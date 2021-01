Per la giornata di domani, giovedì 14 gennaio 2021, fra i favoriti dell'Oroscopo spiccheranno i Pesci e l'Acquario, seguiti dal Capricorno e dall'Ariete. Ancora incertezze per il lavoro per i nati sotto il segno della Bilancia, mentre l'amore sarà alla portata dei segni di terra, specialmente per il Toro e il Capricorno.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Gemelli casalingo

Ariete: la competitività vi darà modo di sviluppare idee innovative e che vi faranno anche fare qualche salto di qualità in più rispetto alla vostra attuale posizione. L'intraprendenza sarà la chiave di tutto.

Toro: qualcuno vi darà modo di innamorarvi o anche semplicemente interessarvi nuovamente al contesto amoroso. Dopo le recenti delusioni sarà bene studiare bene le persone a prescindere dalla vostra infatuazione.

Gemelli: l'ambito familiare e il contesto amoroso saranno dei veri e propri toccasana per la vostra situazione abbastanza complicata. Innanzitutto sarà bene dedicarvi alla cura di voi stessi e al riposo della vostra mente.

Cancro: la cautela sul lavoro sarà essenziale per poter ponderare bene le prossime mosse da fare successivamente. Fate del vostro meglio per ristabilire l'equilibrio perduto in amore, c'è troppa tensione fra le due parti.

Leone: avrete dei punti a vostro favore per prendere la strada del miglioramento, innanzitutto quello che riguarda la sfera mentale.

Ci sarà qualche incertezza sul lavoro, ma niente che possa rallentarvi.

Vergine: purtroppo avrete ancora a che fare con delle vicissitudini che prevedono qualche sacrificio in più e una notevole forza d'animo. Superare qualche ostacolo per voi però non sarà così difficile come potreste pensare.

Bilancia pessimista

Bilancia: avrete una visione piuttosto pessimista del vostro futuro, e dovrete prima vedere qualche risultato significativo per poter vedere la luce in fondo al tunnel.

Le probabilità di fare qualche affare saranno presenti.

Scorpione: avrete sempre più fiducia in voi stessi, nelle vostre capacità ma anche in quelle che costituiscono la vostra squadra lavorativa. Ora come ora avrete anche qualche bel progetto da mettere in atto.

Sagittario: avrete un atteggiamento solitario nel corso di questa giornata, e uscire dal vostro guscio sarà molto difficile, soprattutto se avrete il pomeriggio impegnato su più fronti.

Organizzatevi.

Capricorno: la passione aumenterà considerevolmente, ma non sarà soltanto questa ad essere in netto miglioramento. Anche il lavoro darà delle occasioni da sfruttare assolutamente, specialmente se le attendevate da tanto tempo.

Acquario: le opportunità lavorative saranno al massimo, perciò siate concentrati anche se avvertirete qualche piccolo segno di cedimento dettato dalla stanchezza. Ci saranno molte probabilità di trovare lavoro.

Pesci: le vostre qualità intellettive vi metteranno certamente sulla giusta strada per poter non soltanto essere creativi sul lavoro, ma anche di eccellere in altri campi su cui avreste scommesso poco.