrà sulla linea della scarsa sufficienza, non da disdegnare però in quanto a fine periodo ci saranno gradevoli cambi di rotta.

In amore, non mentite a chi vi vuol bene; cercate invece di parlare sinceramente. Non rifiutate dei saggi consigli da parte di persone amiche e cercate di regalarvi del tempo da dedicare solamente a voi due. Single, gli astri consigliano una bella pausa di riflessione, utile a chi sarà alle prese con un problema familiare: perché i pensieri e le preoccupazioni potrebbero accumularsi e predisporvi a momenti di affaticamento. Nel lavoro, dovrete impegnarvi molto per portare a termine una faccenda professionale rimasta in sospeso: necessiterà di costanza e senso pratico. Se dovesse sopraggiungere un po' di fatica, quando meno ve lo aspettate, placatela subito col riposo e poi ricominciate con più ottimismo.

Voto 7.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 2 dicembre, indica l'arrivo di un giorno senz'altro abbastanza positivo, giusto quel che basta per non deludere. La giornata di metà settimana comunque, non sarà esente da intoppi o piccoli grattacapi sia ben chiaro. In molte occasioni l'esperienza vi renderà impeccabili e le persone che non vi piacciono non reggeranno il confronto le "vostre verità": credeteci, perché voi nativi siete fantastici in tutto. In campo sentimentale sarete a vostro agio, nel vostro elemento: romantici e sensibili, concreti e determinati. Super sarà l'intesa a due, intrigante la serata; forse per un lieto evento da festeggiare. La Luna favorevole vi servirà un'occasione d'oro per far ripartire l'intesa di coppia su basi più solide per futuro.

Single, forse sarà davvero arrivato il momento di rivoluzionare la vostra vita sentimentale. Avrete solamente bisogno di un momento per voi, per riflettere e capire di cosa veramente avete bisogno. Nel lavoro, i riflettori saranno tutti puntati sulle questioni finanziarie. Possedete già in parte la chiave per aprire la porta a nuovi orizzonti o per cercare le giuste soluzioni ai problemi, soprattutto quelli legati al denaro: starà solamente a voi saperla usare al momento giusto. Voto 8.

