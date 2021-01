L'oroscopo di domenica 3 gennaio prevede l'arrivo di un periodo più sereno per i nativi sotto il segno del Toro, che potranno contare sulla Luna in trigono dal segno della Vergine, mentre Bilancia potrà vedere rafforzarsi la possibilità di buttarsi in una relazione sentimentale. I sentimenti dei nativi Pesci potrebbero essere confusi considerato questo cielo poco favorevole, ma comunque in miglioramento, mentre Giove in congiunzione nel segno dell'Acquario regalerà entusiasmo e un po’ di fortuna nel lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 3 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 3 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vede la Luna entrare in opposizione per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

In amore dunque potreste essere un po’ più passivi nei confronti del partner, magari potreste aver bisogno di una piccola pausa. Nulla di grave, perché passerà presto. Se siete single vi sentirete bene con voi stessi, ma non avrete tanta voglia di incontrare nuove persone. Nel lavoro idee e intuizioni non saranno il vostro forte, ma a svolgere gli incarichi che vi verranno chiesti ve la caverete. Voto - 6,5

Toro: si andrà a formare un bel cielo in questa giornata di domenica secondo l'oroscopo. La Luna in trigono dal segno della Vergine porterà serenità nella vostra relazione di coppia, che andrà avanti senza problemi di alcun tipo. Se siete single avrete fretta di fare nuove esperienze. In ambito lavorativo Mercurio sarà in buona posizione.

Non ci saranno risultati eccezionali, ma sarà una giornata piacevole. Voto - 7,5

Gemelli: il nuovo anno avrà in serbo tante opportunità dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo. Potreste anche provare a distanziarvi dalle solite strategie e tentate qualcosa di diverso dal solito. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece avrete un po’ da soffrire in quanto la Luna e Venere saranno negativi.

Tante dunque le questioni da affrontare con il partner, e sarà meglio che non siate troppo impulsivi. Se siete single l'amore al momento non arriverà, ma con gli amici avrete modo di divertirvi. Voto - 7-

Cancro: oroscopo del 3 gennaio discreto per voi nativi del segno. La Luna in posizione interessante porterà qualche vantaggio in amore. Potreste finalmente riuscire ad ottenere qualcosa dal partner, soprattutto i nati nella prima decade.

I single non avranno paura di nascondere sentimenti ed emozioni. Nel lavoro la voglia di raggiungere i vostri obiettivi professionali non manca, ma forse sarebbe il caso di aspettare qualche altro giorno. Per il momento, cercate di eseguire al meglio i vostri incarichi. Voto - 7,5

Leone: mancherà il supporto della Luna da questa giornata secondo l'oroscopo, e Venere presto smetterà di essere favorevole. Dal punto di vista sentimentale dunque ci sarà un leggero calo, ma se saprete come comportarvi non sarà poi così grave. Per quanto riguarda i single se una nuova conoscenza è entrata improvvisamente nella vostra vita, questo è il momento di valutare bene la situazione e prendere una decisione. In ambito lavorativo attenzione a non avere fretta, qualsiasi progetto state cercando di fare.

Voto - 7+

Vergine: finirà in maniera davvero convincente la settimana secondo l'oroscopo. La Luna infatti entrerà in congiunzione al vostro cielo, oscurando per il momento questa Venere dispettosa, che fortunatamente presto tornerà favorevole. Per quanto riguarda i sentimenti dunque la comunicazione sarà più fluida e l'intesa migliorerà. Se siete single le vostre conversazioni potrebbero avere un tono particolarmente emotivo. Nel lavoro se vi sentite soddisfatti di come sia andato l'anno appena passato, quest'anno avrete modo di ricavarne di ulteriori. Voto - 8-

Bilancia: cielo particolarmente sereno in questa giornata secondo l'oroscopo. Venere in sestile dal segno del Sagittario accende la voglia di stare insieme al partner, soprattutto per i nati nella terza decade.

Se siete single aumentano le possibilità di riuscire a buttarsi in una nuova relazione sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro avrete abbastanza risorse per svolgere progetti che richiederanno tempo e denaro, e con Giove (presto anche Mercurio) in posizione favorevole, non avrete nulla da temere. Voto - 8

Scorpione: potrebbe essere necessario fare un po’ di chiarezza nei rapporti con il partner secondo le previsioni zodiacali del 2 gennaio. Questo al momento è piuttosto incerto, così come la vostra relazione di coppia. Meglio dunque non essere troppo invasivi o insistenti. Per quanto riguarda i single avrete qualche difficoltà ad esprimere chiaramente ciò che sentite. Nel lavoro rispettando le scadenze e mettendoci qualità in quel che fate, non avrete nulla da temere.

Voto - 7

Sagittario: settore professionale stabile in questa giornata. Le previsioni astrali di domenica 3 gennaio indicano nuove idee e voglia di fare con le vostre mansioni, tant’è che il vostro impegno sarà sicuramente ricompensato. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single accettare voi stessi così come siete vi metterà nella condizione di poter conoscere nuove persone senza avere troppe ansie. Se avete una relazione stabile il partner troverà il modo di assecondare le vostre esigenze. Voto - 7,5

Capricorno: ottima Luna dal segno amico della Vergine in questa giornata. Le emozioni e i sentimenti infatti saranno piuttosto intensi all'interno della vostra relazione di coppia, e avrete modo di far felice il partner con poco, in particolare i nati nella terza decade.

Per quanto riguarda i single le storie d'amore che non vanno da nessuna parte non faranno per voi. Nel lavoro Mercurio è ancora in congiunzione, dunque approfittatene per completare quante più mansioni possibile. Voto - 8+

Acquario: cielo di domenica che vede Giove in congiunzione, ma soprattutto la Luna non sarà più opposta. In amore dunque avrete modo di recuperare e anche piuttosto velocemente dimenticando quei piccoli errori commessi in precedenza. Se siete single le vostre emozioni potrebbero cambiare nei confronti di una persona in particolare. Nel lavoro avrete molte idee che riuscirete ad esprimere in maniera chiara e precisa, e il vostro entusiasmo non potrà che aumentare. Voto - 8+

Pesci: configurazione astrale che nelle prossime giornate migliorerà, ma per il momento non sarà granché secondo l'oroscopo di domenica.

La Luna e Venere infatti vi ostacolano e in amore che siate single oppure già impegnati, i vostri sentimenti potrebbero essere un po’ confusi. Fate attenzione dunque, soprattutto nell'atteggiamento. Nel lavoro le energie saranno buone, ma dovrete avere la giusta pazienza soprattutto con certi incarichi. Voto - 6+