L'Oroscopo di domani è pronto a svelare come sarà la giornata di sabato 9 gennaio. Curiosi di sapere quali sono i segni favoriti del giorno? In evidenza nel periodo il transito della Luna in Sagittario in uscita dallo Scorpione: a godere delle chance offerte dalla "musa dei poeti", a questo giro saranno coloro appartenenti al puntiglioso segno di Fuoco meritevole dell'ambita "top del giorno". L'Astro d'Argento si troverà nel contempo in ottimo sestile a Giove, Mercurio e Saturno, trio presente nel segno dell'Acquario. Continuando con le anteprime, le previsioni zodiacali d'inizio weekend indicano molto positivo il periodo anche per Leone, Vergine, Bilancia e Capricorno, tutti valutati a cinque stelle in questo penultimo giorno della settimana.

Ansiosi di scoprire qualche indizio in più, magari relativo ai segni pronosticati in difficoltà? Certo che si, prima però conviene togliere il velo dalla classifica a stelline e poi passare ad analizzare, segno per segno, l'oroscopo del giorno su amore e lavoro.

La classifica stelline del 9 gennaio

Un nuovo inizio di weekend bussa alle porte della vita: ansiosi di sapere come si presenterà? La risposta, come di routine, è disponibile nella classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 9 gennaio 2021 per tutti i segni dello zodiaco. Ad avere massima sostenibilità da parte dell'Astrologia, senz'altro il segno del Sagittario, grande favorito di questo sabato soprattutto per merito della Luna in arrivo nel segno a metà giornata. Ottimo periodo sicuramente per Leone, Vergine, Bilancia e Capricorno, quartetto indicato dalle stelle al secondo posto in scaletta.

Invece, tutto nella solita routine il frangente per coloro appartenenti a Toro, Acquario e Pesci, a differenza di Cancro e Scorpione considerati in giornata 'sottotono'. Poche chance di successo, purtroppo, per gli amici nativi dell'Ariete e dei Gemelli, nel contesto indicati in periodo 'no'.

Il resoconto astrale dettagliato espresso dalle stelline quotidiane:

1° - Top del giorno: Sagittario (Luna nel segno);

3° - ★★★★: Toro, Acquario, Pesci;

4° - ★★★: Cancro, Scorpione;

5° - ★★: Ariete, Gemelli.

Previsioni astrali del 9 gennaio: prima sestina

Ariete - L'oroscopo del giorno 9 gennaio preannuncia una Luna mediamente positiva i cui effetti risulteranno annullati da Giove, Saturno e Mercurio disarmonici.

In generale il periodo potrà facilmente creare qualche disagio, ma più che di fatti concreti si tratterà di sensazioni passeggere. La tensione emotiva provocherà qualche incomprensione in ambito di coppia, forse anche disturbando qualche rapporto famigliare. In più di una occasione vi potreste sentire tesi o nervosi e, tra le persone che contano nella vostra vita, quasi sembrerà che nessuno si renda conto del vostro stato.

Potreste attraversare davvero un periodo impegnativo: tranquilli, siete abituati, perciò ve la caverete benissimo. Prudenza intanto nel lavoro perché le complicazioni ci saranno e qualcuna pare possa essere più fastidiosa del previsto. Quindi, alzate la guardia e state attenti.

Toro - Il prossimo sabato, sul fronte affettivo senz'altro avete a portata di mano, se non tutto, quasi. Potete contare su un partner presente e affettuoso, figli (se presenti) capaci di rendervi orgogliosi e amici abbastanza disponibili, sempre pronti a dare una mano. Questo primo giorno di weekend vi piacerà parlare di tante cose, specialmente di quelle sulle quali normalmente non vi soffermate più di tanto. Le storie d'amore passeggere, nel caso foste single, non vi interesseranno più perché vorrete qualcosa duraturo.

Forse, una persona che credevate di aver perduto potrebbe ripresentarsi. Sarà una gradita sorpresa per voi, potreste addirittura programmare un viaggio o una vacanza insieme. Opportunità inaspettate al lavoro con svolte favorevoli ed azioni indovinate. Rimanete con i piedi per terra e valutate bene ogni situazione, prima di prendere posizione.

Gemelli - L'Astrologia del momento indica che sarebbe meglio dosare con saggezza eventuali vostre emozioni. Non siete tranquilli in questo periodo perché in molti avete troppi grilli per la testa. Cercate di porvi rimedio prima di pensare ad iniziare qualcos'altro, specialmente se si trattasse di cose importanti o a lungo termine. Nel frattempo astrali disarmonie potrebbero rendervi abbastanza taciturni, questo non farà altro che stuzzicare la curiosità di chi avete intorno: potreste dover dare infinite risposte ad altrettante insistenti domande.

È vero che le parole non dette sono le più belle? Certamente, solo che visto il periodo qualcuno potrebbe mal interpretare eventuali vostri silenzi e quindi prendersela di butto! A scanso di spiacevoli equivoci, siate chiari. Nuvole passeggere intanto potranno interessare il lavoro a causa di un'atmosfera di tensione o di incertezza. Siete tutti sulla stessa barca, quindi sarebbe meglio gettare le armi della discordia e iniziare a collaborare con i colleghi.

Cancro - Per la giornata di sabato si presume possiate avere il partner sentimentale più paziente e disponibile del solito. Caso raro o colpo di fortuna? Solo un momento di tregua, tranquilli, presto ritroverete la persona di sempre. Sappiate comunque che chi avete accanto non è stupido/a: se la prima ve la dovesse dar vinta e la seconda pure, alla terza state certi che metterà tutti i puntini sulle 'i' e magari si arrabbierà anche tanto.

In questo periodo la Luna vi renderà molto attenti e riservati. Sentirete la necessità di prendere un po' di tempo per voi e probabilmente state già risentendo del transito disarmonico di Mercurio che, insieme a Giove e Saturno risultano per voi speculari negativi al 80%. Tale formazione astrologica che porterà probabilmente piccoli ma stressanti scombussolamenti a livello domestico o famigliare. Per distrazione o per un eccesso di dignità potreste commetterete una serie di errori abbastanza pericolosi in ambito lavorativo, tanto che qualcuno andrà su tutte le furie. Calma, grazie alla vostra furbizia troverete subito il modo o le parole per farvi perdonare.

Leone - L'oroscopo punta i riflettori sull'amore e in generale sulle situazioni critiche a sfondo sentimentale/affettivo.

In merito al rapporto di coppia, forse non parlate abbastanza alla persona amata: se così fosse, con la complicità di Luna e Venere speculari positivi al 90% (complessivamente), riuscirete a rimettere eventuali situazioni in stallo a vostro vantaggio. Il gusto della sfida vi stimolerà: voi tenete d'occhio il partner, lui farà lo stesso con voi e da questo stato di cose potrebbero nascere piccoli contrasti o ripicche destinate a finire a "tarallucci e vino". Dopo varie problematiche o difficoltà di vedute riuscirete a recuperare un rapporto che in cuor vostro vi sta molto a cuore. E' il momento delle nuove idee e dei nuovi progetti, dunque cercate questa volta di fare le scelte giuste a cominciare da oggi. Al lavoro avrete la possibilità di realizzare le vostre aspirazioni.

Ottimi inserimenti si prevedono per chi cerca un primo impiego con opportunità o miglioramenti per tutti gli altri.

Vergine - Gli astri di questo sabato indicano che avrete gli astri in armonia con il vostro segno. L'Astrologia del periodo preannuncia anche la possibilità che possano arrivare mille e una occasione fortunata: pronti a dare il via ad una giornata al di sopra delle vostre aspettative? Complicità in coppia e serenità con famigliari e amici entrambi in aumento. Se il cuore fosse ancora libero (e non per scelta ovviamente) questa giornata non sarete semplicemente felici di vivere insieme agli altri, ma avvertirete una sensazione di pienezza nel condividere qualcosa con chi vi è caro. Sapete bene che l'ambizione non vi è mai mancata e, con la grinta che possedete, riuscirete a conquistare chi volete.

Parlando di lavoro, di guadagni o di opportunità che non dovreste lasciarvi sfuggire, qualcosa di nuovo presto si muoverà. Date il meglio di voi stessi intanto, non solo per risollevare la sfera economica ma anche solo per soddisfazione personale.

Oroscopo del giorno 9 gennaio: seconda sestina

Bilancia - Giornata più che confortevole, ottima da spendere in campo affettivo e professionale. Valutata nelle previsioni di sabato con le cinque stelline della fortuna, il periodo vedrà certamente ottime prospettive in amore. Se il rapporto di coppia è stabile e felice vivrete un momento di autentica euforia: la vostra naturale autorevolezza sarà decuplicata dalla posizione di pianeti favorevoli, tanto che nessuno oserà dirvi 'no'. Sarete coccolati dal partner, il quale vi darà un segno tangibile del bene che vi vuole.

Beati voi fortunati! Single, qualche buona opportunità d'incontro in questo periodo non dovrebbe mancare. Passerete una giornata ricca di possibilità soprattutto per nuovi incontri: le stelle sono pronte a dare tutto ciò che si desidera, a patto di riuscire ad approfittarne. Nel lavoro, assimilerete bene i concetti e saprete cogliere il senso dei problemi. Puntate soprattutto sulla chiarezza: se ben accompagnata da un'opera di convincimento potreste portare a casa una bella soddisfazione.

Scorpione - L'oroscopo in questa parte della settimana predice possa presentarsi a voi una giornata con le carte poco convincenti riguardanti i periodi "sottotono". Lasciate andare dubbi e paure facendo un'auto analisi sul vostro futuro: vivrete senz'altro con più con gioia il momento.

In amore, la partenza della Luna dal comparto favorirà un po’ di stanchezza, amplificando lo stress accumulato nel corso della settimana. Entusiasmo ed energia potrebbero lasciarsi davvero desiderare. Lasciate stare i programmi più stressanti della giornata o impegni residui strascicati dall'appena trascorso periodo lavorativo e concentratevi sull'imminente weekend: optate per svaghi tranquilli. Single, le stelle molto presto vi aiuteranno nella ricerca del grande amore. Prossimamente la fortuna sarà dalla vostra parte quindi, solo allora riuscirete a fare un felice incontro. Nel lavoro, sarete un vulcano di idee, se non oggi o domani, sicuramente a breve dimostrerete di essere molto creativi ed innovativi. Agendo in questa maniera tanti apprezzeranno di più il vostro operato.

Sagittario - Si preannuncia un sabato a dir poco spettacolare. L'arrivo della Luna nel segno già dalle ore 12:15 della tarda mattinata regalerà una splendida partenza di weekend: a garanzia, la posizione al 'top del giorno': ce la farà la forza buona della Luna a riscaldare il vostro cuore? Certo che si, specialmente in amore tutto procederà alla grande: guarderete il vostro partner con gli occhi pieni di gioia e passerete una meravigliosa serata con chi avete accanto. Le stelle regaleranno un crescendo di dolce espansività, una fase di grande comunicativa, creatività ed equilibrio interiore: godetevela, ok? Single, mostratevi aperti e comprensivi con la persona che sapete, cercando di affrontare una volta per tutte ciò che non soddisfa, ovviamente in vista di un eventuale rapporto di coppia. Il consiglio del momento: occupatevi seriamente del vostro benessere fisico. Nel lavoro, ovviamente per coloro interessati, una ricercata creatività vi permetterà di trovare soluzioni alternative a quei problemi attualmente insoluti.

Capricorno - Si prevede un sabato di fine settimana altamente fortunato, su questo potete scommetterci. In generale, il periodo promette felicità e buoni propositi: aprite la vostra mente lasciando spazio alla voglia di novità, alla curiosità o alle cose che non avete mai osato fare: ne resterete estasiati. In amore, la buona posizione di Nettuno in sestile ai vostri Sole e Plutone si farà sentire eccome: nel gioco dei sentimenti lasciatevi condurre dal partner. La persona amata senz'altro avrà desiderio di apportare intelligenti cambiamenti alla vita di coppia. Assecondate le esigenze di chi vi vuole bene, con la massima docilità e buona predisposizione, non ve ne pentirete. Single, dovete smetterla di frenare i vostri slanci emotivi solo per paura di rimanere incastrati in un rapporto a due. Dai, lasciatevi andare, vedrete che tutto finirà bene e voi finalmente potrete esultare per non essere più considerati cuori solitari. Nel lavoro intanto, per la giornata in analisi e anche in parte per quella che seguirà (per chi lavora, visto che trattasi di domenica), le stelle suggeriscono di agire con risolutezza puntando verso obiettivi precisi. Riuscirete a compiere dei veri e propri miracoli.

Acquario - In arrivo un inizio di weekend quasi senza problemi. Ovviamente, non è che potete dormire sugli allori, una certa presenza di testa dovrà pur esserci, altrimenti... Intanto, la giornata di fine settimana per ciò che riguarda l'amore potrebbe regalare più di qualche piccola soddisfazione. Tenere alto il livello di attenzione eviterà facili distrazioni che potrebbero costarvi care, sia chiaro. Anche in coppia abbastanza opportunità. Gli stimoli per procedere non vi mancheranno di sicuro: cercate di recuperare la fiducia in voi stessi, ultimamente diventata una priorità. Agite senza perdere tempo. Single, doveste cercare di non chiudervi nel guscio: quante occasioni avete perso per strada a causa dell'inguaribile timidezza che vi assale al momento clou? Prendete le contromisure. Nel lavoro, tra dubbi ed esitazioni rischiate di lasciarvi sfuggire dalle mani un buon affare o un'allettante proposta. Fate in modo che lo scetticismo non freni ogni possibile iniziativa vantaggiosa.

Pesci - Periodo sottoposto a poca cura da parte delle buone stelle, anche se non mancheranno brevi occasioni da poter sfruttare in alcuni ambiti. L'oroscopo di domani, sabato 9 gennaio, consiglia, soprattutto in amore, di non lasciare indietro troppi problemi, alla fine potreste ritrovarveli da risolvere tutti insieme. Siate comunque prudenti evitando di intraprendere progetti che richiedano un'attenta valutazione a lungo termine, soprattutto in ambito di coppia. Se siete innamorati o fate parte di una coppia consolidata, la serata porterà una intesa affettiva discreta: cogliete eventualmente l'attimo approfittando del momento positivo per rilassarvi. Single, voi provate dei sentimenti forti come nelle fiabe, giusto? Considerate comunque che solo nei racconti principe e principessa "vissero felici per sempre", nella vita reale non è sempre così: adattatevi alle circostanze. Nel lavoro, questo non è un giorno adatto per indecisioni o speculazioni. Periodo ottimo invece per discussioni di cambio mansione, contratti o accordi commerciali.