L'Oroscopo del giorno 28 gennaio è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì. L'Astrologia, in questa sede applicata ai segni della seconda sestina, sottolinea il buon momento per alcuni di questi, prediletti e sostenuti a gran voce dalle stelle. Iniziamo con l'evidenziare i segni più fortunati del periodo, scelti nel gruppo rappresentato da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano nel periodo c'è l'ingresso della Luna in Leone: la musa dei poeti entrerà nel comparto del segno di Fuoco alle ore 03:54 della primissima mattinata di giovedì.

A non avere quasi alcun problema con la quotidianità saranno i nati sotto il segno del Capricorno e dell'Acquario, nel contesto valutati a cinque stelle.

Invece sarà abbastanza indeciso il periodo, secondo quanto analizzato nelle previsioni zodiacali del 28 gennaio, per Scorpione e Pesci. I suddetti segni sono stati valutati rispettivamente con la spunta del "sottotono" e del "ko": in special modo, a coloro dei Pesci il periodo porterà qualche problema da risolvere in campo lavorativo: pronti a scoprire di più?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro analizzando uno a uno ogni singolo segno.

Previsioni zodiacali di giovedì 28 gennaio

Bilancia: ★★★★. La giornata prevede buone possibilità in amore: quasi ogni aspettativa in merito alla sfera affettiva potrà essere facilmente portata a buon fine. Diciamo che, soprattutto in coppia, sarà possibile trovare sempre un punto d'appoggio favorevole, a patto di non imporsi troppo sul partner e magari fare sempre di testa propria.

Tuttavia, se avete già un rapporto che funziona con un accordo ben collaudato, la giornata porterà momenti di grande tenerezza. Single, chi vorrà recuperare il tempo perduto potrà sfruttare questa giornata per fare il primo passo. Sappiate che il cielo astrale del giorno regalerà certamente spunti per fare nuove amicizie. Nel lavoro interessanti novità in arrivo.

L'oroscopo giornaliero, grazie a volontà, impegno e a un pizzico di buona sorte, indica che raggiungerete facilmente gli obiettivi.

Scorpione: ★★★. La quarta giornata di questa settimana si prevede "sottotono", dunque, cosa aspettarsi dagli astri? In amore, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul proprio segno zodiacale, potreste sentirvi abbastanza giù di morale, soprattutto senza avere un reale motivo a cui imputare tale stato.

Se fosse davvero così, allora converrà rimandare un impegno importante relativo alla coppia o alla famiglia. Single, se la vostra vita vi sembra noiosa o poco soddisfacente non fatevene una pena: presto arriverà il tempo di cambiare musica. Intanto provate a vivere con maggiore consapevolezza le vostre vere inclinazioni, poi quel "che sarà sarà". Nel lavoro si prospetta un giorno un po' spento, privo di vigore e slanci. Una decisione da prendere aleggia nell'aria.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 28 gennaio al Sagittario indica un giovedì poco performante, anche se abbastanza contenuto in termini di negatività. Provate a guardare con occhi diversi le persone vicine. In amore, anche se l’umore non sarà al top, tuttavia questa giornata non sarà negativa.

In serata sarete più aperti e socievoli e potrete instaurare un’ottima intesa con la persona amata. Non lasciatevi sopraffare dal solito trantran quotidiano, ok? In coppia dimostratevi sensibili e ricettivi a eventuali esigenze del partner. Per i single, i riflettori saranno puntati soprattutto sulla famiglia, quindi mettete in primo piano la vostra buona disponibilità. Nel lavoro tutto bene, a patto di saper far valere il vostro carattere, convincendo chiunque sulla bontà dell'attività da voi svolta. Tutto è possibile se cercherete di dare il meglio delle vostre capacità.

Oroscopo e stelle di giovedì 28 gennaio

Capricorno: ★★★★★. In campo affettivo si prevede un'ottima comunicazione e una buona profondità di sentimento come raramente successo in passato.

Tutte le cose in seno al rapporto saranno particolarmente coinvolgenti: avrete propensione per coccole e passione. Diciamo che per molti del segno la vita sentimentale sta vivendo un momento di rinascita e di ricchezza emotiva, per questo sarebbe utile approfittare del momento per proporre o mettere in cantiere qualcosa d'importante. Single, per l'oroscopo del giorno progetti ben studiati e slanci romantici potrebbero far breccia nel cuore di chi vorreste al vostro fianco. Seppur con i dovuti distinguo, un positivo orizzonte sta per schiudersi di fronte a voi. Nel lavoro invece, ultimamente, molti hanno dovuto scontrarsi con momenti poco piacevoli. Da domani o massimo dopodomani la "musica" potrebbe cambiare (in meglio, ovvio).

Acquario: ★★★★★.

Gli astri garantiscono una buona stabilità generale a tutto il periodo. In amore vi sentirete fiduciosi delle vostre possibilità, perciò risulterete insolitamente docili e arrendevoli, più che mai disponibili ad ascoltare la persona amata. Iniziate ad apprezzare di più il tempo che avete a disposizione, sfruttandolo per tutto quello che vi fa stare meglio. Single, se siete una coppia felice vivrete una serata incantevole, piena di dolcezza e passione. Single l'oroscopo del giorno, per voi che cercate ancora l'altra metà della mela, invita a prepararsi: molto presto le stelle giocheranno tutte a vostro favore. Non dovrete nemmeno impegnarvi troppo per riconoscere l'amore, servirà solo andargli incontro. Nel lavoro calma: una momentanea situazione di emergenza richiederà impegno, sangue freddo e molta abilità.

Tenete duro, i risultati arriveranno.

Pesci: ★★. L'oroscopo di giovedì 28 gennaio invita a staccare la spina da impegni e incombenze. Il periodo si prevede negativo, pertanto fate solo lo stretto necessario, ok? Iniziate a fare mente locale, magari approfondendo alcuni fatti recenti che hanno procurato amarezza e, forse, incomprensioni con i famigliari. In amore sarete talmente presi dall'entusiasmo per qualche vostra nuova iniziativa, che potreste dimenticare le persone che avete intorno. In alcuni casi non vi accorgerete nemmeno di trascurare la persona amata. Per coloro ancora single una Luna impulsiva tenderà a farvi dire/fare cose difficili da portare poi a buon fine nel periodo. Frenate soprattutto i desideri di rivendicazioni, non è certo il momento.

Nel lavoro, invece, non è il momento di largheggiare con prestiti e "spesucce" varie. Sarà conveniente eseguire con la massima cautela tutto ciò che riguarda le uscite e gli investimenti.