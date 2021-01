L'Oroscopo di domani 16 gennaio riprende a macinare predizioni in concomitanza con un nuovo sabato. Come sempre, anche oggi a dettar legge sarà l'Astrologia applicata ai segni dello zodiaco relativi alla prima sestina. Ansiosi di sapere come andrà il primo giorno di weekend? Come consuetudine ormai consolidata, prima di dare inizio alle predizioni segno per segno, ci piace evidenziare i segni migliori e peggiori del periodo, ovviamente scelti tra i sei segni in osservazione in questo contesto. Riscontri positivi, sia per quanto riguarda i settori affetti e amicizie ma anche nelle professioni, per i nativi del Cancro, valutati nel periodo al primo posto della classifica giornaliera.

Invece, per quanto concerne i segni sotto stress prima dell'inizio del nuovo weekend, l'Astrologia annuncia difficoltà più o meno accentuate per i nati sotto al segno del Toro: il generoso segno di Terra avrà il pianeta di settore, Marte, sotto diretta quadratura da Saturno e Mercurio.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di sabato segno per segno.

Previsioni zodiacali del 16 gennaio, l'amore e il lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 16 gennaio al segno dell'Ariete rivela che la cosa bella di questa giornata sarà il rapporto a due. Animati da un sentimento solido e profondo, avrete voglia di fare qualcosa di originale col vostro partner oppure di dedicarvi completamente alle persone amate.

Non mettetevi in situazioni delicate perché potreste trovarvi nella condizione di dover operare una scelta che non siete ancora pronti ad affrontare. Single, un piccolo pensiero romantico da parte di un corteggiatore vi farà stare bene: preparatevi ad allargare il cuore all'amore. Se poi non dovesse essere niente di straordinario, certamente toccherà delle corde molto profonde della vostra anima, rendendovi felici.

Al lavoro, vivrete questa giornata all'insegna della ripresa: molti di voi potranno mettersi in vista e migliorare la propria posizione.

Toro: ★★. Le previsioni astrologiche di sabato vi vedono un po' agitati, comunque battaglieri come sempre: non le manderete a dire ma affronterete di petto eventuali problemi. Se doveste sentirvi un po' giù all'inizio della giornata non vuol dire che tutto andrà per il verso sbagliato.

Avrete solamente bisogno di più grinta per affrontare un nuovo giorno. Rilassatevi, siate meno sospettosi, godetevi la bella intesa che avete con il partner, anziché cercare motivi di dissapori. Single, non siete ben allenati ad essere pazienti, ma in questa giornata avrete a che fare con persone alquanto complicate. Sarà quindi possibile che non riusciate a gestire la situazione. Nel lavoro, poteva essere una giornata positiva e piacevole ed invece no. Il braccio di ferro tra Saturno e Urano, porterà scompiglio nella vostra attività sotto forma di imprevisti ed incomprensioni.

Gemelli: ★★★★. L'Astrologia di domani indica che vi sveglierete col piede giusto. La vostra immaginazione lavorerà a pieno regime anche dal punto di vista della coppia: avrete parecchie fantasie da proporre al vostro partner che, certamente, le esaudirà tutte.

Forse riceverete coccole e gentilezze a go-go non solo dal vostro partner. Occhio alle penne! Giocare con i sentimenti, si sa, anche se inizialmente potrebbe risultare molto eccitante (per qualcuno), sarà come camminare sulla lama di un rasoio... Single, sotto il profilo sentimentale datevi da fare, lanciate sguardi, corteggiate senza timore, perché belli come siete sarà impossibile resistervi. Nel lavoro, quando le cose si fanno dure voi giocate d'anticipo. Esponetevi in prima persona per ottenere ciò che desiderate realmente. Non rimandate un impegno lavorativo, anche se dovesse sembrare essere di poco conto ma che, invece, potrebbe farvi guadagnare campo nella vostra attività.

Oroscopo e stelle di sabato 16 gennaio

Cancro: 'top del giorno'.

L'oroscopo prevede che nella giornata di sabato potreste finalmente riuscire a comprendere cosa c'è di meraviglioso nella vita di coppia. In molti sarete capaci di creare un'atmosfera amorevole e felice col partner, fatta di grande complicità e di serenità. Single, le stelle punteranno le loro luci sul settore delle amicizie, rendendovi molto inclini al buonumore vostro e quello delle persone che vi stanno vicino. Il vostro ottimismo e lo spirito allegro con cui affronterete la vita attireranno a voi circostanze favorevoli, rendendovi felici ed allegri. Nel lavoro, la Luna in dolce aspetto vi trascinerà nel mondo delle vostre emozioni, aiutandovi a realizzare i vostri desideri. Sarà importante anche il sostegno che riceverete dai colleghi, pronti a dare preziosi consigli su come raggiungere nuovi traguardi.

Leone: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato preannunciano decisamente positiva questa parte della settimana. Insomma, carta astrale alla mano, vi aspetta un periodo degno delle giornate migliori. Una bella sorpresa vi attende? In coppia saprete trovare in ogni circostanza il modo giusto per mettere il partner a suo agio, parlando il suo stesso linguaggio, calandovi nei suoi stessi panni. Single, la giornata vi troverà molto interessati ai rapporti interpersonali, perché sarete dotati di un modo di fare intrigante e spontaneo. Se desiderate qualche novità nei sentimenti, cercate di mettervi in comunicazione con qualcuno che sappia apprezzare il buon dialogo e abbia i vostri stessi gusti. Nel lavoro, approfittate del cielo positivo per portare a termine tutti quei progetti che avete già iniziato.

Servirebbe una buona sferzata di novità al vostro operato.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 16 gennaio, invitano alla calma e alla serenità. La giornata è prevista mesta, generalmente positiva e con qualche sprazzo di felicità qua e là da vivere al momento. Riguardo i sentimenti, si profila per molti di voi del segno un giorno discreto e la posizione degli astri maggiori lo confermerà senz'altro. In amore, le previsioni invitano alla calma: qualcuno potrebbe essere messo alla prova dei fatti. Sappiate far tesoro dei consigli disinteressati di un amico che ha a cuore il vostro bene. Single, non avrete più scuse per rimandare quel pochino di movimento necessario per tenersi in forma. Cercate di conservare la serenità, senza farvi distrarre dai bisticci quotidiani con i familiari e ritagliatevi degli spazi tutti vostri per rilassarvi.

Nel lavoro, una bella notizia vi rallegrerà: forse riguarderà la carriera con una bella opportunità. Quindi, è il momento di avviare una riflessione con lo scopo di migliorare il vostro lavoro.

