Questo gennaio 2021 per il segno dello Scorpione sarà molto prolifico ed efficace in amore, dal momento che scatenerà una grande bolla di romanticismo e molta voglia di mettervi in gioco nella sfera sentimentale. Mentre per il lavoro ci saranno parecchie difficoltà di comunicazione, soprattutto per i nati sotto questo segno che lavorano in squadra, per le energie potrebbe essere un periodo molto negativo.

A seguire sono presenti le previsioni dell'oroscopo nel dettaglio per il mese di gennaio dedicato ai nati sotto il segno dello Scorpione.

Amore

Il giorno 9 gennaio Venere sarà nella costellazione del Capricorno, e dunque porterà buone notizie anche a voi dello Scorpione per ciò che riguarderà l'aspetto sentimentale.

Vivrete momenti con il partner che sicuramente vi scatenerà molte emozioni positive e che vi porteranno ad avere una intesa decisamente più forte con la persona amata. Sarete pronti ad aprirvi di più l'un l'altro, a progettare una idea che avevate in mente da molto e che finora non avete mai avuto i presupposti per poterla realizzare. Avrete modo di riparare per la dimensione erotica, ma ora come ora questa opposizione di Marte non vi darà modo di essere seducenti, neanche per quel che riguarderà i single ed eventuali incontri. Se ci sarà occasione per questi ultimi di fare colpo su una persona che piace, sicuramente ci riusciranno con la loro spontaneità.

Lavoro

Purtroppo in ambito lavorativo potreste vivere un mese con pochissime idee e con una creatività che sarà quasi nulla.

Mercurio si sposterà in Acquario, creando degli scompensi professionali molto più difficili di quanto potrebbe apparire in un primo momento. Gli affari avranno bisogno di un aiuto per decollare, e le collaborazioni di squadra potrebbero essere “sconsigliate”, specialmente se recentemente siete entrati in conflitto con qualche collega e non avete intenzione di averci a che fare.

Anche la ricerca di lavoro potrebbe non essere all'altezza delle vostre aspettative, dunque il consiglio sarà quello di non mollare alla prima delusione, anche se ora come ora potreste non essere dell'umore adatto per insistere.

Fortuna e salute

Dovrete fare a meno di una grande fortuna, e ciò significherà soltanto che sarete voi ad essere il motore della vostra buona sorte sfruttando gli influssi positivi di Venere.

Con questo cielo troppo avverso dovrete però fare attenzione ad ogni cosa, in primis agli investimenti che avrete intenzione di fare.

Meno entusiasmante sarà il panorama di Marte, con le sue energie praticamente poche e che potrebbero essere portatrici di stanchezza prematura se non seguirete un buon riposo.