Le previsioni per l'Oroscopo di giovedì 7 gennaio annuncia un ottimo vigore da parte dei nativi Cancro, merito della Luna in trigono dal segno dello Scorpione, mentre Marte si sposterà nel segno zodiacale del Toro, che nel lavoro andrà molto bene. Acquario sarà un po’ meno sensibile dal punto di vista sentimentale, anche se sarà una situazione passeggera, mentre Leone potrebbe avvertire un po’ di tensione o nervosismo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di giovedì 7 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 7 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: questa giornata inizierà con qualche nuvola in più nel vostro cielo. L'oroscopo di giovedì infatti prevede solamente Venere a vostro favore, che dal punto di vista sentimentale vi darà una mano nella vostra relazione di coppia. Se siete single vorreste correre e sentirvi liberi, ma a tutto c'è un limite, dunque se volete conquistare qualcosa, o qualcuno, dovrete dimostrare di potervela guadagnare. Per quanto riguarda il settore professionale questo periodo potrebbe permettervi un piccolo salto di qualità grazie a Giove favorevole. Voto - 7,5

Toro: configurazione astrale che cambia per voi nativi del segno. L'oroscopo della giornata di giovedì 7 gennaio infatti annuncia l'arrivo di Marte nel vostro cielo.

In ambito lavorativo dunque, avrete un alleato in più, che vi darà le energie necessarie per svolgere le vostre mansioni. Non sottovalutate però l'ombra di Mercurio e di Giove in quadratura, che potrebbero mettervi in difficoltà. In amore purtroppo la Luna è opposta, e di baci sotto il vischio, se c'è ancora, non se parlerà per ora, soprattutto per voi single.

Voto - 6,5

Gemelli: sarete in uno stato d'animo piuttosto allegro in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna cambia segno, questo è vero, e per il momento potrà aiutarvi. In amore Venere si farà sentire sempre meno, e piano piano potreste provare a dare un po’ di vigore in più alla vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i single le relazioni sociali vanno bene, ma non vi dispiacerebbe avere qualcuno al vostro fianco con cui parlare di tutto.

Nel lavoro potrete sfruttare la posizione favorevole di Giove e Saturno e avere una marcia in più con le vostre mansioni. Salute tutto sommato buona. Voto - 7,5

Cancro: previsioni astrali di giovedì discrete in questa giornata. La Luna si troverà in trigono dal segno dello Scorpione, e per quanto riguarda i sentimenti la vostra relazione sarà un po’ più affiata. I problemi però non vanno nascosti sotto al tappeto. Se qualcosa vi turba, questo potrebbe il momento per parlarne. Se siete single il vostro cuore batte forte in vista delle novità che arrivano. Se c'è una storia che potrebbe concretizzarsi, provateci. Nel lavoro le cose stanno migliorando, dunque aspettate ancora un po’ prima di decidere se cambiare direzione o proseguire. Voto - 8+

Leone: questo cielo diventa nuovamente grigio per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

La Luna è in quadratura, mentre Venere non sarà più in una posizione così ottimale. Dunque per quanto riguarda i sentimenti potreste notare meno entusiasmo nella vostra relazione, o un po’ di tensione che dovrete cercare di dissipare in fretta. Se siete single dovreste curare meglio i rapporti sociali. Situazione che peggiora anche nel lavoro, considerato che Marte diventa negativo, così come Mercurio. Voto - 6,5

Vergine: se siete single questa Luna in sestile potrebbe farvi capire se continuare a frequentare questa persona per voi importante, o se cambiare direzione. Se avete una relazione fissa questa non sarà certamente la più romantica del mondo, ma comunque soddisfacente. Per quanto riguarda il lavoro un ultimo aiuto da parte di Mercurio vi tornerà utile per mettere fine ad un progetto lungo oppure un po’ noiosetto per voi.

Salute che invece nel prossimo periodo tenderà a migliorare grazie a Marte, ora in trigono dal segno del Toro. Voto - 7,5

Bilancia: previsioni astrali del 7 gennaio dove assumerete un atteggiamento piuttosto imponente, soprattutto nel lavoro. Siete voi infatti a decidere cosa è giusto e cosa no nelle vostre mansioni, e non vi farete di certo riprendere dai colleghi. Per quanto riguarda i sentimenti, non ci saranno grandi cambiamenti. Ciò nonostante cercherete di vivere la vostra relazione in maniera più concreta. I single trascorreranno la loro giornata alla ricerca di armonia ed equilibrio. Salute in ripresa, ora che Marte non vi darà più fastidio. Voto - 8

Scorpione: configurazione astrale che prevede l'arrivo della Luna nel vostro cielo secondo l'oroscopo.

Per quanto riguarda i sentimenti questo sarà un toccasana, e una bella dose di energie in più da spendere. Se siete single potreste passare improvvisamente da predatore a preda. Per quanto riguarda il settore professionale invece le cose non migliorano. Il vostro impegno è tanto, e lo dimostra il fatto che tornate a casa sempre stanchi, ciò nonostante non sembra essere così apprezzato. E per quanto riguarda la salute, attenzione perché da questa giornata Marte potrebbe darvi fastidio. Voto - 7,5

Sagittario: il supporto di Venere si farà sentire sempre meno secondo l'oroscopo di giovedì. Non sarà un grande problema, considerato anche che questo cielo non è così malvagio al momento, ciò nonostante continuate a metterci il giusto impegno nella vostra relazione di coppia.

Se siete single le faccende di cuore saranno ancora belle da vivere, per quanto faticose esse siano, rimarranno comunque bei momenti. Nel lavoro ogni passo che fate sarà un passo avanti verso i vostri obiettivi, ma attenzione perché perderete il sostegno di Marte, dunque attenzione con le energie. Voto - 7,5

Capricorno: grandi energie in arrivo a partire da questa giornata secondo l'oroscopo. Arriverà infatti il sostegno di Marte dal segno del Toro, e avrete le forze necessarie per arrivare a fine giornata con ancora tanta voglia di fare. In amore voi single avrete voglia di conoscere gente nuova, e riuscire a concludere qualcosa, mentre se avete una relazione stabile la Luna in sestile contribuirà a rendere felice la vostra relazione. Non dimenticate poi che Venere è quasi nel vostro segno.

Nel lavoro sarà una giornata dove vi dimostrerete veramente produttivi. Voto - 8,5

Acquario: con la Luna quadrata potreste essere un po’ più duri e meno sensibili dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Sarà solo una situazione passeggera, ciò nonostante meglio prestare cautela. I single potrebbero ritrovarsi in preda a sentimenti nostalgici. Nel lavoro invece continuerete a ricevere soddisfazioni con Giove e Saturno in ottimo aspetto. In quanto a salute attenzione alle energie ora che Marte si trova in quadratura. Voto - 7+

Pesci: giornata decisamente migliore sotto diversi punti di vista per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Con la Luna in trigono dal segno dello Scorpione, e Venere sempre meno negativa nei vostri confronti, questa potrebbe essere la giornata adatta per provare a ricostruire il vostro rapporto con il partner, o provare a mettere fine ad alcuni malintesi.

Se siete single sarete più inclini a parlare di sentimenti con gli altri. In ambito lavorativo avrete un ritmo migliore, e con Marte ora favorevole le energie non mancheranno. Voto - 7,5