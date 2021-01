L'Oroscopo del giorno 25 gennaio è pronto a svelare come sarà la partenza della nuova settimana. Come al solito, a dare modo di misurare il grado di positività offerto dalle effemeridi ai singoli segni è l'astrologia.

A fare la differenza sarà la splendida presenza della Luna in Cancro, con il Sole, Giove, Saturno e Mercurio saldamente ancorati nel segno dell'Acquario. Ottima la posizione di Venere, in sestile a Nettuno in Pesci e prossima alla congiunzione con Plutone in Capricorno. Per la Bilancia - come anche per Pesci - si profila un inizio settimana molto positivo per, eventualmente, risolvere problematiche riguardanti delle situazioni sentimentali complesse.

Le previsioni zodiacali del giorno, parlando di periodo sotto le attese, presumono possa arrivare qualche momento di difficoltà a cui dover fare fronte a coloro nativi dello Scorpione o dell'Acquario.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di lunedì su amore e lavoro, relativamente ai sei segni della seconda sestina (da Bilancia a Pesci), per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 25 gennaio

Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo del giorno indica un periodo valutato col massimo delle possibilità. Le cinque stelle potrebbero essere il vostro lasciapassare per la felicità. Intanto cercate di osare qualcosina in più nei confronti delle persone che interessano. La parte relativa ai sentimenti potrebbe (forse) offrire una seconda chance.

Sarete invogliati a portare avanti iniziative già in corso oppure a metterne in ballo di nuove: impegnatevi come sempre a fondo, le soddisfazioni non mancheranno. Single, campo libero alla voglia di novità e alla messa in campo di buoni propositi. Il periodo promette e le stelle saranno dalla vostra. Dai, non rinunciate alla felicità. Sul lavoro si profila una bellissima giornata per molti di voi nativi.

Importantissime novità potrebbero bussare alla porta di chi è autonomo nella professione.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì vedono un periodo nel quale non ci sarà di certo spazio per movimenti o aggiustamenti vari, specialmente in campo sentimentale. Sappiate che (spesso) la vita impone delle piccole/grandi sfide da affrontare: in questo momento potreste dover usare tutta la vostra forza d'animo e tanta pazienza.

In amore il desiderio di sicurezza affettiva sarà contrastato da un'inquieta voglia di evasione, il che potrebbe creare disarmonia nella vita di coppia. Il vostro orgoglio potrebbe altresì impedirvi di dialogare in modo sereno con la persona amata e questo potrebbe farvi sfuggire un'occasione preziosa per rimettere in sesto il rapporto. Parlando di single, le stelle indicano difficoltà di comunicazione con la persona che avete a cuore. Sarebbe molto meglio prendeste un buon libro tra le mani in modo da godersi fino in fondo le gioie della solitudine. Lavoro in stallo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del giorno 25 gennaio al Sagittario indica un inizio settimana non troppo complicato o difficile da far vostro. Importante sarà il saper giostrare con intelligenza alcuni momenti non proprio entusiasmanti del periodo.

In amore, parlando in merito a coloro in coppia, qualcuno potrebbe essere costretto a fare scelte abbastanza importanti, soprattutto di una certa urgenza: attenti a non sbagliare! Il rapporto in altri casi vedrà un aumento della passione in particolare nelle relazioni che hanno avuto qualche momento di crisi. Per i single, una relazione con una persona di vostro interesse potrebbe rivelarsi sincera e portare tanta gioia in futuro. Venere poi, sicuramente stuzzicherà la vostra voglia di intimità permettendovi di giungere all'appagamento totale dei sensi. La parte riguardante il lavoro prevede possa essere il momento giusto per sistemare quello che non funziona. Avrete energie da impiegare nelle battaglie quotidiane.

Oroscopo e stelle di lunedì 25 gennaio

Capricorno: ★★★★. Periodo senza troppi riscontri negativi per la maggior parte di voi nativi. Secondo le previsioni astrologiche, quasi tutto procederà come da copione: forse è arrivato il momento di rilassarsi un po' in compagnia delle persone che più vi piacciono. In merito agli affetti, in special modo nella vita di coppia, non siate troppo gelosi ma sforzatevi di dimenticare le tensioni quotidiane. Siate capaci di godere anche del solo piacere di stare con la persona che avete accanto. Single, gli astri favoriranno i contatti con altre persone e vi renderanno popolari e ricercati. Dotati di un forte magnetismo personale, tanti di voi del segno sarete corredati anche di una notevole immaginazione, il che tuttavia non vi farà mai perdere mai di vista l'aspetto pratico delle cose.

Nel lavoro, tenete a freno il nervosismo e mettete in moto l’intelligenza. Gli spostamenti di interesse potrebbero incontrare piccoli intoppi.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali del giorno indicano questa parte della settimana "sottotono". Riguardo l'amore, i pianeti suggeriscono di chiarire eventuali malintesi con il partner, ovviamente da farsi il prima possibile altrimenti le cose potrebbero peggiorare. L'invito pertanto è di fare attenzione a non far preoccupare invano il vostro partner, possessivo com'è sicuramente potrebbe. A latitare potrebbe essere in gran parte la voglia di fare, unita al fascino in deciso calo: aggrappatevi pure alla solita simpatia che da sempre vi accompagna. In coppia, l'umore non sarà dei migliori e la responsabilità sarà da addebitare alla Luna dispettosa.

Con un po' di tatto tutto si risolverà. Pertanto, non fatevi coinvolgere dal partner in inutili discussioni. Single, dovete accontentarvi, apprezzare le cose semplici della vita, ciò che avete, gli affetti cari e gli amici. Tranquillità ed emozioni vi consentiranno di ricaricare le batterie scariche e di programmare a dovere la giornata di domani. Nel lavoro non forzate le situazioni, imparate ad essere moderati ed elastici.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di lunedì 25 gennaio annuncia una giornata valutata come più che positiva in molti settori. In amore pertanto, si consiglia di sfruttare il momento buono per mettere a segno qualcosa di importante o duraturo. In coppia soprattutto, grosse occasioni in arrivo nei comparti legati sia al puro sentimento che nelle normali attività quotidiane.

Per coloro ancora single giornata molto generosa con positivi influssi astrali capaci di farvi stringere nuove ed affascinanti amicizie. Il settore relativo alle questioni di cuore, dunque all'amore, sarà particolarmente favorito dalle stelle del giorno: datevi da fare! Il lavoro andrà bene: la fantasia non mancherà. Pertanto, riuscirete a trovare il modo più facile per fare le cose bene e senza troppo fatica.

Classifica 25 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata di lunedì 25 gennaio è disponibile ad essere consultata. In primo piano la qualità del periodo messo in relazione a tutti e dodici i segni dello zodiaco.

Le stelline di lunedì 25 gennaio: