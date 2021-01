L'Oroscopo di domani 25 gennaio anticipa che tipo di giornata sarà sul piano astrologico. Le previsioni zodiacali del giorno sono pronte a scommettere sulla buona riuscita di molte situazioni d'amore e nel lavoro. In analisi in questo contesto è esclusiva per i primi sei segni dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra le tante novità astrologiche in arrivo in questo inizio di settimana, quella maggiormente positiva sarà l'ingresso della Luna in Cancro, transito in programma a fine pomeriggio.

Le previsioni astrologiche del 25 gennaio mettono in risalto le ottime performance in campo sentimentale, ma anche in parte nel lavoro, per coloro nativi del Cancro, segno considerato meritevolmente al "top del giorno".

Il periodo si annuncia molto fortunato anche per l'Ariete e i Gemelli, in questo frangente meritatamente sottoscritti con cinque ottime stelline indicative dei periodi di buona fortuna.

Invece a essere rallentati da dissonanze astrali, secondo quanto messo in chiaro nelle previsioni astrali di lunedì, sono i nativi della Vergine. La parola d'ordine in questo caso, per la maggioranza dei nativi nel suddetto segno rilevato in difficoltà, dovrà essere "disimpegno": è vietato impelagarsi in situazioni critiche.

Previsioni zodiacali 25 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 25 gennaio al segno dell'Ariete indica un lunedì senz'altro molto positivo da vivere. Potrete valorizzare o riscoprire le vostre capacità e magari esprimere finalmente tutte quelle emozioni tenute forse un po' represse in un angolino della mente.

In questo caso le previsioni del giorno invogliano a giocare il tutto per tutto. Il vostro innato senso alla tranquillità creerà un alone di armonia intorno a voi, che affascinerà e renderà serena la vostra famiglia. È il momento di coccolare la vostra metà, rendendola così soddisfatta e piena di gioia. Potrete contare su una comunicazione quanto mai efficace e su un'identità di vedute assai simili tra voi e il partner.

Single, se aveste voglia di conoscere una persona speciale, sfruttate questo giorno così allegro e pieno di aspettative perché non avrete certo delusioni. Nel lavoro, con il vostro entusiasmo e con l'ottimismo che vi accompagna in questi giorni riuscirete a districarvi anche nelle situazioni più impegnative.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì indicano che sarete carichi di tanta buona energia positiva.

Questa giornata inizialmente potrebbe rivelarsi un po' spenta. Rallegratela con qualche trovata divertente da mettere in gioco con amici, partner o con chi vi pare. In difficoltà intanto alcuni di voi appartenenti a quelli che non sopportano le situazioni ripetitive. Saprete trasmettere una grande vitalità al vostro rapporto di coppia, incoraggiando così anche la partecipazione del partner. Single, se l’arte della conquista è stata sempre il vostro punto di forza, fatene largo uso in questi prossimi giorni. Qualcuno tra voi, recentemente impegnato a fare qualcosa di importante, potrebbe accusare abbastanza stanchezza specialmente a livello fisico. Nel lavoro, la vostra ripresa sarà attiva su tutti i fronti. Potrete guardarvi intorno e decidere liberamente cosa fare del vostro futuro.

Niente e nessuno vi potrà fermare ed otterrete esattamente ciò che desiderate.

Gemelli: ★★★★★. Partirà con una bella spinta propulsiva in amore questo inizio settimana. Saranno favoriti in modo quasi perfetto oltre ai sentimenti in generale, anche le vicissitudini legate alla famiglia o alle amicizie strette. Se programmerete bene il periodo riuscendo a cogliere il senso dei problemi, sarete a metà dell'opera. In amore, la Luna amica porterà una ventata di romanticismo nella vostra giornata, firmando così una fase di novità, trasformazione e scelte positive soprattutto nella coppia. In generale questo lunedì a parlare saranno soprattutto le emozioni, l'attrazione e le carezze fatte con gli sguardi. In tanti vivrete un momento magnifico, perfetto quasi in tutto.

Single, non male il settore sentimentale: assistiti da Venere sarete gratificati da una schiera di corteggiatori. Paradossalmente, la troppa scelta potrebbe mettervi un po' in imbarazzo: abbiate calma. Nel lavoro è un giorno ottimo per quanto riguarda le vostre aspettative professionali. Come sempre dimostrerete di essere persone affidabili, serie, produttive e puntuali.

Oroscopo e stelle di lunedì 25 gennaio

Cancro: 'top del giorno'. Potrebbe essere un lunedì a dir poco fantastico. Diciamo pure che sarà così sin dal mattino. La mente sarà libera, il cuore leggero e vi sentirete come sospesi da terra, felici come non mai. In amore, questa giornata di inizio settimana vi piacerà tantissimo perché la Luna entrerà nel segno. Ritroverete un buon equilibrio, tanta armonia ed una buona complicità con il partner.

Grazie agli influssi astrali più che positivi, tutto filerà via liscio con tanto di gradevole sorpresa. Single, chi dovesse iniziare una nuova storia avrà qualche insicurezza alle prime battute, poi però riuscirà ad apprezzare i frutti nel tempo. Vi attende un rapporto sicuramente molto piacevole e più spensierato del precedente. Nel lavoro, avrete l'occasione giusta per dimostrare le vostre capacita professionali. Vedrete realizzarsi le vostre idee più geniali e avrete l'energia giusta per favorire eventuali cambiamenti.

Leone: ★★★★. Vi sentirete aperti e sereni, pronti a cogliere nuove occasioni in campo sentimentale che certamente vi si presenteranno. Questa sarà una giornata felice soprattutto per coloro che sono stabilmente in coppia. Molti nativi saranno soddisfatti di come andranno le cose nel rapporto.

L'oroscopo altresì vede la fine della serata con buone possibilità che questa possa regalare qualche soddisfazione a livello passionale. Single, in amore la situazione potrebbe tornare a vostro favore a breve. Nel frattempo rimanete vigili ed osservate con attenzione le mosse della persona che vi interessa. In questo modo, quando arriverà il momento propizio, saprete come muovervi senza timori. Nel lavoro con la Luna amica riuscite ad essere più precisi, pratici ed organizzati. Se avete una libera professione badate alle vostre posizioni, consolidatele con una condotta vivace e determinata. Fate molta attenzione ai dettagli burocratici e fiscali.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 25 gennaio, preannuncia l'arrivo un periodo negativo.

Ebbene si, almeno questo è quanto trapelato dalle stelle: la giornata di partenza della nuova settimana potrebbe essere abbastanza difficile da sbarcare soprattutto in campo interpersonale. In amore vorrete più conferme e sarete impazienti. Non è il caso di tenersi ancora dentro quel dubbio (che sapete) che ultimamente vi assale con costanza. Affrontate direttamente il partner o la persona interessata senza timore. Non arrabbiatevi se da parte di quest'ultimo dovessero eventualmente arrivare critiche o rimbrotti vari nei vostri confronti. Single, la forma non sarà al massimo in questo periodo, cercate allora di condurre una vita il più possibile regolare. Concedetevi tutte le ore di sonno che il vostro corpo vi chiederà, in modo da reggere alla fatica quotidiana e recuperare più energia.

Nel lavoro sarà un giorno fatto di alti e bassi, quindi siate prudenti nel lavoro e negli affari. Tenete sotto controllo le spese e gli investimenti perché le brutte soprese potrebbero essere in agguato.

