Le previsioni dell'Oroscopo di venerdì 8 gennaio 2021 si apriranno con una delusione che potrebbe colpire i nati sotto il segno della Vergine, mentre per il segno dell'Acquario l'amore avrà un posto molto poco rilevante.

Sarà lo Scorpione il favorito di questa giornata per il settore sentimentale, ma il Cancro dovrà tralasciare per un momento gli affari di cuore per dedicarsi a quelli di stampo pecuniario. A seguire, l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

Tensioni per Toro

Ariete: avrete molta voglia di dedicarvi al partner e a relegare ogni faccenda lavorativa in un angolo. Ci sarà molta tenerezza a illuminare le vostre aspettative della serata, colma di carica erotica.

Toro: ci saranno delle tensioni in famiglia oppure all'interno della sfera sentimentale, e questa negatività potrebbe ripercuotersi sul vostro umore, già piuttosto sottotono, o comunque sul vostro rendimento lavorativo.

Gemelli: cominceranno alcune problematiche a livello burocratico per le quali dovrete mettere in atto tutte le vostre capacità di risoluzione. Al momento la fortuna potrebbe non darvi quegli influssi di cui potreste avere bisogno.

Cancro: pensare al lavoro dovrà essere la vostra priorità, specialmente se pensate agli affari che in questo periodo stanno presentandosi. Acquisirete una autostima maggiore, ma d'altro canto ci sarà anche più collaborazione.

Leone: ci sarà una attività molto intensa, ma che al tempo stesso vi darà parecchie soddisfazioni a livello economico.

Le amicizie saranno quelle con cui potrete parlare decisamente in modo più tranquillo.

Vergine: probabilmente riceverete una delusione, o se l'avete già provata sulla vostra pelle, ci sarà occasione di riprendersi, e anche abbastanza velocemente. Evitate di essere ancora più freddi nelle relazioni.

Bilancia in miglioramento

Bilancia: farete del vostro meglio sul lavoro, per poter riacquistare non solo autostima, ma anche la fiducia che recentemente è stata in ribasso.

Avrete sicuramente qualcuno che vi supporterà in una decisione difficile.

Scorpione: vivrete un periodo decisamente roseo in amore, tanto che ogni gelosia sparirà in men che non si dica. Una sorpresa al partner sarà ciò che ci vorrà per potenziare il vostro già enorme affiatamento.

Sagittario: sarà molto più semplice per voi e il partner cominciare a fare progetti in due, a organizzarvi al meglio per vivere delle serate all'insegna della spensieratezza.

La tenerezza la farà da padrone.

Capricorno: ciò che l'oroscopo prevede per questa giornata sarà una rimonta sul posto di lavoro, con tante situazioni non solo interessanti per le vostre finanze ma anche per stimolare la vostra mente.

Acquario: l'aspetto amoroso ora sta vivendo una fase di stallo molto persistente, ma d'altro canto non avrete molta fretta di “riavviarla”. Per i single sarà molto più piacevole non essere presi in considerazione.

Pesci: purtroppo questa scarsa considerazione dell'amore che avete in questo periodo si trasformerà in una forte incomprensione, difficile anche da placare. Non avrete però a che fare con gelosie e malumori troppo pesanti.