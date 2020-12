L'oroscopo di martedì 22 dicembre prevede l'arrivo di una persona importante nella vita dei nativi sotto il segno del Toro, mentre Leone potrà contare su Venere e Marte favorevoli, oltre alla Luna in trigono dal segno dell'Ariete per conquistare in maniera molto romantica il partner. Per la Bilancia le emozioni potrebbero essere difficili da gestire a causa della Luna opposta, mentre Acquario si sentirà a proprio agio in ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 22 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni martedì 22 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: Sole e Luna vi permetteranno di iniziare bene la settimana secondo l'oroscopo. La vostra relazione di coppia si rivelerà molto interessante e piacevole, grazie anche a delle idee piuttosto stimolanti. Se siete single vi farete prendere dall'impulso, ma con un po’ di fortuna potreste riuscire ad avvicinarvi alla persona che vi piace. Nel lavoro farvi saltare i nervi quando le cose non vanno potrebbe essere facile, soprattutto quando Mercurio è negativo. Fate un bel respiro e svolgete le vostre mansioni con calma. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di martedì 22 dicembre che vedrà un cielo decisamente migliore. Venere e Mercurio in questo aspetto astrologico infatti vi daranno aiuto nella vostra vita quotidiana, soprattutto in ambito sentimentale.

Per i single infatti una persona sta diventando sempre più importante della loro vita, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se avete una relazione stabile riuscirete a trovare un buon equilibrio con il partner. Per quanto riguarda il lavoro avere esperienza in certe mansioni vi metterà in vantaggio rispetto ai vostri colleghi, con Mercurio favorevole riuscirete a spuntarla.

Voto - 8

Gemelli: spirito natalizio un po’ assente in voi secondo l'oroscopo. Questo cielo non è decisamente dei migliori, ma almeno per questa volta potreste sforzarvi di essere sorridenti con i vostri cari e con il partner. Per quanto riguarda i single non sfociate in discussioni che potrebbero solo farvi arrabbiare. Nel lavoro le cose migliorano e con Giove in trigono dal segno dell'Acquario un sogno nel cassetto potrebbe realizzarsi.

Voto - 7+

Cancro: Luna che vi renderà un po’ capricciosi in questa giornata secondo l'oroscopo. Vi sembrerà di non fare progressi nella vostra vita sentimentale, rischiando di prendere le distanze dal partner. Forse vi basterà solamente vedere le cose da un altro punto di vista. Se siete single non sprecate le vostre energie in attività incerte. In ambito lavorativo invece la situazione è piuttosto buona al momento, non starete con le mani in mano e v'impegnerete soprattutto nei lavori di squadra. Voto - 7

Leone: cielo stupendo dal punto di vista sentimentale secondo le previsioni astrali di martedì. La Luna favorevole dal segno dell'Ariete, insieme a Venere e Marte positivi, porteranno un po’ di romanticismo nella vostra relazione di coppia, preparandovi al meglio per le feste ormai in arrivo.

Se siete single la voglia di cambiare vi spingerà a prendere in considerazione idee che inizialmente avevate escluso. Nel lavoro con il vostro carattere impetuoso, vi butterete giù nel lavoro, ma sapete benissimo le difficoltà che avete da superare. Voto - 7,5

Vergine: le stelle continuano ad essere piuttosto agitate in questa giornata. L'oroscopo di martedì v'invita a riflettere e prendere le cose dando loro il giusto peso, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, ultimamente un po’ barcollante a causa di Venere in quadratura. Per quanto riguarda i single sapete quanto il vostro cuore batte forte per la persona che amate, ma la pazienza sarà necessaria al momento. Nel lavoro terrete alto l'onore e a testa alta svolgerete le vostre mansioni con parsimonia.

Voto - 6,5

Bilancia: le emozioni forti non mancheranno nella vostra vita secondo l'oroscopo, ciò nonostante potreste faticare un po’ a gestirle a causa della Luna in opposizione. Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale meglio non esagerare con il romanticismo, o potreste solamente irritare il partner. Se siete single e non vi sentite in sintonia con voi stessi, fate qualcosa per rimediare. Nel lavoro Giove sarà favorevole, portandovi un pizzico di fortuna con le vostre mansioni, soprattutto ai nati nella prima decade. Voto - 7-

Scorpione: previsioni astrali di martedì 22 dicembre che vedono Giove in quadratura dal segno dell'Acquario. Potreste dunque sentirvi sottotono e con non molta voglia di darvi da fare, soprattutto in ambito lavorativo.

Sfera sentimentale invece piuttosto discreta in quanto saprete sempre come comportarvi in compagnia del partner. Se siete single non isolatevi e vivete la vita così come verrà. Voto - 7-

Sagittario: oroscopo di martedì fatto principalmente di calma e serenità, soprattutto in amore, grazie a Venere stabile nel vostro cielo. Non necessariamente dovrete essere romantici con il partner, perché entrambi sarete felici insieme anche senza dolci effusioni. Se siete single questa sarà una bella giornata per rafforzare i rapporti. Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno grosse novità, ma in compenso riuscirete ad arrivare a fine giornata con risultati soddisfacenti. Voto - 8

Capricorno: amerete le sfide, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale, e secondo l'oroscopo di martedì, vi darete da fare per dimostrare ai vostri colleghi quanto valete.

In amore avrete voglia di divertirvi, di rilassarvi e stare insieme alla vostra anima gemella, senza pensare troppo a quello che verrà. Se siete single le storie che nascono dovranno essere sostenute per essere felici. Voto - 7,5

Acquario: ottimo cielo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in sestile dal segno dell'Ariete e di Giove in congiunzione al vostro cielo. Dal punto di vista sentimentale il partner vi adorerà molto e voi sarete in grado di ricambiare tale sentimento con molta forza. Se siete single vi sentirete molto amorevoli e vorrete ricevere affetto da parte di chi amate. Per quanto riguarda il settore professionale le vostre performance saranno notevoli, curando al meglio ogni dettaglio e ottenendo ottimi risultati.

Voto - 8,5

Pesci: configurazione astrale che prevede un cielo non ottimale per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale infatti l'intesa di coppia potrebbe non essere delle migliori. Meglio dunque non essere troppo estroversi. Se siete single vi concentrerete su voi stessi e su ciò che conta davvero. Nel lavoro le energie non mancheranno e vi darete da fare con i vostri progetti. Voto - 7-