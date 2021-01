Un'altra settimana è pronta a volare via e l'Oroscopo del weekend 30-31 gennaio si presenta così così. Con la Luna in Vergine a fare i salti di gioia saranno maggiormente i segni Terra. Si prevedono colpi di fulmine per i nati dello Scorpione mentre i Capricorno otterranno la tanto bramata tregua. Amore, lavoro, salute, scopriamo cosa hanno in serbo gli astri per le previsioni di questo fine settimana.

Astrologia del fine settimana

Ariete - Il vostro carattere espansivo sarà messo a dura prova in questo weekend di calo psicofisico. Sarete scontrosi, lunatici e musoni, ma occhio a non discutere con i superiori o i genitori anziani perché potrebbero offendersi tantissimo.

Evitate di entrare nelle questioni spinose: lavatevene le mani! Occorrerà fare una revisione, qualcosa sembrerebbe essere finita. Affronterete a testa alta i vostri dubbi, in particolar modo le incertezze sentimentali.

Toro - Il 2021 non ha ancora portato niente di significativo, anzi è probabile che vi stiate lasciando andare. Se nel 2020 vi siete dati da fare tra casa, fitness, famiglia e lavoro (anche in cucina), adesso vi state crogiolando tra televisione, poltrona e sbadigli sonori. C'è da dire che avete bisogno di un nuovo stimolo e di avventure, ma niente piove dal cielo, nemmeno l'anima gemella. Comunque sia, farete i salti di gioia in queste 48 ore.

Gemelli - Sabato perfetto per ricontrollare delle situazioni che potrebbero esservi sfuggite di mano.

Qualcosa di ben programmato porterà ad ottenere dei buoni risultati sul lungo tempo. Promuovete il vostro lavoro, non datevi per scontati e rilanciatevi sul mercato. Chi non lavora o è in pensione, trascorrerà un fine settimana tra uscite, sbadigli e programmi tv. L'amore sarà in calo per le coppie mentre i single non otterranno riscontri.

Cancro - Weekend di ricostruzione e di riflessione.

L'amore si rimetterà in cammino, specie se negli ultimi tempi si è registrata una lontananza o un litigio. Avete dato per scontato qualcuno o qualcosa e in queste 48 ore avrete modo di ricredervi. Prediligete le attività quiete, non sottoponete il vostro corpo ad uno sforzo eccessivo. Soffrite di dolori articolari o di problemi alla pressione, perciò prendetevi più cura di voi stessi ma senza strafare.

La lettura, i giochi, la visione di un bel programma televisivo e un bel bagno caldo vi aiuteranno a rilassarvi.

Leone - Buone stelle in questo weekend che vi favorirà anche se la Luna non sarà più nella vostra casa, dato che ancora beneficerete dei suoi influssi positivi derivanti dai giorni addietro. Avrete modo di sfuggire dalla solita monotonia e di fare qualcosa di insolita e di entusiasmante. Possibili viaggi o gite fuori porta, qualcuno si recherà al centro commerciale a fare shopping e altri usciranno con la persona del cuore o la famiglia. Godetevi questo meritatissimo fine settimana nel pieno relax.

Vergine - Un profondo stato di benessere e rilassatezza vi coglierà in questo weekend caratterizzato dalla Luna nel vostro segno. Scemeranno via tutte quelle tensioni e preoccupazioni che avete collezionato sinora.

Le coppie dovranno trascorrere 48 ore di intimità e ritrovamento, in modo tale da riaccendere la fiamma dell'amore che risulta in letargo. Possibili uscite e passeggiate nella natura, anche se non per tutti ciò sarà possibile. Chi è stato poco bene, a partire da sabato comincerà a riprendersi.

Oroscopo del weekend

Bilancia - Le previsioni astrali di questo fine settimana pongono in risalto l'amore e i conti che potrebbero non quadrare. Dunque, prima di lasciarsi ogni cosa alle spalle, sarà bene rivedere il tutto e apportare le più opportune sistemazioni. Siete preoccupati per una persona che amate, forse per via di un certo stato di salute. Ad ogni modo, cercate di non impensierirvi troppo e muovetevi di più. Farete le ore piccole davanti alla tv.

Scorpione - Per i cuori solitari questo weekend potrebbe portare dei colpi di fulmine inaspettati. Cercate di non prendere troppo freddo e di coprirvi al meglio. Sfruttate la mattina per cominciare con il piede giusto la vostra giornata e fate in modo che questo weekend sia risolutivo. Possibili uscite, anche di denaro. Se si aspira al massimo bisogna rimanere al passo con i tempi e tenere la mente aperta.

Sagittario - Finalmente anche questa settimana potrà essere lasciata alle spalle! Se il vostro sabato sarà ancora molto indaffarato e poco produttivo, la domenica offrirà qualcosa in più. Vi toglierete degli sfizi e vi butterete tra le braccia della persona amata o magari vi dedicherete ai vostri hobby. Non saranno da escludersi delle visite o delle telefonate, forse si tratterà di qualche fastidioso parente o conoscente.

Capricorno - Dopo una settimana di alti e bassi, in cui la vostra vita vi è parsa completamente stravolta, finalmente arriverà la tregua. Non è facile tirare avanti la carriera, la famiglia e la casa, specie se ci sono anche dei problemi di salute in atto. Chiaramente state facendo più del dovuto e questo non va affatto bene. Dunque, prendetevi queste due giornate per rivedere ogni cosa e sistemare tutto quello che può essere sistemato. Non disperate!

Acquario - Sabato mattina sarete impegnatissimi, sia in casa che fuori. A quanto pare sarete alle prese con una certa questione finanziaria o immobiliare. Anche la famiglia vi darà una bella gatta da pelare. Fortunatamente la tregua giungerà nel tardo pomeriggio del 30 gennaio e domenica andrà ancora meglio.

Qualcuno potrebbe scaricare il suo nervosismo su di voi, cercate di non prendervela altrimenti finirete per sciuparvi tutto il weekend.

Pesci - Sabato e domenica con poca voglia di muovervi, dunque coloro che lavorano partiranno svantaggiati. Avrete voglia di mandare tutto all'aria, ma se cercherete di concentrarvi su una cosa alla volta, riuscirete a terminare i vostri doveri prima del previsto. Qualcuno vi penserà intensamente, potrebbero arrivarvi delle richieste d'amicizia o delle dichiarazioni inaspettate. Chi è in pensione, avrà una bella gatta da pelare in queste 48 ore.