Per l'anno 2021 i nati sotto il segno del Toro non potranno godere della fortuna, né di particolari energie, le quali saranno purtroppo decisamente scarse e non sempre all'altezza di determinate situazioni. Solo dopo l'estate si cominceranno ad avvertire i primi segnali di miglioramento, così come per il settore amoroso non ci saranno situazioni che daranno occasione di fare incontri o di rafforzare l'intesa sentimentale di coppia.

A seguire, le previsioni per il segno del Toro per l'anno 2021.

Amore

Purtroppo le quadrature che si presenteranno fin dalle prime settimane dell'anno, ovvero quelle di Giove e Saturno, potrebbero creare uno scompiglio decisamente importante per la vita di coppia.

Una delle due parti o entrambe potrebbero avvertire la sintonia calare, oppure non essere molto affini a causa di qualche negligenza. Questa sarà una situazione che si protrarrà per tutta la prima parte dell'anno, quindi non è possibile prevedere se la vostra storia arriverà effettivamente al capolinea oppure no. La cosa certa è che - ad estate inoltrata - ci sarà Marte in trigono, “segnale” adatto per mettere a frutto il vostro magnetismo latente, ma che purtroppo arriverà a un'opposizione (a dicembre) piuttosto significativa e alla quale dovrete prestare molta cautela.

Lavoro

Non sarà un bel momento per gli affari, soprattutto per chi tendenzialmente fa affidamento molto sulla fortuna. Le prospettive di trovare lavoro e di avere un rendimento ottimale nell'impiego attuale avranno a che fare con molte situazioni che fungeranno da ostacolo, perciò sarà indicato farvi aiutare, magari stringendo collaborazioni che possano promettere quasi fin da subito qualche vantaggio, soprattutto economico.

Le energie per poter riprendere in mano la vostra situazione professionale saranno concentrate maggiormente da agosto in poi, ma fate attenzione alle insidie e ai “contrattempi” che si nascondono dietro l'angolo nel corso del resto dell'anno.

Fortuna e salute

Dovrete fare a meno della fortuna, quindi cercate di non osare troppo, dunque siate ottimisti ma con moderazione.

Significherà che dovrete avere molta cautela per quanto riguarderà la prima parte di quest'anno, perché non sarà un periodo in cui la fortuna vi sorriderà, ma avrete a che fare con la situazione opposta, fatta di molte difficoltà anche a livello burocratico e finanziario.

Ci dovrà essere molta ponderazione con l'attività fisica, anzi, dovrete cercare di fare il minimo indispensabile, perché la primavera non sarà il periodo ideale per osare con il vostro corpo.

Sicuramente dall'estate in poi vi sentirete decisamente più forti e in salute.