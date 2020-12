L'oroscopo di lunedì 28 dicembre prevede serenità in arrivo per i nativi Gemelli, che potranno contare sul sostegno della Luna in congiunzione, mentre l'Ariete in questo periodo sarà piena di energie da spendere tutte per i propri cari. Per la Bilancia le relazioni sentimentali avranno una forte alchimia, intanto il Capricorno proverà a migliorare alcuni aspetti delle proprie mansioni per quanto riguarda il lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di lunedì 28 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 28 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: una giornata piuttosto valida sotto diversi fronti per i nativi del segno. In amore dedicherete più attenzioni del solito nei confronti del partner, e riuscirete a relazionarvi al meglio verso la persona che amate, merito anche della Luna e di Venere in ottimo aspetto. Vi attende un periodo fatto di serenità, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single ci sarà poco da fare: nessuno potrà resistervi. In ambito lavorativo si apriranno nuove opportunità da sfruttare per iniziare bene il nuovo anno. In quanto a salute sarete pieni di energie da spendere per le persone che amate. Voto - 8

Toro: Mercurio sarà a vostro favore secondo l'oroscopo di lunedì 28 dicembre.

Rientrerete al lavoro con entusiasmo in questa giornata, e dedicarvi alle vostre mansioni vi metterà voglia di metterci tutto il vostro impegno, per iniziare al meglio la settimana. In amore se siete single sarà meglio non andare di fretta con le nuove conoscenze. Se avete una relazione stabile riuscirete a farvi coraggio e sarete più aperti e comunicativi nei confronti del partner.

In quanto a salute sarete spesso attivi e di buon umore. Voto - 7,5

Gemelli: la configurazione astrale vi sostiene in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna in congiunzione vi aiuterà a ravvivare il vostro rapporto di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade, godendo di una maggior serenità in famiglia. I single con meno ossessività e più tenerezza legheranno più facilmente con gli altri.

Nel lavoro aspettate un attimo prima di buttarvi in un nuovo progetto, e dategli un'altra occhiata. Salute ottimale in questo periodo. Voto - 7+

Cancro: i rapporti personali richiederanno più affetto secondo l'oroscopo di lunedì. Se avete un problema non prendetevela con il primo che capita, anzi, provate a parlarne e trovare una soluzione, sia che abbiate una relazione stabile, o che siate ancora dei cuori solitari. Per quanto riguarda il settore professionale sarete ben concentrati sui vostri incarichi, e per raggiungere un buon risultato, ignorate le continue critiche del capo o dei colleghi, e fate come meglio credete. Sapete benissimo ciò che state facendo in fin dei conti. Voto - 7-

Leone: inizio di settimana piuttosto discreto per voi nativi del segno.

Le previsioni astrali di lunedì suggeriscono una sfera sentimentale soddisfacente, soprattutto per i nati nella prima decade. Le relazioni di coppia infatti procederanno serenamente, e avrete sempre un buon motivo per regalare un sorriso al partner. Se siete single sarete in grado di fare dichiarazioni d'amore piuttosto ispirate. Nel lavoro nonostante i vostri sogni e speranze siano un po’ incerte al momento, voi cercherete comunque di mettere tutto il vostro impegno e le vostre qualità. In quanto a salute potreste arrivare un po’ stanchi a fine giornata. Voto - 7,5

Vergine: oroscopo di lunedì non dei migliori per voi nativi del segno a causa della Luna e di Venere entrambi in cattiva luce. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la comunicazione con il partner non sarà così convincente, al punto da non sentirvi vicini moralmente alla persona che amate.

Se siete single viaggerete molto con la mente, pensando spesso a alcuni fatti del passato. In ambito lavorativo non avrete una gran voglia di impegnarvi, e sarete spesso distratti. Voto - 6

Bilancia: potrete contare su una bella Luna in trigono dal segno dei Gemelli secondo l'oroscopo di lunedì. Se siete single sarete in grado di sviluppare una certa alchimia con la persona che amate, e chi lo sa, magari questo potrebbe essere il momento di farsi avanti. Se avete una relazione stabile dedicherete più tempo al partner, e non avrete paura di confessare tutto il vostro amore. Per quanto riguarda il lavoro Giove si trova in buon aspetto, dunque non dubitate delle vostre capacità. In quanto a salute non sempre sarete al top della forma. Voto - 7,5

Scorpione: Giove, Saturno e Marte non vi sorridono affatto secondo le previsioni zodiacali del 28 dicembre.

Per quanto riguarda il lavoro infatti le vostre idee saranno poco convincenti, e laddove sarà richiesta creatività, questo potrebbe rappresentare un problema. In amore questo cielo prevede astri in una posizione diciamo neutra, dunque le relazioni saranno tutto sommato positive, ma in ogni caso meglio non essere troppo insistenti. Per quanto riguarda i single non permettete agli altri di approfittare della vostra generosità. Salute nella media durante questo lunedì. Voto - 7

Sagittario: potrebbe mancarvi un po’ di tenerezza in questo periodo. Questo cielo infatti prevede la Luna opposta, e in amore potreste evidenziare un po’ troppo spesso i difetti del partner. Provate ad essere un po’ più romantici, d'altronde Venere si trova in congiunzione al vostro cielo.

Se siete single vi preoccuperete maggiormente dei rapporti sociali. Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto risolutivi con le vostre mansioni. Non avrete voglia di perdere troppo tempo con certi incarichi, soprattutto quelli più noiosi. Salute piuttosto buona con Marte in trigono dal segno dell'Ariete che vi sostiene. Voto - 7

Capricorno: previsioni astrali di lunedì 28 dicembre focalizzate verso il lavoro, grazie anche a pianeti favorevoli come Mercurio in congiunzione. Il vostro entusiasmo vi spingerà a dare il meglio di voi, a migliorarvi se necessario, ed ottenere risultati soddisfacenti, in grado di chiudere al meglio l'anno. Il vostro atteggiamento perspicace vi permetterà di apprendere in fretta nuovi meccanismi. In amore non sarà una giornata indimenticabile per quanto riguarda le relazioni di coppia.

Ciò nonostante non mancherà l'affetto e l'intesa tra voi e il partner. Se siete single non riuscirete a tenervi dentro i vostri pensieri. Dovrete valutare se ciò sarà un bene o un male. Salute nella norma durante la giornata. Voto - 8

Acquario: oroscopo di lunedì convincente per voi nativi del segno, grazie alla Luna e Giove in posizione favorevole. Emozioni e sentimenti saranno in perfetto equilibrio nella vostra relazione di coppia, con una gran voglia di vedere sempre le cose dal lato positivo e sognare insieme alla persona amata. Se siete single farete spesso gli occhi dolci alla persona che amate. Nel lavoro se per una volta non vi sentite al top della forma non importa. Giove sarà in congiunzione e vi darà una mano, inoltre non ci sarà tanto lavoro da svolgere in questa giornata.

Voto - 8

Pesci: ambito lavorativo soddisfacente per voi nativi del segno. Con Mercurio favorevole apprendere nuovi concetti in fretta e vi dimostrerete all'altezza della situazione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale forse potrebbe esserci qualche difficoltà di comunicazione con il partner a causa della Luna quadrata. Meglio non uscire fuori argomenti piuttosto spinosi. Se siete single forse potreste essere un po’ scoraggiati a portare avanti la vostra impresa romantica. Salute tutto sommato soddisfacente. Voto - 6,5