L'Oroscopo di domani 29 gennaio è pronto a valutare i settori della vita legati all'amore e al lavoro. In primo piano la parte finale della settimana in relazione ai segni dello zodiaco. In primissimo piano come sempre, l'amore e al lavoro: pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle il prossimo venerdì? Ebbene, la giornata si presume possa essere molto positiva per gli amici nativi in Ariete, Leone e Vergine, favoriti alla grande dalla Luna in Leone. Pochi gli altri segni potenzialmente in grado di reggere il passo con i predetti segni: uno su tutti, il Toro, segno che andremo a svelare tra poco.

Andiamo ai dettagli approfondendo le previsioni astrologiche del 29 gennaio, segno per segno.

Previsioni zodiacali 29 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 29 gennaio al segno dell'Ariete in campo amoroso indica che tutto o quasi procederà al meglio. Starete bene insieme alla persona amata, con la quale condividerete dei momenti decisamente da ricordare. L'atmosfera che si respirerà tra voi e la dolce metà sarà serena, adatta per favorire un dialogo aperto o per sgombrare definitivamente eventuali equivoci che si erano creati nei giorni scorsi. Single, la Luna amica proteggerà la vostra vita e le relazioni con gli amici, amplierà i consensi da parte di persone che stimate e che vi stimano. Nel lavoro, sfruttate come meglio potete questo giorno, perché avrete la Luna a favore: l'Astro della Terra farà di tutto per compiacere regalando un bel venerdì.

Nelle faccende pratiche e finanziarie dovrete solamente allungare una mano per raccogliere ciò che avete seminato.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì preannunciano che ci saranno dei piacevoli scossoni in amore per alcuni di voi, grazie a degli influssi armonici e potenti di Marte e di Urano. Un po' di brio potrebbe far ripartire quelle storie d'amore che malauguratamente si stessero arenando, riportando molti del segno a provare brividi inattesi e molto intensi.

Single, in questa giornata avrete modo di approfondire e migliorare i rapporti a scopo sentimentale con le persone che interessano. Ultimamente non avete avuto modo di conoscere bene una persona che, per un motivo o per l'altro vi ritroverete accanto nei prossimi giorni. Nel lavoro, tenete la testa sulle spalle e guardate davanti a voi senza abbassare lo sguardo.

Siete consapevoli dei traguardi che potete raggiungere, grazie soprattutto alla vostra tenacia e determinazione.

Gemelli: ★★★. In arrivo piccole crisi a sfondo sentimentale. In amore infatti, sarà una giornata complessa dal punto di vista astrale, con difficoltà nei rapporti interpersonali. Qualcuno che vi sta vicino penserà più a se stesso anziché preoccuparsi delle vostre esigenze. Siete arrivati ad un punto dove vorreste solo staccare la spina per un attimo ed avere tempo per voi, per riflettere su quali saranno i progetti di coppia per il futuro. Single, con la testa agitata e la mente confusa non sarà facile capire quale direzione prendere. Occorrerà così fare una piccola pausa, per capire ciò che si desidera fare davvero. Nel lavoro, disattenzioni e distrazioni saranno all'ordine del giorno per colpa di astri difficili.

Dovete stare sempre con gli occhi ben aperti: non perdetevi in chiacchiere! Intanto, se steste cercando di cambiare mansione oppure di trasferirvi in altra sede non dovete mollare.

Oroscopo e stelle di venerdì 29 gennaio

Cancro: ★★★★. La giornata si prospetta effervescente ed anche abbastanza piacevole. In amore potete guardare al futuro con serenità: fate pure qualche progetto importante, magari che possa darvi modo di far ripartire alla grande la vostra vita di coppia. Guardate con fiducia a questo momento, sarà allietato senz'altro da una buona intesa oppure da una intrigante attrazione. Single, disponibili ed amabili, saprete dare aiuto a chi ne avrà bisogno. Sembra che il vento stia girando a vostro favore e nuovi incontri potrebbero esserci all’orizzonte, potreste essere davvero sorpresi di conoscere delle persone con le quali andrete d’amore e d’accordo.

Nel lavoro, i contatti con colleghi lontani vi favoriranno e se state fiutando delle strade inesplorate avrete sicuramente successo.

Leone: ★★★★★. In amore, non sbaglierete una mossa! Date pure ascolto all'intuito, senz'altro passerete più tempo in compagnia della vostra dolce metà. Se riuscirete ad essere veramente voi stessi, Venere vi ricambierà con una serata incandescente con il vostro partner. Puntate sugli interessi comuni per dare nuovo sprint al rapporto di coppia, spingendovi in ambienti culturali e sociali diversi dal solito. Single, avrete un netto miglioramento di umore e di situazione grazie gli aspetti astrali che vi renderanno positivi, in questo giorno si dissolveranno rapidamente tutti i brutti pensieri, restituendo tutta la serenità perduta.

Nel lavoro, sarà un buon giorno, perché avrete le idee molto chiare su ciò che vorrete fare e su come fare per ottenerle. Delle ottime intuizioni permetteranno di cogliere al volo interessanti e gratificanti opportunità professionali.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 29 gennaio, predice buone notizie in arrivo. Pertanto si profila un ottimo periodo specie in campo sentimentale. Grazie alla simpatia ed alla comunicativa che vi contraddistinguono, il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile. Cercate di concedere più tempo all'amore, al fine di ritrovare quella complicità affettiva con il partner capace di rendere la vita meno dura. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi ispireranno a concentrarvi sulla ricerca delle cose essenziali.

Single, non avrete nessuna difficoltà a farvi apprezzare ed accettare da chi vi circonda. Avrete quindi la possibilità di giocare un ruolo di primo piano nel vostro ambiente abituale. Nel lavoro è il momento di agire. Si delineeranno particolari momenti (fortunati) per qualsiasi progetto professionale che avrete in cantiere.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.