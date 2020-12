L'oroscopo della settimana che va dal 28 dicembre al 3 gennaio prevede un inizio anno promettente per i nativi Leone, che potranno contare su una Luna piena in congiunzione da sfruttare al meglio in amore o al lavoro, mentre Bilancia con saggezza e un pizzico di romanticismo riuscirà a condurre la propria relazione di coppia nella giusta direzione. Pesci riuscirà ad essere più dolce e convincente nei confronti del partner, mentre Venere nel segno del Sagittario aiuterà i nativi del segno a stringere legami d'amore con chi desidera.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 28 dicembre al 3 gennaio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 28 dicembre al 3 gennaio segno per segno

Ariete: il 2020 finirà un po’ sottotono per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, ma il 2021 inizierà piuttosto bene. Tutta colpa della Luna che gioca con il vostro umore, e un po’ con la vostra salute. Dal punto di vista sentimentale dunque attendete gennaio prima di fare una bella sorpresa al partner. Se siete single in questo periodo sarà necessario rimettersi in gioco. I cambiamenti porteranno un po’ di agitazione, ma non ve ne pentirete. Nel lavoro non vedrete l'ora di affrontare le novità e di dirigervi verso nuove mansioni tutte da scoprire.

Con Giove dalla vostra parte, la fortuna vi assisterà. Attenti però a Mercurio, negativo ancora per poco. Voto - 7+

Toro: settimana che inizierà bene per voi nativi del segno secondo le previsioni astrali, quando la Luna sarà in buon aspetto. Il vero problema sarà all'inizio dell'anno nuovo, quando l'astro argenteo si sposterà in quadratura dal segno del Leone.

Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale impegnatevi per chiudere bene l'anno, in modo tale che quello nuovo possa iniziare sotto i migliori auspici. Se siete single quest'anno potrebbe riservarvi ancora qualcosa. Nel lavoro Mercurio è positivo, e con un'ottima intesa fra colleghi potreste aspirare a progetti di più ampio respiro. Voto - 7,5

Gemelli: periodo interessante secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Lunedì la Luna sarà ancora favorevole, dunque da sfruttare appieno in amore. Nella restante parte dovrete vedervela con Venere opposta, ma con un atteggiamento decisamente più rigoroso nei confronti del partner, non dovrete avere problemi. Ultime giornate dell'anno piuttosto buone per i single, ma le prime del nuovo si presenteranno favorevoli per gli incontri. Nel lavoro piano piano le cose migliorano, e con Giove dalla vostra parte il prossimo anno si presenta con qualche opportunità. Salute tutto sommato discreta. Prendetevi però un po’ di tempo per voi stessi. Voto - 7+

Cancro: la vostra saggezza vi aiuterà a portare nella direzione giusta la vostra relazione di coppia secondo le previsioni astrali. L'oroscopo della settimana infatti si rivelerà positivo grazie ad una bella Luna favorevole per un paio di giorni.

Che siate single oppure no, vi sentirete fortunati per quanto riguarda le questioni amorose, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro alcuni piccoli segnali sottobanco potrebbero farvi intuire prima degli altri quale direzione intraprendere per arrivare al successo. Salute solamente sufficiente per via di Marte in quadratura. Meglio fare attenzione. Voto - 8,5

Leone: periodo promettente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, soprattutto l'inizio del nuovo anno, che vedrà una Luna piena in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda i sentimenti dunque il periodo sarà molto piacevole, e voi vi sentirete incoraggiati ad amare di più il partner. I single si godranno il presente con serenità, lasciando al passato le delusioni avute lungo l'anno.

Nel lavoro sarete particolarmente impegnati, e Giove opposto non vi darà tregua, ciò nonostante qualche piccola soddisfazione potrebbe arrivare se non getterete la spugna. Voto - 8

Vergine: non un periodo da ricordare per voi nativi del segno, considerato che Venere sarà in quadratura, ma tutto sommato non sarà così terribile. In amore potrebbe mancare quel romanticismo spassionato tra voi e il partner, ma questo non vorrà dire che il vostro rapporto non è sano. Arriveranno sicuramente tempi migliori. Se siete single anche per voi non saranno giorni entusiasmanti, ma tutto sommato tranquilli. in ambito lavorativo la giusta organizzazione ed impegno saranno fondamentali per determinati incarichi, e con Mercurio favorevole non sarà difficile trovare tali caratteristiche.

Salute accettabile. Voto - 7

Bilancia: settimana che inizierà sottotono per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente questa situazione non durerà a lungo, e dal 1° gennaio avrete modo di recuperare vigore con il partner, grazie proprio alla Luna favorevole. L'esperienza accumulata, abbinata ad un pizzico di saggezza e romanticismo, vi permetteranno di iniziare bene il nuovo anno. Se siete single godetevi queste vacanze natalizie come meglio credete. Nel lavoro Mercurio negativo vi renderà poco produttivi, ma Giove favorevole vi darà una mano con le vostre mansioni. Voto - 7+

Scorpione: settimana che inizierà bene dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna piena in trigono dal segno del Cancro vi metterà di buon umore la vostra relazione di coppia sarà fantastica.

Attenti però all'inizio dell'anno nuovo, poiché proprio la Luna diventerà negativa. Preservate dunque quanto di buono riuscirete a fare con il partner. Se siete single deciderete di prendere le cose con calma e serenità, senza farvi prendere dai sentimenti. Nel lavoro potreste sentirvi un po’ goffi e insicuri a causa di Giove negativo, ma in fondo in fondo sapete benissimo le vostre potenzialità. Voto - 7

Sagittario: settimana piuttosto romantica per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con Venere in congiunzione che porterà fascino nella vostra relazione di coppia. Il vostro legame con il partner sarà promettente e godrete di un ottimo affiatamento, grazie anche alla Luna in trigono dal segno del Leone. Se siete single questo potrebbe essere il periodo adatto per stringere nuovi legami.

Nel lavoro la vostra creatività vi spingerà a dare il massimo con i vostri incarichi, e con Marte favorevole le energie sicuramente non vi mancheranno. Voto - 8,5

Capricorno: per voi single è tempo di cambiare qualcosa nella vostra vita quotidiana secondo l'oroscopo della prossima settimana. Se avete una relazione stabile attenti a questa Luna in opposizione in queste ultime giornate dell'anno. In ambito lavorativo potrete provare a raggiungere di slancio i vostri obiettivi professionali. Mercurio si trova in posizione favorevole, e potreste avere buone possibilità di riuscita. In quanto a salute sarete attivi, ma qualche attimo di riposo in più non vi dispiacerà affatto. Voto - 7+

Acquario: questo 2020 si concluderà serenamente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Il vero problema sarà l'inizio del 2021, in quanto la Luna si troverà in opposizione, e dal punto di vista sentimentale potrebbe mancare la comunicazione tra voi e il partner. Se siete single dovrete sentirvi coinvolti per riuscire a concretizzare ciò che volete. In ambito lavorativo Giove vi assiste, e dimostrerete di avere un grande talento che non va assolutamente sprecato. Ottima la salute grazie a Marte favorevole. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo della settimana che inizierà in maniera convincente dal punto di vista sentimentale, grazie alla Luna in trigono dal segno dei Pesci. In amore sarete decisamente più dolci nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda i single mostratevi fieri e sicuri delle vostre capacità se davvero ci tenete a fare colpo in quest'ultima parte dell'anno, iniziando bene quello nuovo.

Nel lavoro a volte dovrete accettare alcuni compromessi, ma sappiate che non potrete ottenere sempre il massimo dalle vostre mansioni. Voto - 7,5