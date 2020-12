Per il segno del Sagittario, questo 2021 che sta per arrivare sarà pregno di spirito professionale, di tanta fortuna grazie a Giove che finalmente aprirà le sue porte ai nati sotto questo segno senza esitazione e soprattutto senza periodi negativi troppo lunghi.

Anche l'amore vanterà l'appoggio di una responsabilità eccezionale da parte di Saturno e di ottimismo invidiabile.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno del Sagittario per l'anno prossimo.

Amore

Il vostro settore amoroso per voi conoscerà molta fortuna grazie ad un Giove molto positivo per gran parte dell'anno. Se evitate i mesi compresi fra la fine della primavera e l'estate, periodo molto poco propizio in quasi ogni ambito, potrete vivere una storia d'amore che vi regalerà ampie soddisfazioni, tanti momenti romantici e il progetto di allargare la vostra famiglia o di costruirla partendo da zero.

Per i single si apriranno gli orizzonti di nuovi incontri, oppure trovare l'amore esattamente dove non andrebbero mai a cercare, ovvero nella cerchia delle amicizie o in quella dei colleghi. Potrete sicuramente fare colpo soprattutto grazie alla vostra solarità, ma anche grazie alla vostra perspicacia: molte persone l'apprezzeranno.

Lavoro

Avrete molte opportunità a vostra disposizione, soprattutto grazie a questo Giove e a questo Saturno che non vi faranno mancare quasi niente, a prescindere dalla piega che prenderà il rendimento lavorativo. Sicuramente ci saranno scelte e decisioni più ponderate, avrete la tendenza a misurare le situazioni caso per caso e ricavarne il giusto guadagno, che non mancherà.

Ci sarà anche l'opportunità di trovare un lavoro che sicuramente non vi deluderà, anche perché saprete cosa vorrete, senza rimanere a rimuginarci troppo.

Potrete finalmente fare un investimento che vi è sempre stato precluso per cause di forza maggiore o semplicemente perché non potevate permettervelo.

Fortuna e salute

Sicuramente Giove vi darà tanta fortuna su cui poter contare, ma anche voi stessi avrete molto ottimismo che vi permetterà di fare qualcosa di inedito e speciale. Darsi da fare sarà dunque la vostra espressione chiave, che vi darà già da sola la determinazione adatta per affrontare molte occasioni che altrimenti potrebbero essere molto deleterie per il vostro buonumore.

L'estate sarà il periodo più adatto per poter mettere a frutto le vostre energie, per sentirvi nel pieno delle forze e fare anche l'impossibile. A parte qualche momento di malessere che sarà perlopiù passeggero, non ci saranno episodi troppo significativi per la vostra salute e le vostre forze a disposizione.