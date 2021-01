Cosa prevede l’Oroscopo di domani mercoledì 13 gennaio? Questa sarà una giornata importante a livello astrale dato che si verificherà il novilunio. Sole e Luna congiunti in Capricorno creeranno confusione nei segni d'acqua, infatti i Cancro rischieranno di combattere contro un sacco di casini mentre i Pesci si sentiranno lunatici. Non andrà certamente meglio allo Scorpione, ma scopriamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrali del 13 gennaio, oroscopo dei 4 segni meno fortunati

Cancro (12° posto) - L’oroscopo dice che sarà una giornata negativa.

Dovrete cercare di fare il meno possibile, onde ammortizzare i problemi. La Luna Nuova in Capricorno, nel giorno del 13 del mese di gennaio (con il Sole in segno opposto), favorirà le discussioni che potrebbero anche sfociare in litigi e prese di posizioni pessime. Niente panico però! Basterà farsi furbi e rimandare ogni discorso, lavoro, faccenda e uscita. In queste 24 ore cercate di rilassarvi con un libro o una serie televisiva che vi distragga la mente. Potrebbe succedere qualcosa di inaspettato, quindi tenete sempre gli occhi bene aperti.

Pesci (11° in classifica) - L’oroscopo della suddetta giornata dice che avrete un umore lunatico e che rischierete di rispondere in malo modo alle persone che vi circonderanno in queste 24 ore. Il novilunio di questo mercoledì sarà particolare dato che potreste sentirvi poco bene fisicamente o mentalmente.

Qualcuno potrebbe infastidirvi forse un familiare, un collega o una persona che potreste incrociare fuori casa. Entro la serata potrebbero arrivare delle notizie non proprio gradite. Cercate di tenere duro e di superare la tempesta emotiva prevista per queste 24 ore.

Scorpione (10° posto) - Occhi bene aperti in questa giornata con la Luna in Capricorno.

Non potrete permettervi di distrarvi o di procrastinare, anzi dovrete cercare di svolgere i vostri compiti senza gettare la spugna. Le stelle notano che avete vissuto un periodo molto brutto in passato e che ancora ne pagate le conseguenze. In queste 24 ore potreste sentirvi nostalgici e tristi, di certo il vostro umore non sarà allegro. Coloro che sono a dieta, potrebbero lasciarsi tentare dalla golosità: cercate di non sentirvi in colpa davanti agli sgarri.

Male l'amore e gli incontri, ma da giovedì la musica cambierà.

Sagittario (9° in classifica) - Luna e Sole in congiunzione potrebbero darvi fin troppa energia e questo potrebbe non essere positivo poiché potreste rischiare di arrivare stanchissimi già a metà giornata. Avrete un bel po' di questioni da sbrigare, forse dovrete recarvi in posta o in banca per una transazione economica oppure dovrete fare una visita o un controllo particolare. Sarà bene prestare attenzione al traffico e alla coda che rischierete di incontrare nel cammino. Andrà meglio in serata quando finalmente potreste staccare la spina e riposarvi. Una bella camomilla e un bagno caldo vi rinfrancheranno l'anima.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Ariete (8° posto) - All'interno della relazione di coppia potreste avere a che fare con una sorta di lontananza o di incomprensione.

Forse nei giorni precedenti sono spuntate delle divergenze d'opinione, ma anche in queste 24 ore potreste sentirvi molto aggressivi oppure avete messo in dubbio alcune vostre personali consapevolezze. Si può dire che siete piombati in una sorta di buco nero, forse avete sbattuto contro un muro di problemi o difficoltà personali e non sapete come venirne a capo. In queste 24 ore il novilunio vi aprirà le porte per uscire dal caos che vi ha invaso, ma dovete lavorare e investire sul vostro futuro: credete in voi stessi!

Gemelli (7° in classifica) - Giornata da prendere con le pinze dato che potreste lasciare una scia di guai attorno a voi. Siete un segno inarrestabile e pieno di voglia di fare, perciò detestate starvene fermi a rigirarvi i pollici.

Tuttavia, in giornata dovrete prestare maggiormente attenzione a coloro che appartengono ai segni d'acqua dato che il rischio di contrarre discussioni risulterà piuttosto alto. Qualcuno potrebbe ricevere una richiesta d'amicizia promettente mentre altri potrebbero rivedere una persona del passato. Con il partner sarà meglio mantenere un po' di suspense e sviluppare nuovi hobby di coppia.

Leone (6° posto) - Giornata positiva per chi è in cerca di idee, soluzioni e occasioni lavorative. A quanto pare sembra esserci qualcosa o qualcuno che avete completamente sottovalutato, ma a partire da queste 24 ore avrete modo di ricredervi. Sarà bene non disdegnare opportunità di lavoro o studio alternative, inoltre cercate di non nascondervi dietro all'età perché soltanto un numero.

Infine, evitate di imporvi le cose, altrimenti finirete soltanto per stressarvi e crearvi ansia.

Acquario (5° in classifica) - L'oroscopo parla di un mercoledì senza problemi particolari. Coloro che sono stati poco bene, finalmente si rimetteranno completamente. Il vostro corpo risulterà in fase di disintossicazione, quindi sarà bene cercare di non appesantire l'organismo con cibi spazzatura e quei vizi nocivi. A metà pomeriggio (ore 16.44), la Luna lascerà il Capricorno ed entrerà nella vostra casa: si prospetta una serata interessante ed anche piena di passione.

Classifica e oroscopo dei quattro segni più fortunati di questa giornata

Vergine (4° posto) - La Luna in un segno di terra vi agevolerà in tutto, quindi i vostri problemi e/o preoccupazioni potranno essere ridimensionati.

Chi studia, a breve sosterrà un esame o una verifica. Chi lavora, potrebbe chiudere una certa commissione e partire all'attacco. Di solito gennaio e febbraio sono sempre due mesi poco affidabili per gli affari, ma quest'anno le cose potrebbero andare diversamente. Possibili incontri e scambio di sguardi bollenti, le anime solitarie potrebbero vivere un'emozione in più. Le coppie dovrebbero comunicare di più e sorprendersi a vicenda con una serie di novità: non fatevi dare per scontati.

Toro (3° in classifica) - Un'occasione imperdibile potrebbe bussare alla vostra porta in queste 24 ore che promettono rinascita e successi. Sia la fortuna che l'ispirazione non vi mancheranno e questo vi potrà garantire dei notevoli risultati. Chiaramente, coloro che decideranno di starsene in panciolle in questo mercoledì non otterranno alcunché rispetto a quelli che si rimboccheranno le maniche.

Chi non ha un lavoro potrà uscire a cercarne un altro: è sempre possibile ricominciare dopo che si è perso tutto. Incontri favoriti, passione alle stelle per chi si ama. Le coppie che hanno discusso, potranno voltare pagina e dimenticare tutto.

Bilancia (2° posto) - Le previsioni astrologiche si presentano valide e promettenti. I single potrebbero fare quell'incontro o quella conoscenza che desiderano da tanto tempo mentre le coppie ritroveranno l'armonia e la voglia di amare. Questa settimana andrà sfruttata il più possibile dato che in futuro potrebbero verificarsi nuovamente delle restrizioni o delle complicazioni. Dunque, se c'è qualcosa che avete in mente di dover fare, allora fatela e basta senza indugiare troppo a lungo. Soldi in entrata per alcuni nati della Bilancia.

Capricorno (1° in classifica) - Il novilunio sarà decisamente determinante per voi che avete a lungo rimandato la vostra vita. Vi sarà possibile ripristinare il tutto e riprendere in mano eventuali progetti, sogni e lavori lasciati in stand-by. In queste 24 ore avvertirete una forte energia accompagnata dalla voglia di rinascita. La notevole configurazione celeste di cui godrete in questo mercoledì, favorirà la nascita di un nuovo amore. Risultano favoriti gli incontri, i matrimoni, le nascite, l'apertura di un'attività, ecc. Dunque, sarà bene cercare di non sprecare questa giornata. C'è una persona con cui avete litigato diverso tempo fa e dentro di voi desiderate fare pace: fatevi avanti per primi.