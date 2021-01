L'Oroscopo di domani 20 gennaio è pronto a mettere sul piatto le previsioni zodiacali per i segni compresi dall'Ariete fino alla Vergine. Ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del giorno? Quest'oggi, i segni indicati dall'Astrologia come favoriti del momento sono due: Toro e Ariete, entrambi valutati al massimo della positività.

A portare fortuna all'Ariete sarà la presenza della Luna nel segno, presente nel settore fino alle ore 19:54 di mercoledì. Pronto a gongolare anche il Toro che dalle ore 19:55 avrà la Luna ospite nel proprio comparto fino a sabato 23 gennaio alle ore 08:41, quando passerà nel segno dei Gemelli.

Sempre secondo le previsioni astrologiche di mercoledì, ad avere il periodo abbastanza positivo saranno Cancro, Leone e Vergine, trio valutato a quattro stelle. Invece, al contrario, si profila una giornata sotto le attese per gli amici nativi dei Gemelli, quest'ultimi potrebbero andare incontro ad un frangente non privo di difficoltà.

Previsioni zodiacali 20 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 20 gennaio al segno dell'Ariete annuncia una splendida giornata, favorita dalla presenza della Luna nel segno fino alle prime ore della sera. La voglia di vivere vi renderà particolarmente vivaci, socievoli, desiderosi di fare nuove esperienze, magari anche di dedicarsi a nuovi interessi. Insomma, state pur certi che sarà un'ottima giornata, innanzitutto perché vi dedicherete alla casa, alla cucina, all'amore ed alle amicizie.

In coppia, senz'altro ci sarà una bella intesa col partner; un filo di possessività non guasterà e contribuirà a far sentire entrambi più amati. Single, avrete a vostro svantaggio la parte conclusiva della giornata, quando la Luna lascerà il vostro segno, ma non per ciò dovete preoccuparvi. A parte l'umore altalenante, la giornata di mercoledì sarà ricca di emozioni, intense e variopinte, sotto molti aspetti.

Nel lavoro invece, riuscirete a conciliare i vari impegni, quindi a non farsi sopraffare dalle varie mansioni che dovrete affrontare. Buona la carica positiva del momento.

Toro: 'top del giorno'. Le previsioni astrologiche di mercoledì indicano che la giornata in osservazione non mancherà di regalare soddisfazioni concrete. In amore andranno benissimo quelle coppiette che hanno ancora voglia "di volare" o magari stanno pensando di ripartire da zero su alcuni aspetti del rapporto.

Sarete invogliati ad intraprendere un percorso nuovo, forse più impegnativo ma in grado di regalare tantissime emozioni. Se avete un buon rapporto di coppia invece, questo giorno sarà molto positivo perché eros e cuore fonderanno all'unisono, garantendo momenti davvero magici. Totale sarà anche la sintonia con la persona amata. Single, gli astri brilleranno nel vostro cielo facilitando ogni vostra iniziativa, rendendo splendido questo mercoledì. Vitalità e voglia di vivere certo non mancheranno: potrete spartirle con gli amici storici, magari organizzando qualcosa di molto speciale per la prossima estate. Nel lavoro intanto, carburerete più del solito per via delle influenze lunari. Vi sveglierete carichi e grintosi, pieni di voglia di fare.

Giornata ideale per spingersi oltre i confini di sempre o per allargare gli orizzonti.

Gemelli: ★★. La giornata di mercoledì si preannuncia decisamente negativa, almeno sulla carta. Diciamo che potreste soffrire più del dovuto: rilassatevi, pensate positivo e andate dritti per la vostra strada. Certo, vi mancherà un po' di convinzione soprattutto per il fatto che non sarete particolarmente soddisfatti degli eventi o delle situazioni, ma a cosa serve innervosirsi? In amore non sarà un mercoledì facile: se qualcuno di voi stesse attraversando un periodo di crisi affettiva, avvertirà ancora più acutamente la distanza che lo separa dalla persona amata. Single, potrebbe essere un po' nervosa questa giornata a causa di una forma fisica poco brillante, e poi anche per il quadro astrale non troppo favorevole.

Nonostante ciò, sensibilità e chiarezza d'idee vi aiuteranno a superare qualunque problema. Nel lavoro infine, la vita vi sorriderà sepur in parte. Questo non significa libertà d'azione, assolutamente: sconsigliato tirare la corda più di tanto, specialmente nelle questioni finanziarie. Attenti comunque al denaro in uscita.

Oroscopo e stelle di mercoledì 20 gennaio

Cancro: ★★★★. Le previsioni zodiacali del giorno preannunciano questa parte della settimana in linea con la normale quotidianità. Visto l'attuale cielo astrologico, alcuni problemi (i soliti che ben conoscete!) continueranno a complicare la giornata: tranquilli, alla fine riuscirete a trovare la giusta soluzione o almeno a mitigare gli affanni. In amore invece, a dispetto di astri non troppo di parte, tutto filerà "liscio come l'olio".

Vi sentirete particolarmente vicini ai vostri familiari mostrandovi volentieri molto protettivi nei loro confronti. Questo stato di cose farà bene a tutti, soprattutto alla persona che sapete. Una situazione già in corso potrebbe subire un inatteso cambio di rotta, anche se di poco conto: fidatevi del vostro buon senso o di quello che la mente vi suggerirà. Single, i rapporti sentimentali ritroveranno finalmente lo smalto dei tempi migliori. Soprattutto i più giovani riempiranno i loro telefoni di numeri e di appuntamenti. Nel lavoro, avrete voglia più che mai di impegnarvi e di porre le basi per un futuro degno di tal nome: pronti ad assumere le responsabilità delle vostre scelte? Presto vedrete i frutti del vostro lavoro.

Leone: ★★★★. Le stelle annunciano un periodo discreto, pur con una quotidianità sottoposta ad immancabili alti e bassi.

Qualcuno tra voi finalmente troverà del tempo da sfruttare nelle cose che più interessano. La giornata, parlando in generale, sarà rallegrata dalla presenza del Sole in Acquario, per voi del segno speculare positivo al 65%. La stella della Terra con i suoi influssi favorevoli aiuterà ad inventarsi qualcosa di divertente da fare, qualcosa di originale ed unico da proporre alle persone che amate oppure allo scopo di fare nuove esperienze. Single, gli amici vi cercheranno numerosi e voi sereni, ottimisti e più comunicativi del solito, sarete decisi a sfruttare al meglio questo giorno. Non rimarrete delusi: vivrete con passione alcuni momenti ricevendo dimostrazioni d'affetto da chi mai ve lo sareste aspettato. Nel lavoro infine, riceverete un aiuto inaspettato, il che faciliterà il completamento di eventuali progetti professionali aperti.

La situazione sarà facilmente risolvibile con un po' di impegno, non solo da parte. Sarà nel vostro interesse dirigere o fare in modo che tutti seguano il vostro esempio. Presto giungerà una soluzione.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 20 gennaio, prevede che partirà e chiuderà in modo abbastanza anonimo questo vostro giorno di metà settimana. Tranquilli, c'è chi sta peggio! Inizialmente però dovete stare un po' sul chi va là, solo così potete sperare di passare il periodo senza troppe difficoltà. La presenza del partner vi renderà più che mai ricettivi alle magiche vibrazioni dell’amore. Sarete comprensivi e teneri con le persone amate e le vostre giornate inizieranno a prendere una piega molto divertente e stimolante. Siate capaci di godere anche al solo piacere di stare con la persona che avete vicino e soprattutto nel cuore.

Single, sarà per voi un buon mercoledì grazie alle discrete influenze astrali generate da Nettuno in Pesci. In generale, sarete di ottimo umore riuscendo a trasmettere felicità e benevolenza a tutti quelli che vi stanno a cuore. Nel lavoro, per chiudere, nuove e stimolanti conoscenze vi distrarranno dai problemi di sempre aprendo ampi orizzonti, sicuramente utili nella vostra attività.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 20 gennaio.