L'Oroscopo di sabato 23 gennaio è pronto a svelare come sarà la giornata per quanto riguarda l'amore e il lavoro. In evidenza in questo contesto le previsioni zodiacali d'inizio weekend, nello specifico riguardanti la seconda sestina dello zodiaco. Ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del giorno? Certo che si, ma prima di rispondere ci preme mettere in risalto un evento astrologico di notevole interesse: questo sabato, precisamente a partire dalle ore 08:42 della mattina, assisteremo all'entrata della Luna in Gemelli. Ad avere massimo supporto dagli astri, come facile intuire, saranno Scorpione e Pesci, entrambi classificati in giornata a cinque stelle.

Al contrario, ad avere un periodo valutato "sottotono" saranno probabilmente molti nativi dei Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 23 gennaio

Bilancia: ★★★. Il periodo sarà immerso nella solita routine, dove tutto è dato per scontato e non succede più qualcosa di nuovo o d'interessante: in effetti il rapporto già da un pezzo stenta nel regalare felicità o emozioni. Per caso la mancanza di novità starà mica logorando la buona intesa tra voi e il partner? Single, se la persona che vi fa battere il cuore non volesse saperne di voi, allora state pure via per po': scommettiamo che da inseguitori diverrete inseguiti?

Nel lavoro tanti messaggi positivi arriveranno dalle stelle. La vostra vitalità vincerà sul negativo, quindi andate avanti con fiducia. Arriveranno buone notizie molto presto.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato sono d'accordo sul fatto che non c'è nulla di più stimolante di una giornata valutata in modo positivo, soprattutto quando le previsioni si avverano.

Per l'appunto, questo sabato di fine settimana potrà essere vissuto alla grande grazie all'ottima prestanza sia del fisico che del morale. La passione tornerà velocemente a regnare sovrana all'interno dei rapporti di coppia, regalando dei momenti di pura sensualità desiderati da tempo. Single, la giornata sarà molto vivace e potrebbe portare anche belle novità.

Una luce particolare brillerà nel campo delle amicizie. In campo lavorativo per qualcuno di voi potrebbe essere il tempo adatto a mettere sul piatto qualcosa d'importante, ovviamente da valutare insieme a chi sapete.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del giorno 23 gennaio al Sagittario indica un avvio di weekend nella solita normalità. In generale le stelle saranno divise a metà, dibattute tra il positivo e il negativo: la seconda parte del periodo sarà da preferire alla prima, più sfuggente e di governo impegnativo. In amore, tranquilli, avete la testa dura e lo sapete, quindi convincetevi che non c'è niente che non va nella vostra vita affettiva. Perché cercate sempre il pelo nell'uovo? Single, siete talmente testardi nel cercare "la persona perfetta" da non riuscire a guardare oltre il vostro naso: siate un po' più elastici.

Nella parte riguardante il lavoro, gli astri del periodo si trovano favorevoli al vostro segno e questo per voi è un ottimo segnale d'incoraggiamento, per quanto riguarda quei settori che vi stanno a cuore.

Oroscopo e stelle di sabato 23 gennaio

Capricorno: ★★★★. Nella giornata di sabato avrete tanta voglia di espandere le vostre conoscenze sia in campo affettivo che in quello puramente professionale. In ambito sentimentale, se non siete sposati o conviventi potreste ricevere una proposta davvero stuzzicante: se dovesse essere, pensateci su. Insieme al partner sarete felici di ogni momento vissuto insieme. Single, intrecci astrali benevoli saranno forieri di fortuna e spirito frizzante: potrete contare su una giornata molto favorevole alla buona forma fisica.

Nel lavoro, specie nelle questioni pratiche, quanto più sarete disposti a lottare, tanto più segnerete punti a vostro favore. L'intuito sarà molto spiccato in questo momento e si rivelerà una vera ricchezza.

Acquario: ★★★★. La giornata sarà all'insegna delle amicizie appena nate e gli amori che sembravano finiti, tutti riprenderanno vigore. Potreste incontrare qualcuno con cui condividere un progetto originale: la Luna armonica promette grandi intese. Una meravigliosa Luna in Gemelli farà risplendere quasi ogni iniziativa a livello affettivo o di amicizia, regalando momenti davvero preziosi a tanti voi nativi. Con il partner condividete emozioni e speranze, adorate i vostri figli e gli educate verso valori sani: saranno esempi di una famiglia felice, con o senza i soliti cliché a fare da sfondo.

Single, oltre a rallentare i ritmi quotidiani, cercate di mettere a tacere certe dicerie. Qualcuno intanto, a vostra insaputa, tenterà di screditarvi agli occhi di chi sapete: calma! Nel lavoro potreste essere abbastanza demotivati o distratti.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di sabato 23 gennaio sul lato amore, merito di una rinnovata fiducia in voi stessi e soprattutto nelle persone amate, pensa che possiate ritrovare nel partner quelle risposte che state aspettando da tempo. In coppia riconquisterete l'affetto del partner, dando modo a quest'ultimo/a di amarvi come meritate. Gli astri porteranno una ventata d'aria nuova tra coloro che hanno una vita affettiva serena, anche perché l'intesa già buona con il partner diverrà eccellente sotto ogni punto di vista.

Single, in questa giornata potrete contare sulla vostra determinazione per qualsiasi questione da affrontare. Nuove esperienze di prossimo arrivo potrebbero arricchire notevolmente la vostra personalità. Nel lavoro, intanto, vincerete le vostre titubanze e vi farete avanti per mostrare idee e progetti.

Classifica 23 gennaio, le stelle dei dodici segni

Pronta per essere valutata la nuova classifica completa interessante la giornata di sabato 23 gennaio. A questo punto, visto che in apertura abbiamo già dato un'infarinatura generale sui migliori e peggiori della giornata, inutile tergiversare oltre, ma passare subito al risultato condensato delle analisi astrali inerenti tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di sabato 23 gennaio: