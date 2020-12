Questo inverno per il segno della Vergine sarà una stagione che sarà molto favorevole dal punto di vista amoroso e della fortuna, ma risulterà ai nati di questo segno piuttosto incline ad un calo per quanto riguarda l'aspetto professionale, anche se questo sarà piuttosto lento.

Le congiunzioni planetarie daranno muovo stimolo alla mente e al rendimento lavorativo, soprattutto grazie a Marte, anche ai pianeti Saturno e a Giove.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno della Vergine.

Amore

Venere nella stagione invernale sarà in una sorta di fase calante per quel che riguarda il vostro segno.

A gennaio però sarà possibile intravedere ancora qualche rimasuglio di romanticismo che però all'interno delle relazioni sarà essenziale per poter instaurare un presupposto per vivere in tranquillità e fiducia dell'uno nei confronti dell'altro. La fortuna di Giove in questo periodo sarà essenziale per fare nuovi incontri, ma solo alcuni vi risulteranno come “potenziali” per una relazione o una storia d'amore. In quel caso, non siate troppo “trattenuti” ma cercate il più possibile di conoscere l'altro. Andrà meglio per le relazioni di amicizia, ovvero quelle che non implicano un coinvolgimento di stampo sentimentale e che certamente non vi deluderanno.

Lavoro

Il periodo particolare più favorevole per voi nel contesto lavorativo sarà quello che abbraccerà le prime settimane dell'inverno.

Più avanti potrebbero subentrare dei piccoli ribassi che non saranno subito negativi, ma che potrebbero far calare il tono della vostra intraprendenza, della vostra creatività e anche delle vostre capacità affaristiche. Sicuramente le novità non mancheranno grazie a Giove, ma potrete contare anche su una nuova maturazione incentivata dal pianeta Saturno.

Ciò sarà molto utile anche per la ricerca di lavoro e di un guadagno più sostanzioso e di conseguenza anche di un investimento che fino a questo momento avete sempre rimandato per cause di forza maggiore.

Fortuna e salute

Se agli inizi della stagione si presenterà un periodo di stallo, da gennaio in poi potrete avvalervi della grande fortuna di Giove, di quella piccola di Venere e di molti altri pianeti che saranno essenziali per il vostro sviluppo professionale, come Marte e Saturno.

Avrete molto più ottimismo a portata di mano, e ciò influirà positivamente anche sulle vostre prestazioni lavorative, rendendole più attive e utili non soltanto per voi ma anche per i vostri colleghi.

L'attività fisica e mentale non farà altro che aumentare l'autostima e la volontà di intraprendere qualche progetto, anche per quel che riguarda lo studio.