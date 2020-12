L'oroscopo di mercoledì 30 dicembre ruoterà attorno alla rottura dell'equilibrio quotidiano. Ci saranno dei segni che si adatteranno facilmente, mentre altri dovranno mettere alla prova tutte le loro risorse. Nella volta celeste di domani, basandosi sulla mappa astrale, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Mercurio e Plutone in Capricorno e quella di Giove e Saturno in Acquario. La Luna si troverà in Cancro, Venere in Sagittario e Marte in Ariete. Non saranno da sottovalutare le posizioni di Urano in Toro e di Nettuno in Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 30 dicembre.

I profili citati riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 30 dicembre: umore positivo per Gemelli, Cancro triste

Ariete: l'esperienza delle persone più grandi di voi vi metterà a disagio. Vorrete raggiungere il loro livello e le loro conoscenze, ma solo il tempo potrà darvi questa opportunità. Sarete impazienti anche negli altri ambiti della vita: vorrete saltare le tappe in amore, realizzare subito i vostri obiettivi e imparare a fare cose nuove senza dover sbagliare più volte. L'oroscopo suggerisce di rallentare il ritmo per non ottenere l'effetto contrario. Voto: 6

Toro: sarete stufi della solita routine quotidiana. Il vostro umore subirà le conseguenze di un anno incerto e poco produttivo.

Rivoluzionare le cose vi sembrerà impossibile, però, in verità, ci sarà molto su cui potrete lavorare. Vi verrà richiesto un impegno costante e un atteggiamento positivo. Le sfide che dovrete affrontare porteranno un po' di movimento alla staticità del momento. Voto: 5.5

Gemelli: questo 30 dicembre rappresenterà una svolta positiva per il vostro umore.

Vi sentirete meglio: più leggeri, positivi e in grado di affrontare diverse avversità. La famiglia ricoprirà un ruolo importante, perché sapere di avere qualcuno accanto, che vi vuole bene incondizionatamente, vi renderà molto più ottimisti. Cercherete di ricambiare l'affetto ricevuto con gesti gentili e parole colme di stima. Voto: 7.5

Cancro: un pizzico di tristezza si abbatterà su questa fredda giornata.

Avrete la sensazione di trovarvi in un labirinto senza via d'uscita, ma dovrete solo essere più abili nel guardarvi attorno. Le previsioni zodiacali consigliano di non abbandonare la fiducia verso il futuro: potrebbero esserci dei risvolti davvero interessanti. Stringete i denti e non arrendetevi: qualcosa starà per cambiare. Voto: 5.5

Previsioni stellate di domani 30 dicembre: tanti impegni per Vergine, Scorpione combattivo

Leone: sarete dei grandi lavoratori. Non vi importerà di accumulare troppo stress, né di dover togliere tempo ai vostri interessi personali. Il vostro unico desiderio sarà quello di raggiungere l'obiettivo prefissato. Purtroppo, nonostante tutto il vostro impegno, ci saranno degli avvenimenti che vi metteranno i bastoni tra le ruote.

Dovrete essere in grado di capire quando agire e quando fermarvi. Voto: 6.5

Vergine: una persona cara cercherà di contattarvi. Vorrebbe vedervi più presente nella sua vita, ma sarete costretti a dirgli di avere troppi impegni. Non sarà un atteggiamento egoistico il vostro: si tratterà di reali esigenze personali. Purtroppo, le vostre parole potrebbero causare delusione e sconforto nel vostro interlocutore. La cosa migliore sarà provare a ritagliare un piccolo spazio da dedicargli. Voto: 6

Bilancia: dovrete affrontare una situazione complessa in ambito sentimentale. Ci saranno alcune incomprensioni che potrebbero minare punti saldi nel vostro rapporto. Le previsioni zodiacali suggeriscono di mettere da parte l'orgoglio perché non vi sarà d'aiuto.

La strategia perfetta consisterà nel parlare a cuore aperto. Se riuscirete a far emergere i vostri sentimenti, tutto andrà per il meglio. Voto: 6

Scorpione: sarà un 30 dicembre molto positivo per il vostro segno. Non vi farete abbattere dalle difficoltà perché avrete dei nobili obiettivi da raggiungere. Sarete gentili verso gli amici, ma preferirete stare lontani da coloro che, in passato, hanno ferito i vostri sentimenti. Dovrete lavorare ancora sull'equilibrio emotivo, ma raggiungerete, in ogni modo, un livello che vi consentirà di mantenere il controllo. Voto: 8

Astrologia e oroscopo del 30 dicembre: Capricorno poco motivato, cambiamenti per Acquario

Sagittario: avrete bisogno di sfogare l'ansia in eccesso. Non importa quale attività scegliere, l'importante è che sia utile e divertente.

Potreste dedicarvi allo shopping e acquistare dei capi che valorizzino la vostra figura o decidere di trascorrere il pomeriggio davanti alla vostra serie tv preferita. La presenza del partner sarà d'aiuto, ma non costituirà un elemento determinante per la vostra ripresa. Voto: 7

Capricorno: il vostro umore precipiterà inesorabilmente. Vi sentirete poco motivati ad affrontare la giornata. Avrete voglia di riposare e di aspettare che inizi l'anno nuovo, ma non potrete farlo. Le previsioni zodiacali consigliano di mantenervi attivi. Non dovrete fare sforzi eccessivi, vi basterà fare qualcosa che vi renda felici. Il vostro partner vi sarà di grande supporto emotivo. Voto: 5

Acquario: avvertirete il bisogno di prendervi una pausa dalle situazione che vi fanno soffrire.

In vista dell'anno nuovo, sarete intenzionati a cancellare tutte quelle cose che non portano un contributo valido alla vostra vita. Saranno le piccole scelte a produrre i cambiamenti più intensi. Con un po' d'attenzione e un pizzico d'impulsività, potrete davvero rivoluzionare la routine quotidiana. Voto: 7

Pesci: il contatto con il partner sarà di fondamentale importanza. Vi sentirete sicuri tra le sue braccia perché avrete la sensazione di poter cavalcare anche le onde più alte. L'amore, però, non sarà tutto: dovrete riuscire a orientarvi tra le sfide che vi proporrà questo 30 dicembre. Mantenere la calma vi aiuterà a non lasciare spazio all'ansia. Un consiglio non richiesto, però, potrebbe rivelarsi molto prezioso. Voto: 7