Le previsioni zodiacali relativi alla prossima settimana ovvero quella che andrà da lunedì 11 a domenica 17 gennaio annunciano una buona settimana in arrivo per il segno zodiacale del Toro e dei Gemelli mentre sarà meno propensa la settimana per il segno del Cancro e dei Pesci. Scorpione impaziente, Capricorno fortunato. Scopriamo in dettaglio cosa rivelerà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Oroscopo settimanale 11-17 gennaio, da Ariete a Cancro

Ariete: non date molta importanza a chi non condivide i vostri stessi valori, interessatevi soltanto a chi vi trasmette positività e chi sani principi.

Non perdete tempo con le persone troppo diverse da voi, ricordate che avete sempre la possibilità di cercare nuove amicizie.

Toro: questa sarà decisamente una settimana promettente per il segno zodiacale del Toro. L'energia positiva di Giove vi accompagnerà per tutta la settimana soprattutto in ambito lavorativo: sfruttate questa occasione per migliorare le vostra qualità professionali.

Gemelli: un nuovo capitolo sta per iniziare o è già iniziato nel vostro profilo professionale. Siete carichi e pieni di spirito intraprendente, ricordate di non mettere mai da parte la vostra ambizione: vi servirà per raggiungere i vostri prossimi obiettivi professionali.

Cancro: non si preannuncia un buon inizio settimanale per il segno zodiacale del Cancro.

Il posizionamento di Marte non porta buoni propositi. Tuttavia, in parte, dipenderà soprattutto dalla vostra resilienza, dunque dalla vostra capacità di affrontare anche le difficoltà più grandi.

Previsioni zodiacali settimanali da Leone a Sagittario

Leone: continuate sempre per la vostra strada senza troppe distrazioni. State percorrendo finalmente la giusta via e questo vi porterà in breve tempo alla vostra destinazione.

Tuttavia dovete fare attenzione alle distrazioni inutili: potrebbero farvi perdere di vista i vostri obiettivi e portarvi allo smarrimento.

Vergine: conoscete bene voi stessi ma non conoscete abbastanza chi vi sta intorno. Meglio avere un occhio di riguardo con chi vi circonda soprattutto nella vostra cerchia di amici. Ricordate che di alcune persone conoscete soltanto la parte più superficiale e non quella più profonda.

Bilancia: non siete ancora riusciti a cambiare alcuni vostri atteggiamenti: a volte siete fin troppo testardi e poco vi importa dell'opinione degli altri, seguendo sempre quello che secondo voi è più giusto fare. Cercate di migliorare questo vostro lato e cercate anche di avere una maggiore considerazione anche dei punti di vista degli altri.

Scorpione: state attendendo con ansia un evento, prossimo a verificarsi e per voi molto importante. L'attesa da un lato vi distrugge ma allo stesso tempo vi rende più forti e determinati a raggiungere la vostra meta. Desiderate tanto di arrivare finalmente a quel giorno tanto atteso anche perché lo aspettavate ormai da troppo tempo.

Sagittario: è tempo di realizzarsi e di iniziare una nuova pagina della vostra vita: se già avete raggiunto il vostro scopo professionale è tempo di raggiungere quello che riguarda il lato sentimentale.

A questo proposito riflettete bene se siete pronti a svolgere un passo avanti con il vostro partner.

Oroscopo della settimana fino al 17 gennaio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: per questa settimana la fortuna girerà dalla parte del Capricorno. Avrete giornate radiose e altre un po' meno, tuttavia sarete in forma smagliante e riuscirete ad affrontare qualsiasi ostacolo in modo sorprendente.

Acquario: avete ormai oltrepassato la vostra pazienza e siete giunti al limite. E' arrivato il momento per voi di cambiare atteggiamento ed essere più selettivi nei confronti di chi ha assunto comportamenti per voi intollerabili.

Pesci: mai fermarsi alle apparenze: potrebbe capitarvi di dare un giudizio troppo affrettato e del tutto sbagliato. La prossima settimana sarà una settimana non del tutto positiva: alcune giornate saranno grigie altre no, cercate comunque di non essere” troppo di mal umore”, il fine settimana sarà più appagante.