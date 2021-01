L'Oroscopo del 7 gennaio è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì. In primissimo piano i settori della vita inerenti l'amore con il lavoro, ovviamente messi in relazione alla giornata in analisi. Ad avere massima fortuna nel periodo lo Scorpione, segno al "top" del giorno. Il fortunato simbolo astrale di Acqua avrà il positivo supporto della Luna, in arrivo nel segno proprio questo giovedì. Curiosi di sapere cosa hanno in serbo gli astri ai rimanenti segni?

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana, per poi passare alle all'oroscopo di domani 7 gennaio valido per tutti e dodici i segni, dall'Ariete fino a Pesci.

La classifica di giovedì 7 gennaio

Le stelle hanno già dato il proprio benestare a quei (pochi) segni preventivati con massima fortuna, dunque al vertice della nostra classifica stelline quotidiana. In evidenza la giornata del 7 gennaio, analizzata in relazione ai dodici segni dello zodiaco. Ago della bilancia in fatto di positività o negatività, come al solito, la qualità delle effemeridi rilevate sul periodo in analisi, con in primissimo piano l'arrivo della Luna in Scorpione. A veleggiare ai primi posti della scaletta con le stelle quotidiane, oltre al già citato Scorpione primo in classifica, altri quattro segni che andremo immediatamente a svelare.

Il resoconto astrale dettagliato espresso dalle stelle segno per segno:

1° posto - Top del giorno: Scorpione ;

; 2° posto - ★★★★★: Ariete, Cancro, Bilancia, Sagittario;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Leone, Capricorno, Acquario;

4° posto - ★★★: Toro, Pesci;

5° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 7 gennaio: prima sestina

Ariete - L'oroscopo del giorno 7 gennaio predice che andrà molto bene questa parte della settimana, con un giovedì improntato al massimo della positività.

In amore, con l’aiuto della Luna in Scorpione, potrete ritrovare la gioia nelle piccole azioni del quotidiano. L'aiuto di Venere in Sagittario, altresì, vi farà sentire grati di aver incontrato la persona che rispecchia quelle caratteristiche che avete sempre cercato. Single, sarà una giornata frizzante e ricca di novità. I rapporti con gli altri saranno buoni, soprattutto perché sarete affascinanti e spigliati, tali da poter conquistare o riconquistare chiunque.

Quindi aspettatevi delle sorprese in arrivo, magari con una dichiarazione in piena regola via chat o attraverso un romantico messaggio. Nel lavoro sarete brillanti e ricchi di buoni propositi e non vi farete sfuggire nessuna occasione. Avrete la possibilità di alimentare le vostre entrate, senz'altro vivendo al meglio la giornata.

Toro - La giornata di giovedì è stata giudicata dagli astri con il simbolo del sottotono, quindi momento decisamente piatto.

Sappiate che nelle giornate del 6, 7 e 8 gennaio non rientrerete nelle grazie della persona amata, portate pazienza. In amore, parlando in generale, sarete abbastanza rilassati e questo vi consentirà di andare d'accordo quasi con tutti, sia in casa che fuori. Cercate il dialogo e siate disponibili ad ascoltare tutto quello che avranno da dire gli altri: in caso di critiche accettatele, con la promessa di rimediare alle mancanze. Single, dopo l'intenso periodo che state vivendo sarete giù di tono e non avrete voglia di fare niente: la causa? Diversi movimenti planetari non proprio di parte. Restare in panciolle sul divano a casa, magari a guardare un film, potrà essere per voi una valida soluzione per affrontare questa giornata particolare. Nel lavoro dentro di voi si schiariranno quesiti e si delineeranno intuizioni o pensieri profondi.

Sarebbe meglio non svelare a nessuno i vostri progetti.

Gemelli - L'astrologia annuncia un periodo stabile e abbastanza sereno per gran parte di voi del segno. In amore sarà una giornata in compagnia di astri generosi: i buoni influssi invoglieranno a cercare nuove attività o passatempi estranei alle vostre abitudini. In parte vi sentirete affascinati da tutto ciò che esula dalla vostra quotidianità: potreste essere insolitamente euforici e dinamici. Ci sono delle novità in arrivo per alcune coppie, anche di lungo corso: se belle o brutte dipenderà solo ed esclusivamente dai singoli individui. Single, il vostro fiuto sarà infallibile più che mai. Fidatevi del vostro istinto di giudicare le persone che incontrerete in questo giorno e, se fosse il caso, godete del tempo insieme a loro.

Nel lavoro sarete portati a effettuare delle piccole metamorfosi. Non vi farete vincere dagli istinti e cercherete di reggere ai vari impegni. Una migliore qualità di vita incoraggerà investimenti di natura finanziaria.

Cancro - La giornata di giovedì prevede che possa partire in tutta tranquillità il periodo per voi nativi. Dal carattere puntiglioso su tutto e sempre pronti a usare davvero il "bilancino", in molti vi lascerete un po' cullare dal periodo. In amore la vita di coppia non presenterà particolari sorprese e le cose procederanno tranquillamente in un'atmosfera di grande armonia. Dunque la giornata potrebbe risultare perfetta per dedicare del tempo alle cose che piacciono di più: nel frangente potrebbero arrivare gradevoli sorprese, qualcuna decisamente inaspettata.

Single, riuscirete a vincere la timidezza per conquistare chi vi sta a cuore? Sfoderate un po' d'intraprendenza unendo il tutto alle vostre magiche arti di seduzione e il gioco sarà fatto: chi sapete cadrà sicuramente ai vostri piedi! Nel lavoro anche nelle faccende pratiche ve la caverete egregiamente: v'impegnerete in modo costante, intenzionati a badare al sodo. Buttatevi pure a capo fitto nelle cose e taglierete i traguardi che volete.

Leone - L'oroscopo del 7 gennaio prevede una giornata abbastanza soddisfacente per la maggior parte di voi del segno. In base all'astrologia del periodo, si prevede un aumento della passionalità nei rapporti amorosi, il tutto avvolto in una atmosfera davvero intrigante. In amore, perciò, saranno poche le parole pronunciate a vantaggio di emozioni fatte di sguardi, coccole, baci e carezze infinite.

Tra voi e il partner non serviranno discorsi: condividerete sogni e ideali capaci di farvi sentire sempre più vicini. Le stelle del periodo, sufficientemente favorevoli, illumineranno il vostro viso, facendovi mantenere il sorriso stampato sulle labbra per l’intera giornata. Single, tra amicizia e amore il passo potrebbe essere assai breve, se il cuore è libero e in cerca di compagnia guardatevi intorno: c'è già qualcuno che non ha occhi che per voi. Nel lavoro tutto andrà a gonfie vele, approfittate del momento per buttarvi alla grande su un nuovo progetto o per creare contatti da sviluppare prossimamente.

Vergine - Gli astri per questo giovedì preannunciano l'arrivo di un giorno sottolineato dal "ko". Dunque, la parte centrale della settimana è destinata al flop?

Non è detto. In amore, anche se non sarà una giornata facile soprattutto a causa del vostro temperamento eccessivamente reattivo, potreste avere difficoltà nella prima parte del periodo. In coppia poi, con la Luna fuori dai giochi, potreste mettere qualcosa in discussione: passato o presente, affetti o libertà. Vi sentirete a un incrocio e non saprete dove andare! C'è qualcosa che non va in famiglia? Tirate fuori eventuali "rospi", manifestate il vostro disagio o il vostro dissenso al partner, perché tacere non servirà a niente. Single, le stelle non faranno buon gioco, la mente sarà confusa da troppi stimoli e situazioni: sarà come un puzzle sconclusionato che non riuscite a mettere insieme. Non ci sarà nulla di fatto per voi, se non il rimanere da soli in compagnia di sogni e desideri.

Nel lavoro avrete tanti progetti in mente, ma non potrete farcela da soli: avete bisogno degli altri, anche se l'orgoglio v'impedirà di ammetterlo apertamente.

Oroscopo giovedì 7 gennaio: seconda sestina

Bilancia - In arrivo un giorno fantastico, a tutto tondo con la parte centrale della settimana. In amore le stelle saranno ben disposte a dare massimo aiuto: non avrete nulla di cui lamentarvi, anche perché alcune situazioni in atto, o nascenti, favoriranno un'intesa mentale ed emotiva ad alti livelli. In amore, dunque, campo libero alle novità: la Luna nel segno dello Scorpione, in ottimo sestile a Venere, porterà repentini cambiamenti di scena nella vostra vita sentimentale, rendendo la giornata eccitante e piacevole. Pronti ad accettare (eventualmente) anche l’imprevisto?

Single, vi sentirete molto capricciosi e pretenderete troppo dalle persone che eventualmente potrebbero corteggiarvi: calma! Nel lavoro chiuderete una questione che vi ha dato del filo da torcere in passato e ne uscirete vittoriosi a testa alta: finalmente, dopo tanta fatica...

Scorpione - L'oroscopo in questa parte della settimana presume possa essere davvero la vostra "top del giorno", senz'altro favorita dall'ingresso della Luna nel segno. A fronte di ciò, le previsioni astrologiche del giorno indicano buone nuove in arrivo e abbastanza fortuna da riempire il vostro cuore di felicità. In amore pronti ad andare a gonfie vele? Certo che sì, soprattutto in coppia vi attende una giornata magnifica, a patto di non cadere in fallo su quelle cose che conoscete bene.

Se single e innamorati, ma non sapete come fare per mettere in chiaro i vostri sentimenti, gli astri del giorno consigliano di puntare tutto sulla sorpresa: ditelo con un "ti amo!" e poi succeda quel che succeda. Nel lavoro la vostra attività quotidiana sarà ben protetta dagli attuali transiti astrali: chi di voi è indipendente potrà raccogliere tangibili soddisfazioni. Chi invece è sotto contratto si troverà a subire rallentamenti per questioni familiari, il che richiederà tutta la vostra attenzione.

Sagittario - Il prossimo giovedì partirà davvero con un'invidiabile sprint per voi del segno. In amore avrete energia da vendere e una grande voglia di fare, ed è questo che più apprezzeranno le persone che avete al vostro fianco. Per alcuni di voi si delineerà la possibilità di un legame nuovo, potenzialmente trasgressivo: fate vobis!

Single, spezzate la solita routine andando a pranzo o cena fuori non appena il periodo lo permetterà: forse farete un incontro molto interessante. Le previsioni del giorno, visto il momento, invitano ad approfittare di questa grossa opportunità offerta dagli astri, senza pensare troppo: o la va, o la spacca! Nel lavoro, infine, dimostratevi maggiormente flessibili e aperti alle novità, se non volete avere problemi. Parte delle attuali difficoltà si risolveranno molto presto, abbiate pazienza.

Capricorno - Giornata di centro settimana valutata poco positiva ma, nel contempo, altrettanto poco negativa: insomma, una via di mezzo accettabile. In amore la vita di coppia potrebbe risentire di una fase critica: è possibile che emergano problemi taciuti da tempo. Attenzione se avete in corso una storia parallela (ci siamo capiti, vero?). Senz'altro con un po' di malizia e seduzione riuscirete a riaccendere il desiderio di chi vi sta vicino. Single, voialtri non dovete aspettare che sia lui o lei a fare la prima mossa: prendete voi l'iniziativa altrimenti finirete con l'invecchiare aspettando chissà cosa. Nel lavoro, se avete una libera professione, brillerete per la vostra intraprendenza e le vostre idee in futuro saranno vincenti. Se dipendenti metterete a punto una strategia, che vi porterà qualche piccola soddisfazione molto presto.

Acquario - Giovedì giornata quasi perfetta in molti comparti, ovviamente da prendere non in modo spensierato, sia chiaro. Secondo le previsioni per quanto riguarda l'amore, visto che non si possono fare delle lunghe passeggiate mano nella mano insieme alla persona amata, optate per l'ascolto della buona musica, ovviamente pensando a chi sapete. Trascorrerete così momenti di autentico relax: garantito il buon umore. In relazione agli affetti in generale, vi accorgerete che con un sorriso sincero stampato sulle labbra tutto diventerà più semplice. Single, il periodo si annuncia pieno di novità interessanti per molti di voi. Forse con l'aiuto delle stelle presto riuscirete a fare qualche bella conquista. Nel lavoro non lasciatevi influenzare da nessuno e non fatevi trascinare in imprese dai contorni incerti. Inviti da accettare al volo, anche se avrete scarso interesse per le nuove iniziative.

Pesci - L'oroscopo del 7 gennaio, viste le effemeridi sul comparto, prevede una giornata scarna, valutata con la spunta relativa ai momenti "sottotono". In amore potreste avere qualche problema, ma il partner sarà sempre presente e questo vi darà la forza necessaria per non arrendervi. Le predizioni giornaliere consigliano di rilassarsi e cercare di ritrovare quell'equilibrio mentale che ultimamente si è un po' perso. Single, nuvole grigie si prevedono nel vostro cielo, astri poco amichevoli sono pronti a mettere i bastoni tra le ruote e la buona intesa con la persona che sapete potrebbe incrinarsi in modo irrimediabile. Vi converrà essere cauti, qualunque sia la vostra personale situazione mentale o fisica. Nel lavoro non indugiate, non perdete tempo, rimboccatevi le maniche e dateci dentro, perché sarete favoriti quasi su tutta la linea.