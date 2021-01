Siamo giunti al giro di boa di metà settimana: ansiosi di sapere cosa riserveranno le stelle per questo mercoledì 27 gennaio? In primo piano i settori della vita interessanti l'amore e il lavoro. Di seguito le previsioni astrologiche per i segni della seconda sestina, ossia da Bilancia fino a Pesci.

Astrologia e stelle per i segni della seconda sestina

Bilancia ★★: anche se vorreste guardare altrove, parlando d'amore, non potrete fare a meno di concentrarvi per un attimo su complesse questioni che riguardano la coppia. Il bisogno di tornare alle origini, se nel caso foste single, potrebbe essere impellente.

Recuperare punti di riferimento che hanno accompagnato gran parte della vita, magari una vecchia amicizia, comunque persone frequentate con intensità. Nel comparto lavoro servirà tenere a bada la troppa generosità. Non è questo il momento di scialare, rischiereste non solo un malinteso ma soprattutto una perdita di denaro inaspettata.

Scorpione ★★★★: per i sentimenti, vorreste farvi coinvolgere sino in fondo in una storia romantica ma pensieri contraddittori si frappongono tra voi e il vostro desiderio. Maneggiare "fuochi d’artificio" implica il rispetto di tutte le norme di sicurezza, soprattutto di tanto buonsenso... (capito l'antifona?). Single, continuare a menare "il can per l’aia", senza prendere una decisione chiara e definitiva, potrebbe essere deleterio per un eventuale rapporto sentimentale.

Un atteggiamento mentale positivo invece, già di per sé è fonte di salute e di benessere. Nel lavoro, la forza della personalità unita ad un grande coraggio consentiranno di andare avanti con fiducia.

Sagittario ★★★★★: in amore, coppia in primo piano in questo centro della settimana. Un legame affettivo si rafforzerà. Il momento è buono per iniziare (o ricominciare) a volare in amore, molto importante per quelle coppie che avessero deciso di consolidare il rapporto.

Se invece siete single, arriverà sul vostro cammino qualcuno in grado di catturare ogni intimo desiderio. Occhio, l’aria tersa della sera tenderà a distrarre. Avrete comunque la Luna pronta a rendere brillante il vostro cielo, ben predisposta a rendere più affascinanti. La parte riguardante il lavoro si prevede ricca di occasioni. Il periodo potenzialmente sarà in grado di restituire splendide performance a livello professionale.

Capricorno 'top del giorno': in merito agli affetti, l'Astrologia di metà settimana indica che l'amore andrà a gonfie vele. In aumento soprattutto l'armonia in ambito della coppia. Il partner sarà davvero premuroso, attento e felice di avere al suo fianco una bella persona, quale siete: non potete che esserne orgogliosi e ricambiare. Single, in primo piano una dolce sessualità, vivace e allo stesso tempo vogliosa di esplorare nuove emozioni. Potrebbero prendere vita casualmente incontri molto promettenti. Nel lavoro, avrete una occasione irripetibile. Sia se con attività autonoma o sotto contratto, questo mercoledì bisognerà essere chiari e decisi.

Acquario ★★★★: in campo sentimentale mettete in atto le buone intenzioni. Fatelo a piccoli passi, purché in modo continuato.

Consigliata tanta sana capacità di saper comunicare unita ad un pizzico di pazienza. La Luna in Cancro sarà interessante, vi consentirà di trovare le modalità giuste per divertirsi con il partner o per vivacizzare il rapporto. In generale, date pure spago ad un maggior entusiasmo, oppure puntate di più sul calore umano: la sfera sentimentale certamente vi sarà grata. Single, potreste avere buoni spunti per rimettere in sesto situazioni in via di decadimento. Qualcuno troverà finalmente "il bandolo della matassa" in merito a questioni legate ad un famigliare. Nel lavoro, i successi saranno assicurati in tutti i settori. In arrivo anche delle risposte che erano rimaste in sospeso.

Pesci ★★★: mercoledì 27 gennaio, sarà tenuto a battesimo da un non ben accetto "sottotono".

In amore se state attualmente con una persona un po' troppo esuberante, dunque "da gestire", potreste avere una soluzione osservando una coppia a voi molto vicina. Coloro ancora single potrebbero avere la mente perennemente concentrata su vecchi ricordi, dolci ma ormai passati. Il punto fondamentale dovrà essere il saper mettere al bando pessimismo e tristezza. Il lavoro andrà discretamente. Non potrebbe essere diversamente in questi giorni: distrazioni o confusione potrebbero causare abbagli e piccoli errori.