L'Oroscopo di domani 6 gennaio è pronto a dire la sua in merito alla giornata dedicata alla festa dell'Epifania. Ansiosi di sapere cosa porterà di buono l'Astrologia al proprio segno di nascita? Togliamo subito eventuali dubbi su questo mercoledì anticipando qualcosa in merito alla situazione astrologica generale. Ad avere il sostegno degli astri saranno soprattutto coloro nati sotto al segno del Cancro, favoriti in amore e considerati al "top del giorno". Altresì, a poter contare su astri davvero performanti saranno anche gli amici Ariete, Bilancia e Scorpione indicati in ottima giornata, nel contesto sottolineata dalle cinque stelline della buona sorte.

Si preannuncia una giornata abbastanza difficile invece, per i nativi del Toro. Il generoso segno di Terra dovrà sostenere i flussi negativi generati da Giove, Mercurio, Plutone e Saturno in quadratura a Urano e, a fine giornata, a Marte nel segno.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di mercoledì segno per segno.

La classifica di mercoledì 6 gennaio

Le stelle hanno emesso il proprio verdetto in merito all'andamento del giorno della Befana. Per capire quali segni andranno incontro a situazioni favorevoli e quali, invece, vivranno un periodo poco positivo basterà consultare la classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 6 gennaio. Curiosi di scoprire quale posizione è stata assegnata dagli astri al simbolo astrale presente nel proprio Tema Natale?

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

1° posto - " Top del giorno ": Cancro ;

- " ": ; 2° posto - ★★★★★: Ariete, Bilancia, Scorpione;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Leone, Capricorno, Pesci;

4° posto - ★★★: Vergine, Acquario;

5° posto - ★★: Toro, Sagittario.

♈ Ariete: cinque stelle, giornata molto positiva

L'oroscopo del 6 gennaio al segno dell'Ariete predice un giorno molto positivo, in questo contesto considerato a cinque stelle.

In merito ai sentimenti, se avete un rapporto che ormai dura da tanto tempo, questo mercoledì potrebbe essere l’occasione giusta per ravvivare la fiamma della passione. Sarà una giornata dove l'armonia e l'equilibrio nella coppia non mancheranno. Sarà davvero la volta buona per far riesplodere la passione? Certo che si: una grandissima voglia d'amare e di essere ricambiati è già pronta a farsi strada nel vostro cuore.

Single, molto indicata una eventuale apertura verso nuovi interessi o programmi stuzzicanti. In alcuni casi potrebbe essere il giorno ideale per contattare persone lontane, oppure aprirsi a nuove conoscenze. Non mancheranno occasioni da sfruttare in amore soprattutto ai più giovani come anche a coloro meno giovani: i mezzani potrebbero avere una marcia in meno... Nel lavoro invece, la giornata soddisferà appieno le aspettative. La Luna, amica del segno, regalerà tanto buonumore e una bella trovata che vi varrà consensi e simpatie nel vostro ambiente abituale.

♉ Toro: Urano e Marte sotto quadratura da Saturno

Al rallentatore questo mercoledì a causa di Saturno in quadratura prima a Urano e poi, nel finale di serata, anche a Marte in entrata nel segno.

Riguardo il comparto affettivo, Mercurio e Marte non vi faranno mancare qualche lite nella vita di coppia. Calma: qualsiasi pretesto potrà essere utile per mantenere vivo il rapporto oppure per conoscere meglio le esigenze della persona che vi sta accanto. Single, il vostro umore potrebbe non essere dei migliori in questi giorni. Tale stato potrebbe incupire ancora di più l'atmosfera domestica: se non sarete abbastanza elastici e tolleranti questo provocherà disagi a voi e di riflesso anche ai vostri familiari. Il riposo, come anche il fatto di evitare semplicemente di non trovarsi sempre in contrasto con le persone, sarà un ottimo metodo per rilassare corpo e mente. Cercate di fare il punto della situazione e magari distendere un po' i nervi.

Per il lavoro, avrete bisogno di attenzione e concentrazione per evitare di gettare al vento le belle occasioni che presto vi saranno offerte. Le stelle raccomandano di avere tanta pazienza.

♊ Gemelli: ottimo inizio giornata, meno la fine

Giornata di metà settimana valutata discreta, ottima soprattutto nella parte iniziale e un po' meno nella fase finale. In amore, la situazione astrale del vostro segno vi permetterà di guardare ogni cosa in maniera discretamente positiva, forse anche con una rinnovata fiducia nella vita di coppia. Quindi, mantenete uno stile di vita adatto alle vostre esigenze focalizzando la vostra attenzione sugli obiettivi principali. Solo così tutto sarà perfetto e magari avrete in cambio anche qualche buona soddisfazione.

Single, si respira un clima astrale positivo e decisamente in fermento. In più di qualche caso potrete rispolverare il piacere di dedicarvi agli hobby preferiti oppure organizzare qualcosa da mettere in pratica non appena questo "periodaccio" sarà passato. Nel lavoro, sarete molto responsabili nello svolgere una mansione che vi è stata affidata da poco (o lo sarà), portandola a termine con successo. In arrivo note di merito ed elogi da colleghi e superiori.

♋ Cancro: energie da sfruttare in amore

Questo mercoledì in amore si vola grazie a nuove energie da sfruttare, non solo nei sentimenti. Dunque, periodo ampiamente positivo nei sentimenti, così come nelle amicizie o in famiglia. Questa parte della settimana avrà i colori della "top del giorno" risultando in grande stile già dalla prima mattinata.

Per i sentimenti, le cose andranno molto bene: non avrete le solite ansie per il futuro. Questo sarà chiaramente un buon momento per la costruzione e per i progetti di coppia. La vostra indiscutibile propensione all’amore porterà passione nella vita amorosa e il rapporto sarà felice e spensierato. Per molti è giunta l’ora di approfittare del momento per godersi un po' di meritata serenità. Single, questioni sentimentali andranno lentamente evolvendo a vostro favore. Sempre utili le amicizie e non solo sul lato sentimentale: potranno interessare tutto ciò che avete da risolvere in questo momento. Per le attività di lavoro, una splendida volta celeste regalerà una giornata stimolante, ricca di sorprese, di propositi costruttivi e incontri inaspettati utili per il futuro.

Così, qualunque cosa farete vi metterà in luce con i superiori.

♌ Leone: periodo normale, sostenibile

Il prossimo mercoledì andrà abbastanza bene per voi del segno. In questo caso il periodo è previsto in gran parte normale e decisamente sostenibile. In amore, sarà la giornata giusta per proporre al vostro partner un nuovo progetto in comune, magari quello a cui state riflettendo da tempo. Gli astri daranno modo di vivere momenti magici con le persone amate mettendovi in condizione di essere vitali e sereni. Single, la Luna in Bilancia garantirà il buonumore ed una vita sociale giocosa ed effervescente. Si prevedono scambi d'idee brillanti, incentrati su tematiche d'ampio spessore. In coppia, se servisse, provate pure caute manovre di riavvicinamento, magari facendo leva sulla simpatia e su un pizzico di faccia tosta: vedrete, andrà benissimo.

In merito al comparto lavorativo, i progetti che avete per questa giornata potrebbero essere rivalutati sotto altri punti di vista, quindi meglio crearsi una via di uscita. Le alternative dovranno essere robuste, non dei semplici ripieghi!

♍ Vergine: no a inutili discussioni!

Più che mai mercoledì dovrete essere riservati per non fomentare inutili discussioni. Oppure non dare spago a chi non vi sta particolarmente simpatico. Ovviamente, non tutti sopportano il vostro modo di fare, per questo sarete dei facili bersagli. In campo sentimentale, se non volete rovinare l'armonia del rapporto di coppia, siate più comprensivi nei confronti del partner. Ciò non significa che dovrete essere sempre d'accordo con lui, ma almeno cercate di ascoltarlo e fatelo partecipe della vostra vita.

Single, nei momenti no o se un progetto dovesse sfuggire di mano, contate sulla famiglia affettuosa e disponibile, ma soprattutto sulla vostra forza interiore. L'antidoto allo stress è l'affetto delle persone care, che vi circondano di premure e soprattutto vi nutrono della loro energia. Nel lavoro, mercoledì abbastanza noioso: non mancheranno in questo caso i soliti ostacoli e le idee che avrete non saranno molto chiare. Tirate il freno a mano, fate mente locale, reagite: vedrete che arriveranno i suggerimenti giusti. Le piccole difficoltà pratiche vanno affrontate con un'azione decisa e strategica.

♎ Bilancia: giornata perfetta, da gustare!

★★★★★. L'oroscopo di mercoledì invita a prepararsi per gustare una giornata perfetta, positiva quasi in tutto.

Il periodo certamente risulterà ottimo soprattutto nei riguardi dei rapporti interpersonali. In amore, ottime prospettive, condite da momenti gratificanti. Vi piacerà molto stare a casa la sera, senz'altro in compagnia del vostro partner. Alcuni di voi potranno sperimentare nuove tecniche amorose in grado di aumentare passione e feeling nel rapporto. Single, periodo giusto per osare: provateci! Volendo, battete pure sentieri nuovi, soprattutto se voleste ampliare il vostro giro di conoscenze a livello di amicizie oppure iniziare un'avventura "mordi e fuggi". Per il lavoro, quasi sicuramente sarà una giornata eccezionale. Potrete dare libero sfogo alle vostre idee avendo la strada davanti a voi spianata da eventuali intoppi.

♏ Scorpione: molto bene affetti e sentimenti

Gran parte della giornata di metà settimana evolverà molto bene, soprattutto in campo affettivo/sentimentale. In amore infatti, sarete ben motivati e gioirete per il percorso intrapreso con lui/lei e anche per i successi ultimamente ottenuti insieme. Comunque, non scoraggiatevi se dall’altra parte non dovesse esserci molto entusiasmo, anzi, sappiate essere coinvolgenti. Single, la fortuna vi supporta: se non sarete troppo remissivi le occasioni vi offriranno ciò che volete, ovviamente su di un bel piatto d’argento. Qualcuno riuscirà a rimettere in sesto una situazione difficile che vi voleva in netto svantaggio. Nel lavoro, pronti a cogliere un'occasione? Serviranno capacità organizzative ed efficienza: ottime chance per le cose cui aspirate maggiormente.

♐ Sagittario: mercoledì all'insegna del 'ko'

Una giornata valutata con il "ko", dunque abbastanza inaspettata. A restarci male soprattutto i tanti amici del segno che non hanno avuto modo nei giorni scorsi di poter consultare l'oroscopo della settimana. In amore, forse sarebbe meglio agire poco, onde evitare ogni motivo di tensione con la persona amata. Soprattutto se in coppia, non sarà di certo il caso di complicarsi la vita con mosse avventate. Single, vi aspetta un periodo fatto di alti e bassi: diciamo che avrete solamente voglia di stare da soli e non vorrete avere a che fare con nessuno. Allora calma, aspettate che passi, magari facendo qualcosa di vostro gusto. Nel lavoro, per distrazione potreste commetterete una serie di inspiegabili errori: attenti, potreste rischiare un richiamo ufficiale.

♑ Capricorno: discreto centro settimana

Si prospetta per voi del segno un giorno discreto, a tutto tondo con la parte centrale della corrente settimana. In amore, l'affetto del partner, specialmente in serata, vi farà dimenticare tutte le frustrazioni e le difficoltà avute durante la giornata. Se dovessero esserci piccole incomprensioni, non alteratevi, soprassedete con un bacio e un sorriso: funziona sempre! Single, sarete un po' stanchi e non avrete voglia di fare niente: come biasimarvi? Per questo, le previsioni del giorno invitano al relax e alla calma. Riguardo il lavoro intanto, tutto o quasi procede nella norma, anche se avrete voglia di cambiare qualcosa alla vostra routine. Qualcuno tra voi potrebbe essere in attesa di nuove occasioni per chiudere una parentesi e aprirne una nuova.

♒ Acquario: rimorsi, dubbi e incertezze

A causa di alcune situazioni cambiate rispetto ai giorni precedenti, qualcuno potrebbe avere strani rimorsi con dubbi e incertezze: prendetevi pure del tempo per riflettere. In amore, si annuncia un periodo frenetico, fatto di scelte importanti e grandi emozioni da gestire sapientemente, logicamente prima di essere condivise con chi si ama. L'invito e certamente quello di non dare per scontate certe cose, soprattutto in ambito di coppia. I sentimenti vanno coltivati sempre, altrimenti appassiscono e muoiono. A voi single un consiglio spassionato: non sprecate energie, ma rilassatevi e riprendete fiato completamente prima di rimettervi in gioco. Per la parte relativa al lavoro, solo tutelando i propri interessi si riuscirà a stare sicuri. Soprattutto, cercando di evitare investimenti azzardati che, al momento, non fanno per voi.

♓ Pesci: nostalgia di qualcuno o per qualcosa

L'oroscopo di domani, mercoledì 6 gennaio, preannuncia una giornata normale per molti di voi nativi. Un turbamento generale potrebbe essere dovuto a fatto di avere un po' di nostalgia per qualcuno o qualcosa. In amore, vista la non eccelsa qualità del cielo astrologico, si consiglia di stare sereni. In ambito di coppia, cercate di tenere a bada la testardaggine o il nervosismo, soprattutto con l’intento di non incrinare la stabilità del rapporto. A soffrirne potrebbe essere in primis l’intesa, pronta a perdere colpi mostrando i segni del tempo. Single, concentrate al massimo le vostre energie prima di ricominciare con la ricerca dell'anima gemella. In primis, siate disponibili e coerenti con quanto da voi messo in programma. Nel lavoro, percepirete un po' di stanchezza, questo sì, ma i ritmi lenti della giornata vi culleranno piacevolmente fino a sera.