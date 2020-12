L'Oroscopo settimanale dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021 è pronto a dare un senso, positivo o negativo che sia, ai prossimi sette giorni. In analisi l'ultima settimana dell'attuale mese e la prima di gennaio 2021, messa "sotto torchio" e valutata in base alla qualità delle effemeridi relative ai singoli segni. A essere direttamente interessati dalle predizioni in questa sede, nonché dalle stelline quotidiane sui singoli giorni, in esclusiva Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Andiamo ai dettagli, analizzando in modo mirato le previsioni astrologiche da lunedì 28 dicembre a domenica 3 gennaio, per poi valutare la classifica completa posta a fine articolo.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Si preannuncia un periodo abbastanza lento per voi del segno, privo pertanto della posizione relativa alla "top del giorno" e quasi tutto incentrato su fasi alterne. Tenete d'occhio in particolar modo sabato e domenica, regalandovi qualcosa di appagante per gli altri giorni. Ansiosi di scoprire come finirà dicembre e come inizierà la prima settimana di gennaio? Certo che sì, il tutto è sintetizzato nella scaletta posta a seguire.

La classifica per il segno della Bilancia:

★★★★★ mercoledì 30, giovedì 31;

★★★★ lunedì 28, martedì 29, venerdì 1° gennaio;

★★★ sabato 2 gennaio;

★★ domenica 3 gennaio 2021.

♏ Scorpione: voto 6. La prossima settimana presenterà periodi alternati tra alti e bassi.

Doveroso per voi del segno controllare e bilanciare bene le giornate buone con quelle meno efficaci, soprattutto perché il periodo potrebbe andare incontro a improvvisi cambiamenti di rotta, difficili da prevedere. Molti di voi avranno senz'altro qualche difficoltà proprio l'ultimo dell'anno e il primo giorno del mese entrante, entrambi sotto scacco da pianeti ostici e vendicativi: calma e sangue freddo!

Ecco quando converrà agire e quando invece stare fermi:

★★★★★ mercoledì 30, domenica 3;

★★★★ lunedì 28, martedì 29, sabato 2;

★★★ giovedì 31 dicembre;

★★ venerdì 1°gennaio 2021.

♐ Sagittario: voto 6. Valutato sulla linea appena tangibile della sufficienza, il periodo sotto osservazione non mancherà altresì di regalare qualche ottima giornata. Diciamo che la parte centrale del periodo non soddisferà di certo eventuali aspettative poi però, sia inizialmente che nella parte finale, potrete sbizzarrirvi nel fare e disfare a vostro piacimento.

Senz'altro a portare la fascia di periodo "top" saranno le due giornate relative a venerdì 1 e sabato 2 gennaio: in questo frangente tutto o quasi vi sarà permesso. Invece martedì 29 e mercoledì 30 dicembre sarete costretti a tirare i cosiddetti "remi in barca", visto il frangente poco consono al vostro segno.

I prossimi sette giorni valutati con le stelline di rito:

★★★★★ venerdì 1, sabato 2;

★★★★ lunedì 28, giovedì 31, domenica 3;

★★★ martedì 29 dicembre;

★★ mercoledì 30 dicembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 5. La settimana non è destinata a portare troppe soddisfazioni a voi del segno. Dunque pronostico sotto la sufficienza, sia per quanto concerne il lato puramente affettivo che nelle questioni legate alle attività quotidiane.

Dato il frangente non troppo semplice, almeno sulla carta, si consiglia massima attenzione lunedì 28 e martedì 29 dicembre, segnati rispettivamente con il "sottotono" e il "ko". Fuori discussione, invece, il fatto che quasi sicuramente non mancheranno giorni belli da sfruttare, come venerdì 1° gennaio. Per gli altri giorni? Tranquilli, li andremo a scoprire immediatamente.

In primo piano la situazione relativa alle stelline dei prossimi sette giorni:

★★★★★ venerdì 1°gennaio;

★★★★ mercoledì 30, giovedì 31, sabato 2 gennaio;

★★★ lunedì 28, domenica 3 gennaio;

★★ martedì 29 dicembre.

♒ Acquario: voto 7. Il periodo non evolverà in modo convincente, questo è bene metterlo in chiaro. Diciamo però che, tolta di mezzo la parte centrale un po' claudicante, le giornate restanti saranno tutte improntate alla positività, ovviamente alternate tra quattro e cinque stelle.

Tra le migliori dei prossimi sette giorni, senz'altro la giornata di lunedì farà la parte del leone con la "top del giorno". Altrettanto ottime quelle del 29 dicembre e del 3 di gennaio, valutate a pieni voti. Inevitabilmente avrete da fare i conti anche con due giornate difficili: il 31 dicembre e il 1° gennaio. Vediamo come si presenteranno i prossimi sette giorni.

Il riepilogo espresso dalle stelline giornaliere:

Top del giorno lunedì 28 dicembre;

lunedì 28 dicembre; ★★★★★ martedì 29, domenica 3;

★★★★ mercoledì 30, sabato 2;

★★★ giovedì 31 dicembre;

★★ venerdì 1°gennaio.

♓ Pesci: voto 8. Stabile e abbastanza efficiente quasi tutto il periodo di riferimento. Ovviamente con sole alcune eccezioni che andremo a scoprire subito: ansiosi di sapere quali saranno (probabilmente) le vostre giornate "no"?

Tranquilli, ne avrete solamente due di veramente pesanti, purtroppo per voi cadenti entrambe verso la fine del periodo: sabato e domenica. Per cui la serenità del weekend potrebbe essere davvero un miraggio: pazienza! Intanto rifatevi l'animo con una notizia buona: mercoledì 30 dicembre arriverà una preziosa Luna in Cancro, totalmente disponibile e pronta a dare supporto ai segni di Acqua, compreso il vostro.

Analizziamo le stelline inerenti le sette giornate in arrivo:

Top del giorno mercoledì 30 dicembre;

mercoledì 30 dicembre; ★★★★★ lunedì 28, martedì 29 e giovedì 31;

★★★★ venerdì 1°gennaio;

★★★ sabato 2 gennaio;

★★ domenica 3 gennaio 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta da consultare, è arrivata in modo puntuale e precisa la classifica stelline della settimana da lunedì 28 dicembre a domenica 3 gennaio 2021, valida per l'intero comparto zodiacale.

Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà il Leone.

La scaletta:

1° posto - Leone, voto 10 segno al "top della settimana";

2° posto - Vergine, voto 9;

3° posto - Cancro e Pesci, voto 8;

4° posto - Ariete, Toro e Acquario, voto 7;

5° posto - Gemelli, Bilancia, Scorpione e Sagittario, voto 6;

6° posto - Capricorno, voto 5.

Il resoconto interessante l'oroscopo settimanale incentrato sull'ultima settimana di dicembre e l'inizio di gennaio finisce qui. Il prossimo incontro con gli astri della settimana interesserà il periodo compreso tra il 4 e al 10 gennaio 2021.