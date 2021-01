L'Oroscopo è pronto a svelare come sarà la giornata di martedì 5 gennaio. Curiosi di sapere quali saranno i segni favoriti dalle stelle? In evidenza nel periodo un transito astrale (è proprio il caso di dirlo) davvero spettacolare: l'ingresso della Luna in Bilancia, pronta a tingere di passione l'amore e i sentimenti in generale. Oltre al transito dell'astro d'argento, l'Astrologia sottolinea l'ottimo trigono Venere-Marte con Sole e Plutone in sestile a Nettuno in Pesci. Dal lato negatività, da segnalare Urano in quadratura a Giove e Saturno mentre Marte risulterà in congiunzione a Urano e allo stesso tempo in quadratura a Giove e Saturno.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica a stelline riguardante tutti e dodici segni per poi passare all'oroscopo del giorno su amore e lavoro.

La classifica stelline del 5 gennaio

La classifica stelline interessante la giornata di martedì 5 gennaio è disponibile per essere consultata. In questo contesto la scaletta con le stelle del giorno risulta essere valida per tutti i segni dello zodiaco. Pronti a scoprire qual è la posizione riservata dagli astri al vostro segno? Di seguito il responso dettato dalle effemeridi ed espresso dalle stelline:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Gemelli, Vergine, Acquario, Pesci;

★★★★: Ariete, Toro, Cancro, Scorpione;

★★★: Sagittario;

★★: Leone, Capricorno.

Previsioni zodiacali del 5 gennaio: l'oroscopo della prima sestina

Ariete - L'oroscopo del 5 gennaio al segno dell'Ariete predice una buona giornata.

Col favore di Venere, i vostri progetti decolleranno e la vita di coppia apparirà molto più serena dei giorni scorsi. Vi sentirete ancora più uniti grazie a un maggior scambio di tenerezze e confidenze intime. Infine, ciliegina, trascorrerete una serata magnifica. Single, sarete molto meticolosi, precisi e organizzati: la vostra routine quotidiana sarà scandita discretamente.

Ogni tanto però, converrebbe rompere gli attuali schemi e fare qualcosa che non avete fatto mai prima d'ora: non dov'essere per forza una pazzia o qualcosa di stratosferico, semplicemente qualcosa che possa rendervi veramente felici. Nel lavoro invece, buttatevi pure alle spalle ogni tentazione di indolenza e non lasciatevi scoraggiare da quelli che sono ostacoli solo in apparenza.

Molto presto riuscirete a ottenere ottimi risultati. Voto 8.

Toro - Le previsioni astrologiche di martedì invogliano ad avere più fiducia in voi stessi. Sarete infatti bravissimi a conciliare le vostre esigenze con quelle altrui. In amore, con il partner potrete creare un'atmosfera leggera e armoniosa, fatta di sorrisi e dialoghi spigliati. Non vi sarà difficile usare un po’ di dolcezza nell'eventualità doveste riconquistare il cuore del partner. La persona a cui volete bene aspetta solo un vostro segno: sappiate che le stelle del periodo saranno davvero favorevoli e vi aiuteranno. Single, vi sveglierete con una carica di buona energia: cercate di non perdere il vostro brio ma tenetelo vivo tutto il giorno. Cercate di fare solo quello che più vi piace e null'altro.

Non importa se non vi siete organizzati per tempo: la vostra parola d'ordine per questo martedì sarà "osare". Nel lavoro, si prevedono sviluppi fragorosi in merito a una iniziativa professionale. Discrete opportunità da investire anche negli affari. Voto 8.

Gemelli - L'Astrologia del giorno in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica un martedì molto positivo per voi del segno. Sostenuti a piene mani dalla splendida posizione di Sole e Mercurio, per voi speculari positivi al 90%, la giornata in questione presenterà un'eccellente occasione per rinnovare la sfera emotiva e sentimentale. Cambiamenti o rinnovi interesseranno l'ambiente intorno a voi, a cominciare dalla casa per passare alle cose da acquistare fino ad arrivare alla lista dei desideri da mettere in pratica.

Single, inserite la marcia superiore, indossate l'abito migliore che avete nell'armadio e via, sulle ali del vento zodiacale che sta per cambiare direzione. Presto razionalità e ambizione si arrenderanno all'amore e alle emozioni. Nel lavoro meglio collaudare, almeno parzialmente, un progetto che avete in mente o che vi preme, prima di proporlo alle persone che contano. Voto 9.

Cancro - L'oroscopo sulla giornata di martedì porta abbastanza positività e tanta routine. In amore, le stelle promettono discreto supporto: saprete assaporare ogni minuto di tempo trascorso con il partner, il quale si dimostrerà tenero e dolce. Fantasia e curiosità saranno le parole d'ordine di questa giornata, quindi sfruttate il momento e gli influssi positivi per stupire chi avete al vostro fianco, rendendolo felice come merita.

Single, fin dalla prima mattina vi sveglierete carichi di adrenalina, già pronti per trascorrere una giornata positiva. Lo spirito sarà quello giusto, ovviamente a patto di essere coinvolgenti nei confronti di chi a primo acchito non dovesse risultare particolarmente entusiasta del momento. Nel lavoro, il Sole in Capricorno rappresenterà per voi un bel carburante per una eventuale realizzazione sociale oppure per la vostra sicurezza personale. Non fate nulla senza uno scopo ben preciso. Voto 8.

Leone - L'oroscopo del giorno prevede che non andrà troppo bene questa parte della settimana, con un martedì destinato a subire turbolenze astrali abbastanza negative. In amore, anche se le incertezze dovessero essere ancora molte, sarete sicuramente in grado di riportare il dialogo soprattutto con il partner, quasi a un ottimo livello.

Sforzatevi allora di affrontare tutto con molta calma tenendo presente che ancora non è il momento adatto per eventuali cambiamenti, anche se sarebbe quello di cui avreste urgente bisogno. Single, le recenti festività non vi hanno particolarmente giovato, per questo arriverete a fine giornata un po' delusi, leggermente stanchi e un po' fuori forma. Cercate di recuperare tono ed entusiasmo trascorrendo un pomeriggio tranquillo. Concedendovi pure qualche regalino extra. La vita lavorativa vi chiederà ancora uno sforzo: dovrete smussare gli spigoli con un superiore, dialogare di più e sbuffare meno. Non sarà facile. Voto 6.

Vergine - L'oroscopo di martedì 5 gennaio vede il periodo in totale sicurezza. In campo sentimentale il periodo vi renderà iperattivi: niente e nessuno sarà in grado di fermarvi!

Sarete pieni di idee e avrete voglia di fare tantissime cose per sentirsi vivi e felici. La vostra buona euforia verrà molto apprezzata dal partner e la vostra intesa vi permetterà di fare insieme dei progetti importanti per il futuro. Single, sarà uno splendido giorno: sarete contenti, soddisfatti e riuscirete anche a pensare in positivo. Preparatevi a vedere il lato migliore in ogni situazione, ne andrà della vostra serenità. Tirate fuori dal cassetto i progetti per il futuro, molti tra l'altro realizzabili a breve. Nel lavoro, vi stupirete nel vedere la magnificenza dei vostri risultati, soprattutto perché saranno dovuti soltanto al vostro impegno. Voto 9.

Oroscopo martedì 5 gennaio, previsioni sulla seconda sestina

Bilancia - L'oroscopo di domani, martedì 5 gennaio, preannuncia al "top del giorno" il periodo, tutto all'insegna della Luna nel segno.

In amore, l'astro d'argento favorirà la passione e la voglia d'amare entrerà nel vivo. Sarà bello lasciarsi trascinare dagli entusiasmi, a patto di non perdere di vista certe precauzioni. Le stelle intanto delineano una situazione promettente per coloro con problemi di coppia da risolvere: cambierà finalmente il vento nel rapporto a due, avviandosi nella direzione da voi ambita da tempo. Coraggio, gli astri vi daranno una forte spinta infondendo sicurezza e fiducia nella persona amata. Single, riuscirete a focalizzare i vostri obiettivi e, se abbastanza fortunati, avvertirete una grande carica di sensualità dentro di voi. Sarete radiosi agli occhi degli altri e questo vi converrà di certo. Nel lavoro invece, continuando con determinazione realizzerete se non molto, sicuramente più di quanto sperato.

Voto 10.

Scorpione - Le previsioni zodiacali di martedì preannunciano una giornata valutata con le semplici quattro stelle relative alla normale positività. In amore, l'Astrologia parzialmente di parte sicuramente vi darà una buona spinta, rendendo più solidi gli attuali legami, soprattutto con la persona amata o verso i famigliari. Forse non avrete le idee chiarissime ma in compenso vivrete un periodo molto dolce sotto il profilo sentimentale, soprattutto se avete in corso una storia appagante. Single, in questa giornata sarete abbastanza altruisti con le persone, specialmente verso quelle a cui provate un particolare interesse. Gli astri annunciano buone possibilità di far centro verso sera. Nel lavoro, sarà una giornata benevola sotto molti aspetti, soprattutto in quello economico.

Sappiate che tutto dovrà tornare a vostro vantaggio. Voto 8.

Sagittario - L'oroscopo del 5 gennaio al Sagittario indica martedì da considerare "sottotono", sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative. In amore infatti, vi sentirete irrequieti e poco disponibili: colpa dello stress che potrà suscitare contrasti con il partner. In generale ci sarà qualche spigolo in più da affrontare nella sfera affettiva: non prendetevela. In qualche caso il partner potrebbe chiedere spiegazioni su alcune situazioni (un po' ambigue) capitate nei giorni scorsi: siate sinceri. Single, non sarà la giornata adatta per flirtare o chiedere amicizie: rimandate, ne varrà di certo la pena. Il periodo dunque non sarà dei più facili: se doveste trovarvi a corto di argomenti, defilatevi pure tranquillamente dalla situazione.

Nel lavoro altresì, periodo flemmatico: usate massima concentrazione. Voto 7.

Capricorno - L'oroscopo sulla giornata di martedì 5 gennaio prevede una giornata lenta, a tratti farraginosa, valutata dalle stelle con il poco piacevole segno di spunta del "ko". In amore, il partner sarà la persona che più risentirà del vostro umore ballerino e questo rovinerà un po' il vostro rapporto: siate comprensivi e pazienti. Il ritorno di una vecchia fiamma per qualcuno potrebbe significare l'inizio di una nuova "guerra dei cent'anni": scontri e minacciose vendette potrebbero portare all'esasperazione animi e rapporti. Single, la negatività del periodo prenderà il sopravvento, soprattutto nel primo pomeriggio. Non avrete voglia né divertirvi né di parlare con amici e famigliari: restate calmi. Nel lavoro, probabilmente andrete in tilt a causa delle moltitudini di cose da fare in poco tempo. Diciamo pure che non avrete nemmeno tanta voglia di impegnarvi a fondo. Voto 6.

Acquario - Le previsioni astrali di martedì indicano che partirà bene questa porzione di settimana, sostenuta da stelle altamente di parte. In amore, le prospettive astrali in questo settore si preannunciano decisamente promettenti. In coppia Venere vi affiancherà nel raggiungimento degli obiettivi desiderati: preparatevi a qualche succulenta novità. Single, la vostra mente sarà lucida: facile prevedere una giornata vivace e molto piacevole. Occasioni anche per un rilancio, se la situazione lo dovesse richiedere, nella vita sentimentale. Nel lavoro, l'oroscopo prevede la possibilità di poter allargare gli attuali orizzonti, forse coltivando interessi già esistenti. Voto 9.

Pesci - L'oroscopo di domani, martedì 5 gennaio, presuppone possa arrivare tanta fortuna e positività. Dunque ottimo periodo per dare una svolta alle situazioni più importanti. In amore, per molti si prevedono momenti da mille emozioni. È il periodo delle gratificazioni palpitanti, specialmente per coloro in coppia stabile. In molti casi la giornata darà una bella sferzata alla vostra vita sentimentale facendola sembrare migliore di qualsiasi vostra aspettativa: a volte i sogni si avverano! Single, qualche spasimante potrebbe bussare (ma non è detto) alla porta del vostro cuore, se non subito, molto presto. Occhio dunque, starà a voi come sempre decidere se aprirla o tenerla chiusa a catenaccio. Nel lavoro, forse riscoprirete un'insolita attrazione per una disciplina o argomento ci vostro interesse, ultimamente un po' trascurato. Voto 9.