Le previsioni astrologiche della prossima settimana, quella che andrà da lunedì 25 a domenica 31 gennaio 2021 rivelano difficoltà in arrivo per i segni zodiacali del Cancro e del Leone. Ariete in ottima forma, Toro determinato. Novità professionali per il Capricorno. Scopriamo nel dettaglio quale sarà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Previsioni zodiacali della settimana dal 25 al 31 gennaio, da Ariete a Cancro

Ariete: settimana promettente per il segno zodiacale dell'Ariete. La Luna sarà a vostro favore e questo vi permetterà di essere in piena forma per affrontare la settimana in arrivo.

Positivo anche il fronte sentimentale.

Toro: siete pronti ad intraprendere nuove strade anche se queste dovessero risultare piene di ostacoli. Siete molto ambiziosi e determinati e quando vi ponete davanti degli obiettivi, niente può fermarvi.

Gemelli: nei rapporti sociali, nelle amicizie è possibile che ci sia qualche frattura che necessita di essere riparata. Un vostro conoscente, qualcuno che fa parte degli amici da una vita potrebbe pian piano allontanarsi da voi: cercate di capirne i motivi e sistemate tutto quello che c'è da riparare.

Cancro: la settimana in arrivo potrebbe essere un po' turbolenta. Ripartire da zero, dopo un periodo di buio, non è sempre facile ma con molta determinazione potrete arrivare persino più lontano delle vostre aspettative.

Cercate di non gettare mai la spugna e siate più insistenti in merito ai vostri piani.

Oroscopo della settimana, da Leone a Sagittario

Leone: la settimana in arrivo potrebbe conservare qualche piccola difficoltà per voi, sul lavoro oppure sul piano sentimentale. Non arrendetevi facilmente, cercate la migliore soluzione ad ogni problema: ne uscirete vittoriosi.

Vergine: avete appena iniziato un nuovo capitolo della vostra vita e potrebbe sembrare tutto molto entusiasmante. Tuttavia è bene ricordare che non è sempre oro ciò che luccica e le difficoltà possono sempre emergere con il tempo.

Bilancia: vi dedicate con cuore a chi volete bene, siete pazienti e difficilmente perdete la calma. Vi battete fino all'ultimo per le questioni che vi stanno a cuore e per giusti motivi: non sopportate il fatto di doverla dare vinta a chi ha spudoratamente torto.

Scorpione: avete in servo grandi progetti per il vostro futuro, tuttavia insorge ancora qualche piccola insicurezza che vi impedisce di fare quel passo in avanti. Durante la prossima settimana riflettete con calma su quali potrebbero essere i vostri problemi e cercate di trovare delle alternative.

Sagittario: seguite con troppa attenzione dei regimi rigidi e spesso vi dimenticate di godervi qualche sfizio. Ricordate che la vita va vissuta giorno per giorno e non importa cosa ci riserverà dopo, l'importante è godersi quello che abbiamo adesso.

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 gennaio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: la settimana in arrivo potrebbe essere quella decisiva. Alcune novità potrebbero arrivare sul piano professionale, novità che potrebbero anche cambiare diverse prospettive nel lavoro.

Anche in ambito sentimentale potrebbero esserci dei cambiamenti importanti.

Acquario: non tormentatevi per ciò che ormai è da ritenersi perso, guardate avanti e non tornate a rimescolare il passato. Ponetevi nuovi traguardi da raggiungere e dedicatevi soltanto a tutto ciò che serve per costruire il vostro futuro.

Pesci: la parola d'ordine per la prossima settimana è “non illudersi”. Siete finalmente arrivati al vostro scopo e avete raggiunto cambiamenti importanti sulla vostra vita sentimentale, tuttavia, inizialmente le cose possono sembrare facili e ben fatte ma ricordate di non illudervi troppo, prima o poi le difficoltà arrivano per tutti.