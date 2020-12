L'Oroscopo di domani 8 dicembre è pronto a regalare più di qualche soddisfazione in merito al probabile andamento di questo martedì. Pronti a togliere il velo al secondo giorno della settimana? Bene, prima di iniziare ad anticipare qualcosa in relazione ai sei segni in valutazione ci sentiamo in dovere di evidenziare alcune novità interessanti l'Astrologia del momento. In primis la presenza della Luna in Vergine in procinto di transitare in Bilancia (questo mercoledì), e poi la bella presenza del Sole in Sagittario, nel contesto in trigono a Marte in Ariete. Purtroppo il pianeta presente nel predetto segno di Fuoco sarà sotto dura quadratura da Giove, pertanto non risulterà positivo per l'Ariete stesso.

Su tutti a gongolare saranno certamente Toro e Leone, valutati in periodo vincente sia nei sentimenti che nel comparto lavorativo. A questo punto la domanda è: quali saranno gli altri segni favoriti in amore e nel lavoro? A rispondere alla domanda spetta ovviamente alle effemeridi del momento, nel nostro caso evidenziata oltre che nell'attesissima classifica stelline anche nelle previsioni zodiacali. A proposito di predizioni, ci preme ricordare ai più che in questa sede saranno presi in analisi i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla scaletta con le stelle quotidiane per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di martedì segno per segno.

Classifica stelline 8 dicembre

Pronti a scoprire chi cavalcherà le ali della fortuna di questo prossimo martedì?

Come di consueto a fare la differenza tra i sei segni dello zodiaco, posti sotto osservazione in questa sede, è la classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata dell'8 dicembre. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Come visto in apertura, il periodo andrà a favore di Toro e Leone, quest'oggi posizionati al primo posto in scaletta. Bene anche Cancro e Vergine, meritatamente al secondo posto. Un poco di perplessità da parte degli astri invece per i soli Ariete e Gemelli, rispettivamente indicati al penultimo e ultimo posto in classifica.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Ariete;

★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali dell'8 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★. L'oroscopo dell'8 dicembre al segno dell'Ariete fa presente che l'ipotesi più accreditata in merito al possibile andamento del giorno in analisi sia abbastanza sfavorevole. Si presume possa arrivare un periodo magro, classificato da tre stelle che, come consuetudine nelle nostre valutazioni, sta a significare un frangente sottotono. Forse proverete a vivacizzare il vostro rapporto, cercando sempre nuove cose da fare insieme. Sarà un buon punto di partenza, specialmente per chi fosse già in crisi o stesse soffrendo particolarmente la condizione attuale.

Le coppie si daranno molto da fare ed anche i rapporti più solidi saranno agevolati da questo nuovo modo di comportarsi e di rinnovarsi. Single, interiormente vi sentirete agitati: proverete emozioni difficilmente decifrabili e gestibili, il che vi porterà a respingere ciò che vi circonda. Fate attenzione a non calcare troppo la mano con le persone più care, potrebbero finire per allontanarsi da voi... Nel lavoro, per molti di voi ci saranno nuovi assetti professionali o nuove mansioni da affrontare. Qualcuno potrà non gradire una collocazione diversa dal solito, che verrà avvertita come un peggioramento delle condizioni. Voto 7.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì preannunciano l'avvicinamento di una giornata dalle ottime prospettive.

A dare valore aggiunto al secondo giorno di questa settimana sarà una splendida Venere in Scorpione, nel contempo in sestile alla Luna in Vergine. Quindi in prospettiva un periodo alquanto perfetto. Visto che sia la Luna che Venere risulteranno nel frangente in dolcissimo aspetto, la vostra giornata si prospetta davvero molto romantica: avrete finalmente raggiunto il vostro equilibrio con il partner, quest'ultimo sarà in grado di farvi sentire amati e coccolati. Nei vostri occhi si leggerà tutto l'amore che provate per la vita, sarete felici e sereni. Single, in questa giornata sarete in ottima forma grazie alle congiunzioni astrali citate poc'anzi. Avrete energia da vendere e idee originali; in molti faranno a gara per starvi vicino, cosa che non farà che ingrandire il sorriso sul vostro volto.

Godetevi a pieno questa splendida giornata, senza pensare al domani. Nel lavoro invece, sarete api laboriose, sempre indaffarate a comunicare, ideale, ascoltare, portare a termine con abilità ogni impegno in calendario: bravi! Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia che il prossimo martedì possa portare con sé poche speranze e tante difficoltà a cui porre rimedio. A dominare nel periodo ripensamenti e incertezze: saranno da mettere all'ordine del giorno insieme a tanta confusione e stress, soprattutto a livello mentale. In parte anche il Sole in Sagittario, per voi speculare negativo al 85%, alimenterà le vostre insicurezze e vi indurrà a tornare spesso sui vostri passi.

Verranno meno un po' di energie a causa della posizione di Nettuno, in quadratura al Sole, e le poche che avrete le sprecherete in scenate di gelosia al partner, per la maggiore immotivate. Cercate di rilassarvi e di fare chiarezza, probabilmente c'è qualcosa che vi turba ed ancora non ve ne siete resi bene conto. Single, cercherete di far diventare qualcosa di più una bella amicizia, ma sarete alquanto limitati dal periodo che si state vivendo e che potrebbe ulteriormente cambiare in peggio... Bisognerà tenere duro e aspettare che passi il tutto. Nel lavoro invece, vi sentirete molto sensibili alle ingiustizie, piccole o grandi che siano. Farete bene ad esprimere il vostro parere, evitando nel contempo di apparire polemici. Tenete dunque sotto controllo il vostro nervosismo, ne godrete sia voi che gli altri.

Voto 6.

Oroscopo martedì 8 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì predice un periodo sicuramente buono sotto alcuni aspetti, per altri magari un po' meno. Tuttavia assolutamente da non disprezzare più di tanto. Diciamo pure che è senz'altro un bene osservare "il bicchiere" come mezzo pieno, questo non può far altro che incoraggiare a fare meglio, non vi pare? Quotidianamente gli impegni da portare a fine di certo sono tanti, la fatica non demorde e spesso vi sentite stressati e nervosi, come darvi torto? Consiglio: state calmi e respirate a fondo. Tenete presente (sempre) che un sorriso conciliante ricambiato della persona amata è la sola medicina capace di aiutare a mettere da parte "l'ascia di guerra": risentimenti e precedenti discussioni diverranno così solo un triste ricorso.

Dovete impegnarvi di più: per il momento siate pazienti, cercando soprattutto di essere disponibili al dialogo. Single, grazie alla posizione del pianeta Venere, speculare positivo al 45%, un amore importante potrebbe nascere dall'oggi al domani; ma affinché questo possa avvenire occorrerà che vi rendiate disponibili, aperti al dialogo e predisposti mentalmente alla conoscenza di nuove persone. Abbassate un po' la guardia: tranquilli, non correrete alcun rischio... Nel lavoro invece, l'impegno continuato inizierà a produrre risultati importanti. Giornata incoraggiante per le vostre ambizioni: sarà facile partorire un'idea vincente, a patto di non trascurare dettagli e precisione. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. All'orizzonte ci sono molte novità per voi nativi, frutto della buona specularità (al 90%) da parte di Nettuno, Saturno e Plutone, trio estremamente positivo.

Da valutare con attenzione eventuali nuove idee, ovviamente da mettere in campo nei prossimi giorni. In linea di massima potrebbero sortire opportunità eccellenti da cogliere o nuove proposte da prendere in considerazione se avete come ascendente Toro, Bilancia, Capricorno o Acquario. Anche le prospettive economiche sono parecchio favorevoli: ci sono notizie in arrivo a più di qualcuno di voi del segno, in primis se nativi di prima o seconda decade; per gli altri meno probabilità, comunque sempre possibili. L'Astrologia intanto rivela che un collega nel vostro gruppo di lavoro, forse sta facendo di tutto per farvi le cosiddette "scarpe". Tranquilli, le stelle indicano che qualsiasi tentativo in tal senso sarà destinati a cadere nel vuoto: comunque state con occhi e orecchie bene aperti!

Molto buona la vita sentimentale dei più: in alcuni casi sembrerà di vivere come in una favola. Probabilmente vi sentirete fortunati ad aver incontrato una persona che vi sappia dare amore e sicurezza emotiva. In crescita un'affinità molto profonda col partner: sarete felici di averlo al vostro fianco. Single, le passioni torneranno concrete, le sentirete, le percepirete e sarà nel vostro interesse sfruttarle appieno. Buone notizie anche dal fronte sociale dove avrete la possibilità di allargare la cerchia delle vostre amicizie e godere di nuove e importanti conoscenze. Nel lavoro i guadagni potrebbero offrire buone occasioni, a patto di mantenere su ottimi livelli concentrazione e fiducia in se stessi. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★.

L'oroscopo di martedì 8 dicembre preannuncia una giornata non dispendiosa in termini di energie. Diciamo che il periodo si manterrà sulla media positività per gran parte di voi nativi. Pertanto, mettete pure da parte la vostra innata prudenza e buttatevi nella mischia, anche a costo di dover rischiare qualcosina. D'altronde, quel famoso detto che recita "Chi non risica non rosica" nasconde una grande verità, non trovate? In generale comunque, la fortuna, quella con la "F" maiuscola, sicuramente non questo martedì passerà dalle vostre parti. Intendiamoci però, potrebbe passare abbastanza vicino a qualcuno dei vostri programmi/desideri, soprattutto a metà-fine giornata: chissà... In mattinata non dispiacerà regalarsi una pausa da dedicare solo a se stessi. La voglia di migliorare l'aspetto esteriore potrebbe diventare pressante! Nel pomeriggio ed in serata astri parzialmente di parte alzeranno il volume dell'umore, rendendo tutto magico. Incantevoli alcuni piccoli momenti che trascorrerete insieme al partner o alla famiglia. Single, le stelle hanno deciso di essere particolarmente benevole con voi. Un motivo in più per non lasciarsi prendere dallo sconforto. Guardate la vita con fiducia, molto presto i buoni frutti arriveranno. Il cielo intanto offrirà ai nati di prima decade la possibilità di dare una scossa alla propria condizione; tutto sarà racchiuso in una sola parola: "innamoramento". Nel lavoro, per concludere, in questo periodo state affrontando diversi cambiamenti, metabolizzando novità, impegni e forza d'animo. Nel pomeriggio, l'atmosfera astrale migliorerà di netto permettendo di lavorare senza intralci. Voto 8.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.