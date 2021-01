L'Oroscopo di giovedì 14 gennaio è pronto a mettere in chiaro come andrà la giornata. Ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del periodo? In questo contesto, come da titolo, andremo a valutare i soli simboli interessanti la seconda sestina. Diciamo subito che ad avere ottime possibilità di successo tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, sia in campo sentimentale che professionale/lavorativo, secondo le ultime analisi astrologiche saranno i nati dell'Acquario nonché quelli dei Pesci. Chi invece dovrà necessariamente correre ai ripari, visto il periodo poco promettente, Capricorno e Scorpione, valutati rispettivamente in giornata "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo alle previsioni zodiacali di giovedì per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di domani, 14 gennaio

Bilancia: ★★★★. La giornata del 14 gennaio sarà buona in parte, con lievi parentesi abbastanza impegnative a cui in molti potrebbero essere sottomessi nel corso del periodo. In merito agli affetti, avere una vita di coppia solida in questa fase non deve preoccuparvi più di tanto. Se invece la vostra storia accenna a incrinature o debolezze, il rischio dei generare crisi di un certo rilievo sarà maggiore. Single, prima di tutto ponetevi una domanda: siete o no pronti ad innamorarvi seriamente o siete solamente in cerca di avventure? Le previsioni del giorno, conoscendo la vostra indole, consigliano di decidere in fretta.

Nel lavoro, avete tante idee per la testa, dunque, basterebbe metterle in atto e via: crederci potrebbe essere una scelta saggia.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di domani indicano a voi del segno una giornata assolutamente da dimenticare. Infatti questo giovedì potrebbe essere davvero impegnativo riuscire a chiudere in serenità la giornata.

Molti di voi vorrebbero certezze ed è giusto che sia così, probabilmente non otterrete risposte positive: sappiate aspettare il momento giusto. In campo sentimentale, state attenti, la persona che avete a fianco potrebbe mettervi alla prova dei fatti! Più di qualcuno tra voi dovrebbe fare mente locale su alcune indecisioni avute nei giorni passati: assolutamente da evitare le provocazioni.

Single, con il passare dei giorni, dei mesi e delle stagioni vi state sempre più convincendo che stare da soli vi faccia star bene. Siate realisti, guardatevi attorno: in due si vive meglio! Nel lavoro, continuate pure come al solito, diritti come un treno sul binario, non cambiate: mantenendo la rotta, proprio in quella direzione che sapete, troverete ottimi riscontri.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di domani 14 gennaio al Sagittario indica l'arrivo di un giovedì abbastanza dispendioso in merito alle energie impiegate. Comunque se ben spese, quest'ultime garantiranno un fine giornata più che soddisfacente. In amore, l'Astrologia del periodo non vede grosse novità, però è pronta a scommettere che alla fine saranno ben pochi a lamentarsi delle stelle.

Parlando di coppia, ad avere campo libero sarà una insopportabile calma piatta, forse fin troppo "piatta" per i vostri gusti. Nei confronti del partner le attese saranno altissime, a fronte di riscontri difficilmente di vostro gradimento. Single, invece di rincorrere illusioni, forse inseguendo chimere presenti solo nella vostra testa, cercate di lavorare su ciò che avete a portata di cuore. Nel lavoro, se avete un'attività proprietaria, allora non avrete quasi nulla da temere, al contrario di chi è sotto contratto, abbastanza in salita soprattutto l'inizio giornata.

Oroscopo e stelle di giovedì 14 gennaio

Capricorno: ★★★. Giornata presumibilmente sottotono? Da come è stata valutata nelle attuali predizioni, sembrerebbe di sì. A far pendere il piatto della bilancia saranno Urano e Marte, speculari negativi al 75%.

In amore, perciò, il consiglio è quello di iniziare ad organizzare per tempo la giornata. Qualcuno di voi intanto dovrebbe farsi un bel regalo: comprate ciò che desiderate, almeno sarete soddisfatti evitando così di pensare all'attuale situazione sentimentale. Single, con questo tipo di stelle sarebbe meglio andare cauti, non si sappia mai. Anche se tutto potrebbe sembrare facile, non siate frettolosi nel volere tutto e subito. Nel lavoro, se nei giorni scorsi avete lasciato qualcosa in sospeso, ora è giunto il momento di rimediare. Forse potreste accusare qualche difficoltà, finendo per restare un pochino spaesati.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di giovedì predicono una giornata all'insegna della serenità affettiva. Siete stanchi? Bene, allora rilassatevi perché avrete dalla vostra il trio Saturno-Giove-Mercurio.

Per quanto riguarda l'amore, il contesto vi vedrà decisamente fortunati: approfittate per programmare qualcosa di bello da fare insieme a chi amate o stimate. Per i sentimenti, non avrete grossi limiti da superare: la bontà del momento consentirà di progettare qualcosa di importante, soprattutto in vista del prossimo futuro. In coppia, sarà proprio il momento giusto per regalare un po' del vostro tempo libero all'anima gemella. Single, avrete dalla vostra gran parte delle stelle, dunque non lasciatevi intimorire dai primi eventuali "no": insistere (con rispetto ed educazione) alla lunga paga... eccome se paga! Nel lavoro, inutile rincorrere quelli che stanno più avanti di voi; piuttosto, concentratevi sul vostro.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di giovedì 14 gennaio preannuncia una bella giornata.

A volare saranno le emozioni, con la parte sentimentale in primo piano: ottimo momento da dedicare al rapporto, cercando di rilevare eventuali situazioni che stentano a decollare come vorreste. Sicuramente sarete favoriti nella messa in campo di progetti: qualcuno finalmente potrà gustare un desiderio atteso da tanto tempo. Siate disponibili al dialogo o al buon confronto, specialmente se avete in corso dispute o alterchi nei riguardi di partner, fidanzati, amanti etc. Single, la giornata sarà pienamente positiva riguardo ad approcci o nuove conoscenze: fareste bene a prendere qualche iniziativa da soli, per vostro conto. Fare sempre tutto ciò che gli altri si aspettano è snervante. Nel lavoro, per chiudere, malgrado alcune indecisioni iniziali il momento risulterà in graduale ripresa: ottimo, non trovate?

Classifica 14 gennaio, le stelle dei 12 segni

Astrologia vincente per i nati nel segno dei Gemelli? Certamente sì, questo giovedì andranno alla grande tutti gli amici nativi del segno di Aria, e non solo. Scopriamo insieme la nuova classifica stelline interessante la giornata di domani, con la speranza di poter contare su una buona posizione in scaletta.

Le stelle di giovedì 14 gennaio: