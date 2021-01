L'oroscopo della giornata di lunedì 18 gennaio prevede un lieve recupero per i nativi Ariete in termini di vigore, grazie alla Luna che torna in congiunzione, mentre Bilancia si sentirà lucida e pronta ad affrontare al meglio la giornata. Toro dovrà cercare di non avere fretta al lavoro, e svolgere le proprie mansioni studiandole al meglio, mentre Vergine giocherà d'anticipo in amore, cercando di contrastare questa Luna opposta. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 18 gennaio 2021.

Previsioni oroscopo lunedì 18 gennaio segno per segno

Ariete: in lieve rialzo in questo inizio di settimana.

L'oroscopo di lunedì prevede la Luna in congiunzione al vostro cielo, e dal punto di vista sentimentale rimarrete stupiti di come la comunicazione possa essere semplice e scorrevole quando date risposte chiare e precise. Se siete single comunque vada, sarete sicuri di aver lottato e di aver provato ad ottenere ciò che desiderate. Nel lavoro la produttività sarà il vostro forte e non vi farete scappare certe occasioni. In quanto a salute sarete messi piuttosto bene. Voto - 7,5

Toro: voi cuori solitari aspettatevi un aumento delle vostre relazioni sociali secondo l'oroscopo. Se invece siete già impegnati, Venere e il Sole in ottimo aspetto dal segno del Capricorno vi aiuteranno a far faville con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Attenzione, infine, in ambito lavorativo. Questo cielo prevede Giove negativo per molto tempo, dunque prendetevi tutto il tempo che vi serve con le vostre mansioni. Voto - 7+

Gemelli: positivo il settore professionale in questa giornata, grazie all'incredibile impegno che ci mettete con le vostre mansioni. Ciò nonostante, sarebbe opportuno ridurre le spese in quanto in economia non siete messi benissimo.

In amore sarete piuttosto discreti, però potreste anche migliorare, se volete. Approfittate della Luna in buon aspetto per far felice il partner. Per quanto riguarda i single potreste essere indecisi se mostrare il vostro interesse verso una persona in particolare. Voto - 7+

Cancro: i momenti non ci saranno per tutti, e secondo l'oroscopo del 18 gennaio dovrete fare i conti con la Luna negativa assieme a Venere opposta.

In amore dunque le dichiarazioni romantiche non ci saranno affatto, e chiarire le cose con il partner non sarà affatto semplice. Se siete single provate a mettere in ordine la vostra vita in questo periodo un po’ così. Le energie saranno ottime al momento, e nel lavoro vi state impegnando tanto per tenere testa ai tanti impegni da portare a termine. Voto - 6+

Leone: fatevi coraggio e affrontate questa tempesta in ambito lavorativo. Giove sarà negativo per quasi tutto l'anno, ma Mercurio presto cambierà segno. Su col morale dunque, e non gettate la spugna, dato che l'idea vi ha sfiorato diverse volte. In amore la Luna in questa giornata vi sorride, e potrete contare sul sostegno del partner qualora ne abbiate bisogno. Per quanto riguarda i single non vi dispiacerà fare nuove conoscenze al momento.

Voto - 7-

Vergine: questa giornata sarà sottotono per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna, infatti, sarà negativa e dal punto di vista sentimentale cercherete di giocare d'anticipo per evitare di deludere il partner, magari facendo qualcosa che vi aveva chiesto già da tempo. Se siete single, attenti a non lasciarvi andare più di tanto quando siete in compagnia. In ambito lavorativo forse state pensando a qualche nuova strada, tuttavia non siate precipitosi. Voto - 7-

Bilancia: questo è un buon periodo dal punto di vista lavorativo per voi nativi del segno. Con pianeti favorevoli come Giove e Mercurio le attività lavorative si riveleranno piacevoli e produttive, in particolare quelle di gruppo. Male invece la sfera sentimentale. Attenti a non fare qualcosa che al partner non piace.

Se siete single sarà importante per voi cercare di risolvere un problema. Voto - 7+

Scorpione: giornata un po’ anonima per voi nativi del segno. In amore la vostra relazione andrà bene, tuttavia non vi sentirete quella voglia di amare il partner a prescindere dalla situazione. Nulla di grave in fin dei conti, cercate però di non essere scontrosi. Se siete single meglio essere diretti in certi casi. Per quanto riguarda il lavoro meglio non mettersi contro un collega, non con questo cielo che vi rende insicuri. Voto - 6,5

Sagittario: le buone intenzioni non mancheranno in ambito lavorativo in questa giornata secondo l'oroscopo. Con Giove e Mercurio dalla vostra parte andrete dritti al punto con le vostre mansioni, soprattutto i nati nella prima decade.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la Luna vi mette a vostro agio, creando una grande complicità e armonia tra voi e il partner. I single non si daranno per vinti fino alla fine. Salute su buoni livelli. Voto - 8+

Capricorno: sfera sentimentale leggermente sottotono per voi nativi del segno. La Luna sarà in quadratura in questo inizio di settimana, e con il partner preferirete non fare nulla di azzardato. Se siete single gli altri gradiranno la vostra compagnia, ma voi potreste non essere dello stesso pensiero. Nel lavoro avrete bisogno di qualche piccola novità per andare avanti con maggior entusiasmo con le vostre mansioni. Voto - 7

Acquario: questo sarà dalla vostra parte secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Dal punto di vista sentimentale avrete la Luna favorevole, e sarà più facile farsi trascinare dalle emozioni, sia che siate già impegnati oppure alla ricerca dell'amore.

Per quanto riguarda il settore professionale dedicate maggiore attenzione a quelle idee che potrebbero portare risultati notevoli. Attenzione alla salute però perché potrebbe non essere al top. Voto - 8-

Pesci: questa settimana inizia bene per voi nativi del segno. Questo periodo sarà piuttosto valido dal punto di vista sentimentale, con Venere che finalmente torna a sorridervi e portare quel romanticismo e quell'intesa che vi mancava con il partner. Se siete single la dolcezza che vedete nelle persone vi entusiasma. Nel lavoro state diventando sempre più bravi con le vostre mansioni, convincendo i vostri colleghi e il datore di lavoro. Salute su ottimi livelli grazie a Marte. Voto - 8+