L'Oroscopo di domani 8 gennaio è arrivato, carico di novità a livello di transiti astrali. Sotto analisi nel contesto la giornata di venerdì, punto di confine tra la fine della settimana lavorativa e il primo giorno del nuovo weekend. Target delle previsioni di oggi, come sempre del resto, i settori della vita quotidiana legati all'amore e al lavoro. A portare buone notizie in campo sentimentale un evento molto amato in Astrologia, soprattutto da coloro con problematiche da risolvere a livello affettivo: l'ingresso di Venere in Capricorno. A dare speranza a chi ha difficoltà a livello economico o lavorativo intanto, un transito molto importante: l'arrivo di Mercurio in Acquario.

Indubbiamente, il segno super-favorito considerato al 'top del giorno' in questo caso è senz'altro il Capricorno, per via del movimento astrale citato in precedenza. Altresì, la giornata di venerdì si annuncia splendida, oltre che per il già citato Acquario, anche per Leone, Scorpione e Capricorno.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a decantare le previsioni astrologiche di venerdì segno per segno, dall'Ariete fino a Pesci.

La classifica stelline dell'8 gennaio

Mettiamo in evidenza, subito, quali saranno i segni appoggiati dagli astri in questa parte della settimana. In vetta alla classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 8 gennaio 2021 il favoloso segno del Capricorno: a portare tanta positività specialmente in campo sentimentale sarà, come già anticipato in apertura, l'ingresso del Pianeta Venere nel proprio comparto.

Al secondo posto intanto, ben quattro segni valutati alla pari con cinque stelle: Leone, Scorpione, Sagittario, Acquario. La terza posizione, quella relativa ai segni giudicati in periodo routinario, interessa Ariete, Cancro, Vergine e Bilancia. Quarto posto riservato a Toro e Gemelli, quest'oggi considerati in periodo 'sottotono'. Ultima posizione in classifica per gli amici Pesci: l'invito per quest'ultimi è sorridere consolandosi col fatto che la prossima volta non potrà che andare meglio.

Il resoconto astrale dettagliato espresso dalle stelline quotidiane:

1° posto - Top del giorno: Capricorno (Venere nel segno);

(Venere nel segno); 2° posto - ★★★★★: Leone, Scorpione, Sagittario, Acquario (Mercurio nel segno);

3° posto - ★★★★: Ariete, Cancro, Vergine, Bilancia;

4° posto - ★★★: Toro, Gemelli;

5° posto - ★★: Pesci.

Previsioni astrologiche del 8 gennaio: prima sestina

Ariete - Le stelle del giorno 8 gennaio promettono grande ottimismo, forte slancio e tanta disponibilità verso il campo degli affetti.

La giornata inizierà in maniera tranquilla e proseguirà sotto il segno della più totale complicità con il partner, il che vi farà sentire protetti e amati. In questa giornata potrete dedicare più tempo del solito a voi stessi, alla cura del vostro corpo nonché a riordinare la mente: nessuno vi disturberà. Le persone amate saranno in perfetta armonia con voi, perciò non potete pretendere compagnia migliore di quella che già avete. Nel lavoro, potrebbe essere in arrivo una ventata di rinnovamento, propizia per modificare qualcosa che avete a cuore. Magari anche per realizzare quei progetti che vi stanno a cuore.

Toro - Il prossimo di venerdì sarebbe meglio non tirare troppo la corda in ambito sentimentale. E' bene sapere che molte situazioni, se forzate, potrebbero avere una conclusione spiacevole.

Non peccate d'ingenuità nelle faccende personali, soprattutto in amore siate al massimo dolci e comprensivi, in primis con il partner. Vedrete che la vostra vita di coppia sarà molto più gratificante di quanto vi sareste aspettato. In questa giornata qualcuno potrebbe farvi arrabbiare ed alla fine potreste anche non reggere più. Se così fosse, lo scontro sarà inevitabile. Non è nemmeno detto che chi vi sta intorno riesca a trattenersi dal rinfacciare ciò che non va. Al lavoro non incaponitevi su determinati risultati che dovete raggiungere "a tutti i costi". Nel segreto del vostro cuore sapete benissimo che sono fuori dalla vostra portata.

Gemelli - Secondo quanto estrapolato dall'Astrologia sul segno, la Luna creerà malumore o intoppi, come corse stressanti, oggetti smarriti misteriosamente o situazioni non di vostro gradimento.

Sarà così difficile portare a termine le incombenze, soprattutto se le persone non vorranno collaborare. L'ironia sarà l'arma migliore per sdrammatizzare situazioni che, altrimenti, potrebbero diventare veramente pesanti. Mettete in pratica le vostre capacità diplomatiche, evitate scontri diretti, cercate validi compromessi e vedrete che vi risparmierete inutili battaglie. Se volete compiere un salto di qualità nel lavoro dovrete attenervi alla massima precisione, cosa che purtroppo, non vi riuscirà con facilità in questa giornata.

Cancro - Nella giornata di venerdì darete il meglio di voi per far funzionare un rapporto a cui tenete particolarmente. Questo vi permetterà di affrontare alcune situazioni in ambito di coppia con più consapevolezza.

In giornata potrebbe arrivare una svolta importante, forse l'attendevate da tempo. Qualche cambiamento poi, anche se non messo in programma, non potrà che giovare al vostro affiatamento. Se siete soli, avrete di che sentirvi soddisfatti specie se avete già in mente qualcosa da fare. Sfrutterete tutta la vostra forza di volontà per raggiungere l'obbiettivo. Il solo problema capace di rallentare gli intenti sarà il fatto che non avrete abbastanza ore nella vostra giornata da dedicare a tutto ciò che vorreste fare. Parlando in generale, non mancheranno opportunità per concludere dei buoni affari. Ottimo l'ambito lavorativo.

Leone - L'oroscopo del 8 gennaio prevede che con la persona amata andrà tutto a gonfie vele. Il cielo assicurerà tranquillità affettiva e limpidezza nel vostro cuore, soprattutto perché il buon umore e l'ottimismo contribuiranno al vostro benessere.

Abbandonatevi alla spontaneità o all'ipotesi di un cambiamento di prospettiva. Senza dubbio godete già di una bella capacità di espressione e sapete di essere affascinanti, quindi usate queste belle doti a vostro vantaggio, senza paura. Potrete sentirvi al riparo da scossoni e contrattempi. Poi, grazie all'Astro d'Argento, avrete carta bianca potendo cogliere al volo le buone occasioni. Da sfruttare il periodo per mettersi in buona luce con chi interessa o davvero conta.

Vergine - Gli astri per questo venerdì indicano che sarà una giornata molto particolare. Soprattutto in amore, sarete presi dalla passione e questo renderà vivo il vostro rapporto di coppia. Sarete molto vicini a realizzare qualcuno tra i sogni più importanti e questo porterà senz'altro una grande felicità interiore.

Vivaci e brillanti, emergerete nella cerchia dei vostri amici per fascino ed allegria. Tali qualità sapranno catturare la simpatia di tutti e, per alcuni, potrebbe verificarsi la sospirata realizzazione di un sogno o di un progetto. Nel lavoro, affronterete le diverse situazioni con energia. Se il vento poi dovesse soffiare propizio, sarete avvantaggiati dalla vostra innata determinazione. Per eventuali ostacoli troverete subito le strategie più adeguate per superarli in bellezza.

Oroscopo venerdì 8 gennaio: seconda sestina

Bilancia - Venerdì si prevede una buona giornata all'insegna della serenità e della voglia di fare. Secondo gli astri del giorno, per quanto riguarda l'amore, dovete rinunciate ad essere egoisti nella sfera affettiva, soprattutto siate il più possibile attenti ai desideri del partner.

Quando possibile, mettete le esigenze di chi amate prima delle vostre. Se riuscirete a fare ciò, avrete davanti a voi un periodo decisamente positivo. Pur avendo un buon rapporto di coppia, potreste sentirvi un po’ insoddisfatti del vostro attuale ménage. Cercate di rendere la vostra unione più viva o almeno più stimolante. Se siete ancora dei cuori solitari, ovviamente in cerca dell'anima gemella, sarete nuovamente alle prese con quella sotterranea irrequietezza sentimentale che di tanto in tanto riaffiora: stati d’animo difficili da spiegare... Nelle attività lavorative, raggiungerete gli obiettivi prefissati riacquistando fiducia

Scorpione - L'oroscopo in questa parte della settimana presume che le ventiquattr'ore di prossimo arrivo, coincidenti in calendario con la data del 8 gennaio, saranno speciali su molti fronti.

In amore, momenti di grande passione saranno all’ordine del giorno soprattutto per quelle coppie ben assortite: potrebbero rinnovarsi ardenti promesse fatte quel dì in merito all'amore eterno. Riceverete molte attenzioni, verrete ascoltati e coccolati dalla vostra metà, che vi ama alla follia ed è pronta a fare di tutto per la vostra felicità Attenzione, atmosfere coinvolgenti potrebbero suggestionare qualcuno di voi, trascinandolo verso un’avventura mozzafiato ma ad alto rischio! Se siete single, invece, nasceranno nuovi amori e, di conseguenza ci saranno smarrimenti improvvisi. Nel lavoro, se sarete costruttivi e pratici (come raramente vi accade), potreste raccogliere i frutti del vostro impegno. Dovrete solo mantenere un comportamento sereno.

Sagittario - Giornata buona, valutata nelle odierne previsioni come adatta per meditare o rilassarsi. In amore ci saranno dei momenti da trascorrere in assoluto relax, specialmente a sera. L'influsso degli astri sarà dalla vostra parte: sarete propensi a dimostrare emozioni che, solo fino a qualche giorno fa, tenevate nascoste. Finalmente farete felice il vostro partner. Single, dietro lo schermo di un computer siete diventati seduttori implacabili! Adesso è arrivato il momento di guardarsi attorno realmente: che ne direste di uscire fuori dal guscio ed affrontare la vita vera? Non è escluso che la vostra condizione possa subire un radicale mutamento (in meglio!): cercate di approfittare, questo potrebbe essere uno dei giorni più felici dell'anno.

Nel lavoro, la giornata solleciterà la vostra naturale creatività e intuizione. Avrete una gran voglia di combattere per ottenere ciò che vi preme: le stelle consigliano comunque di non strafare.

Capricorno - Si preannuncia un venerdì spettacolare in quasi tutti i campi. In amore, grazie a Venere in arrivo nel segno, è previsto uno splendido periodo valutato al 'top del giorno'. In tanti avrete solamente voglia di trascorrere del tempo con il vostro partner abituale, non avendo perciò bisogno di niente altro. Organizzate una cenetta mettendo senz'altro in preventivo un dopo-cena infuocato: divertitevi, finalmente potrete farlo! Sarà un periodo incantevole per coloro che sono veramente innamorati e ricambiati: l’intesa con la persona amata in certi momenti sarà invidiabile. Single, il vostro cielo sfumerà colori e vibrerà sensazioni: il sapore della nostalgia e il profumo di rimpianti vi invaderà il cuore facendovi sentire vagamente malinconici. Nel lavoro, le stelle regaleranno tanta capacità nel prendere iniziative, oltre ad aiutarvi a svolgere il vostro operato egregiamente. Quindi, se vorrete, mettervi pure in luce, ce ne sarà l'occasione: dai, è questo il momento giusto!

Acquario - Questo nuovo venerdì di fine settimana si prevede davvero vincente per voi del segno. In primo piano l'ingresso nel segno di Mercurio. In amore, alla grande sentimenti e dolcezza. Se siete stabilmente in coppia, scoprirete che la vera ricchezza è avere vicino chi amate e null'altro. Potrebbero avverarsi molti sogni ancora nel cassetto. Se avete in corso una relazione che ritenete importante, concentratevi sulle esigenze del partner imparando ad ascoltare e soprattutto osservare l’altro sotto una luce diversa. Single, non mancheranno incontri improvvisi, inaspettati, che promettono di trasformarsi in occasioni imperdibili di trasgressione. Voi single farete presto un incontro fortunato: non perdete nessuna occasione che potrebbe permettervi di iniziare nuovi rapporti interessanti. Sappiate che sta solo a voi decidere se vale o no la pena impegnarsi in una nuova storia. Nel lavoro, a forza di essere protagonisti nel dire la vostra in modo autorevole, non mancheranno certo buone occasioni da sfruttare. Avrete energie, argomenti e opportunità per imporvi e far valere le vostre ragioni.

Pesci - L'oroscopo di domani, venerdì 8 gennaio, presume possa essere poco convincente il periodo, in primis nel reparto dedicato ai sentimenti e poi anche nelle cose riguardanti le normali attività quotidiane. Insomma, tutto ruoterà attorno al periodo messo in preventivo come "ko". In campo sentimentale, proteggetevi dalle incomprensioni, ok? Nei prossimi due o tre giorni sembra che voi ed il vostro partner parliate una lingua completamente differente. Cercate di trascorrere la giornata come di consueto, ma con più tranquillità e soprattutto evitando di agitarvi o sentirvi a disagio; passerà. Single, se vi lascerete prendere la mano da quella vaga insofferenza per i legami, che vi tormenta da sempre, finirete con il creare le premesse per una crisi d'identità: attenti! Nel lavoro, i famosi "nodi" hanno la pessima abitudine di venire al pettine quando ne fareste volentieri a meno, vale a dire sempre. Questo fa parte del gioco della vita, inutile prendersela più di tanto.