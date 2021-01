L'oroscopo di domenica 17 gennaio prevede una Bilancia un po’ scontrosa dal punto di vista sentimentale, a causa di Venere in quadratura e la Luna in opposizione, mentre Ariete metterà in campo tutte le energie a disposizione in ambito lavorativo. I rapporti affettivi saranno più attivi per i nativi Scorpione, mentre Leone dovrà fermarsi e riflettere prima di continuare a portare avanti un progetto. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 17 gennaio 2021.

Previsioni oroscopo domenica 17 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: sarete consapevoli delle vostre azioni in ambito lavorativo secondo l'oroscopo.

Metterete in campo tutte le energie a vostra disposizione per raggiungere i vostri obiettivi, soprattutto se siete nati nella terza decade. In amore ci saranno ancora alcuni grovigli da risolvere nella vostra vita di coppia, e sarà necessario provare a fare qualcosa. Se siete single avrete la necessità di vivere emozioni nuove, ma potreste non risultare così simpatici. Voto - 7

Toro: vi muoverete seguendo il vostro cuore in questa giornata. La Luna e Venere portano emozioni positive in voi e con la vostra anima gemella sarete decisamente più affettuosi. Se siete single potreste rimanere incantati da una persona in particolare. Per quanto riguarda il settore professionale la vita di tutti i giorni procede con lentezza, complice un cielo poco favorevole.

In quanto a salute, questa sarà piuttosto soddisfacente. Voto - 7,5

Gemelli: un po’ di confusione dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di domenica 17 gennaio. In questa giornata infatti avrete la Luna negativa. In amore dunque ci saranno tante cose da dire al partner, e se si tratta di questioni delicate, voi dovrete essere altrettanto delicati.

Se siete single ricordatevi che gli incontri non vanno sottovalutati. In ambito lavorativo forse potreste sentire un po’ di fatica, ciò nonostante state facendo tanti progressi e non sarà di certo questo il momento per fermarsi. Voto - 7-

Cancro: previsioni zodiacali in generale discrete per voi nativi del segno. Questo cielo prevede la Luna favorevole in questa giornata, che in amore potrebbe rivelarsi utile se volete provare a riprendere i rapporti con il partner.

Per quanto riguarda i single vi muoverete un po’ di più seguendo i vostri sentimenti. In ambito lavorativo gestite bene le vostre mansioni. Dovrete dimostrare infatti di saper lavorare anche su più progetti per volta. Voto - 7

Leone: settore professionale in crisi per voi nativi del segno. Questo sarà un periodo duro secondo l'oroscopo. Potreste impegnarvi tanto su alcuni progetti per poi guadagnarci poco, e questo sarà piuttosto frustante per voi. Meglio fermarsi un momento a riflettere e cercare di capire quale sia la direzione più adatta. Buona la sfera sentimentale, anche se non ci sono tanti pianeti che vi daranno una mano. Se necessario, potreste prendervi qualche responsabilità in più. Se siete single quello che vi serve in questo momento è qualcuno su cui poter contare, ma non necessariamente dev'essere qualcuno di cui dovrete innamorarvi.

Voto - 6+

Vergine: saprete esprimervi al meglio con gli altri secondo l'oroscopo di domenica. Questo cielo prevede il pianeta Venere in ottima posizione, e in ambito sentimentale godrete di una grande vivacità, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single proprio non riuscirete a staccare gli occhi di dosso alla persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro precisione e determinazione saranno necessari in questa giornata, dunque non distraetevi. Salute ottimale grazie a Marte in buon aspetto. Voto - 8,5

Bilancia: previsioni zodiacali del 17 gennaio che vi vedranno sofferenti dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere negativi non vi metteranno di buon umore e sarete scontrosi con il partner. Se siete single vi vedrete poco attraenti e non ci sarà molta voglia di socializzare.

Per quanto riguarda il settore professionale non riuscirete proprio a stare fermi e dovrete sempre fare qualcosa. Salute tutto sommato discreta. Voto - 6,5

Scorpione: in recupero dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo. Non sarà un cielo ottimo ancora, ma in questa giornata arriverà qualche piccola soddisfazione. In amore invece i bei momenti non mancheranno grazie a questo cielo così splendente. Il partner infatti noterà fin da subito il vostro entusiasmo in questa giornata, quando le cose funzionano. Se siete single mettete da parte ogni dubbio, e se vi sentite pronti, fatevi avanti. Voto - 8-

Sagittario: Luna in quadratura che vi mette sottotono in questa giornata secondo l'oroscopo. In quanto a sentimenti infatti non sarete messi proprio benissimo, dunque meglio non toccare argomenti spinosi in questa giornata.

Se siete single non lasciate correre troppo certi rapporti, perché potreste rimanere delusi. In ambito lavorativo non vi fermerete se non per la pausa, e con Giove, Saturno e Mercurio in ottimo aspetto fortuna e buoni risultati non mancheranno. Voto - 7+

Capricorno: configurazione astrale che vi metterà a vostro agio secondo l'oroscopo. Venere in congiunzione e la Luna in sestile dal segno dei Pesci creeranno la giusta atmosfera con il partner, specie i nati alla fine del segno. Se siete single qualche novità susciterà il vostro interesse. Nel lavoro sarete preparati a tutto, e con Marte in trigono dal segno del Toro avrete le energie necessarie per fare tutto ciò che il capo vi chiede. Voto - 8+

Acquario: settore professionale ottimo in questa giornata.

Secondo le previsioni astrali di domenica, i buoni risultati non tarderanno ad arrivare, e potreste anche riuscire a mettere qualcosa da parte. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single le avventure più insolite arriveranno quando meno ve lo aspettate. Se invece avete una relazione stabile, questa sarà piuttosto tranquilla. Voto - 8

Pesci: non avrete bisogno di mettervi in mostra per attirare le attenzioni della persona che vi piace. Con questo cielo, e con un po’ di fortuna, ci saranno i presupposti adatti per potervi avvicinare. Se avete una relazione stabile questo cielo vi renderà piuttosto romantici, e gradirete molto la compagnia del partner e dei vostri cari. Nel lavoro vi sentirete molto attivi in questo periodo, e otterrete risultati tutto sommato buoni.

Voto - 8